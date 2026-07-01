Lista de televisores que se quedan sin Netflix desde el 2 de julio

Netflix suspenderá desde el 2 de julio el soporte en una serie de Smart TV que no cumplen los requisitos mínimos de rendimiento, estabilidad y seguridad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Aunque tu televisor se vea funcional y la imagen luzca igual que el día que lo compraste, el software del dispositivo se va haciendo viejo y aplicaciones como Netflix dejan de ser compatibles con el paso de los años.

A partir del 2 de julio una serie de Smart TV ya no podrán acceder a la aplicación de series y películas porque su versión no cumple con los requisitos mínimos de rendimiento, esstabilidad y seguridad que pide la app.

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La plataforma de streaming ha anunciado la suspensión definitiva del soporte para una amplia gama de modelos fabricados antes de 2015, lo que implica que millones de dispositivos quedarán sin acceso nativo a la aplicación y sus nuevas funciones.

Entre las marcas afectadas esstán Samsung, Sony, LG y Panasonic, cuyos modelos antiguos ya no podrán abrir, descargar ni actualizar la app oficial de Netflix.

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Samsung, Sony, LG y Panasonic figuran entre las marcas cuyos modelos antiguos ya no podrán abrir, descargar ni actualizar la app oficial de Netflix. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cuáles son los televisores que pierden compatibilidad con Netflix

La decisión de Netflix impacta principalmente a aquellos televisores inteligentes lanzados antes de 2015. Los modelos más afectados incluyen dispositivos como los Apple TV de primera, segunda y tercera generación, los LG de las series Infinia LX9500 y Nano LED LM9600, así como modelos Panasonic AX900, VT50, VIERA TC-P50VT25 y similares. También figuran en la lista los televisores Sony de la gama Bravia, como KDL, XBR y W95.

Un dato clave es que la mayoría de estos aparatos recibieron su última actualización de sistema operativo hace años. A partir del 2 de julio, estos modelos ya no podrán descargar ni actualizar la app de Netflix, lo que implica la pérdida total de acceso a la plataforma y sus futuras funciones.

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Para comprobar si un televisor seguirá siendo compatible, basta con buscar el ícono de Netflix en el menú principal o en la tienda de aplicaciones del dispositivo, como LG Content Store, Samsung Smart Hub o Google Play. Si el ícono ya no aparece o la descarga no es posible, ese modelo se encuentra entre los excluidos del soporte.

Requisitos para ver Netflix en televisores actuales

La plataforma exige, para mantener el acceso, que los televisores cuenten con sistemas operativos actualizados y compatibles. En el caso de LG, solo los modelos con versiones modernas de webOS reciben actualizaciones de seguridad y la app de Netflix.

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Los televisores Sony Bravia de las gamas KDL, XBR y W95 también quedan alcanzados por la decisión de Netflix sobre dispositivos sin soporte.

Los televisores Samsung fabricados a partir de 2016, que operan con Tizen OS, mantienen la compatibilidad plena, mientras que los antiguos con Orsay OS quedaron fuera de soporte.

Los Sony que incorporan Android TV siguen accediendo a la plataforma, pero los que emplean el antiguo firmware basado en Linux ya no pueden actualizar la aplicación. Para Apple TV, únicamente los modelos recientes con el sistema operativo actualizado reciben soporte.

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Netflix recomienda revisar siempre el sitio oficial para confirmar la compatibilidad exacta de cada modelo y consultar la lista de dispositivos autorizados, ya que la app puede venir preinstalada o requerir descarga manual según el fabricante.

Alternativas para seguir viendo Netflix si el televisor quedó sin soporte

La pérdida de compatibilidad no significa que sea necesario reemplazar el televisor. La solución más práctica y económica es utilizar un dispositivo streaming externo, como Amazon Fire TV, Apple TV, Google Chromecast o Roku. Estos aparatos se conectan al puerto HDMI y transforman cualquier pantalla en un Smart TV actualizado, con acceso a Netflix y otras plataformas.

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Netflix mantiene el acceso en televisores actuales con sistemas operativos actualizados, como webOS en LG, Tizen OS en Samsung y Android TV en Sony. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Una vez conectado el dispositivo y vinculado a la red WiFi, se puede descargar la aplicación de Netflix desde la tienda correspondiente e iniciar sesión normalmente. Estos reproductores ofrecen sistemas operativos más ágiles, actualizaciones frecuentes y acceso a una variedad de servicios de entretenimiento.

Otra opción disponible es acceder a Netflix desde una computadora conectada al televisor, utilizando un navegador web compatible en sistemas como Windows 10/11 o macOS. De este modo, se puede mantener el acceso al catálogo de Netflix sin depender de la app nativa del televisor.

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