Adiós al número personal en WhatsApp: dar tu nombre o nickname será mejor

WhatsApp avanza hacia nombres de usuario y prepara el fin de compartir el número para chatear o unirse a grupos

El número de teléfono ha sido durante años la llave para entrar en WhatsApp, pero esa era está a punto de cambiar. La plataforma de mensajería más popular del mundo se prepara para introducir nombres de usuario, una función que permitirá chatear y unirse a grupos sin necesidad de compartir el número personal.

La transición al uso de nombres o apodos responde a una necesidad creciente: no siempre resulta cómodo ni seguro entregar el número de teléfono, sobre todo en contextos como chats de trabajo, grupos escolares o comunidades abiertas. El nuevo sistema permitirá elegir un nickname único y gestionarlo de manera sencilla, evitando que datos privados circulen más de lo necesario.

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¿Por qué es relevante dejar de compartir el número personal?

WhatsApp permitirá iniciar chats con un apodo y dejar el número oculto, así cambia la privacidad en grupos - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El número de teléfono está vinculado a muchas capas de la vida digital: desde agendas personales hasta servicios bancarios, redes sociales y autenticaciones de seguridad. Compartirlo con desconocidos o en grupos amplios puede abrir la puerta a riesgos como el spam, el acoso, el robo de identidad o la suplantación en otras plataformas.

El cambio propuesto por WhatsApp facilita la interacción en escenarios donde la privacidad es prioritaria. Un nickname o nombre de usuario funciona como una barrera: solo quienes lo conocen podrán contactar por primera vez, y el número real permanecerá oculto hasta que decidas compartirlo.

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¿Cómo funcionan los nombres de usuario en WhatsApp?

La función de nombres de usuario se activará de manera gradual. Desde esta semana, ya es posible reservar un nickname desde la sección Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario, asegurando que el alias preferido no sea tomado por otra persona en el futuro. Dada la magnitud de la base de usuarios (más de tres mil millones), es recomendable hacerlo cuanto antes.

Una vez lanzada la función de manera global, el usuario podrá dar su nombre de usuario en lugar del número para iniciar conversaciones, participar en grupos o compartir contacto. No existe un directorio público donde buscar personas: solo quien conozca el nombre exacto podrá iniciar el chat.

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La app no mostrará sugerencias ni permitirá explorar usuarios al azar, por lo que el contacto dependerá del alias exacto, una barrera pensada para reducir acoso y recolección automatizada de datos, manteniendo el control del lado del usuario - (Meta)

Para quienes gestionan una presencia profesional, de marca o de creador de contenido, WhatsApp permitirá reclamar y sincronizar el mismo nombre de usuario que ya utilizan en Instagram o Facebook, facilitando la gestión de identidad digital en todas las plataformas de Meta.

Cómo elegir y reservar tu nombre de usuario

El proceso de reserva es sencillo: actualiza a la última versión de WhatsApp, dirígete a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario y selecciona un alias único. Si el nombre deseado ya está en uso, prueba variantes o utiliza generadores de nombres para encontrar una opción original. La reserva anticipada asegura que puedas usar el nickname que prefieres cuando la función se active en tu país.

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Claves opcionales para mayor seguridad

Para reforzar el control, WhatsApp añadirá la opción de crear una clave asociada al nombre de usuario. Así, incluso quien conozca el alias necesitará esa clave para enviar el primer mensaje. Esta capa extra de protección es útil para evitar contactos no deseados y mantener la privacidad sin sacrificar accesibilidad.

La interfaz no mostrará sugerencias de nombres ni permitirá explorarlos. Tampoco aparecerán en búsquedas masivas, lo que protege contra intentos de spam o ataques de scraping de datos. El sistema está diseñado para maximizar el control del usuario sobre quién puede comunicarse y en qué contexto.

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La llegada de los nombres de usuario a WhatsApp marca un avance en la protección de datos y la personalización de la identidad digital. Decir adiós al número personal como requisito para chatear no solo mejora la privacidad, también facilita la interacción en entornos modernos donde la seguridad y el anonimato selectivo son cada vez más valorados. Reservar un nombre de usuario a tiempo puede ser la clave para una experiencia más segura y flexible en la app de mensajería líder.