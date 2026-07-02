El Salvador: un elevado porcentaje de productos lácteos importados utiliza leche reconstituida, según vicepresidente de Asileche

El precio internacional de la leche en polvo permite a importadores almacenar grandes volúmenes y abastecerse durante todo el año. / (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un elevado porcentaje de los productos lácteos importados en El Salvador proviene de procesos en los cuales se ha empleado leche en polvo reconstituida, según reveló Luis Bonilla, vicepresidente de Asileche, en entrevista con 105.3 FM.

Este dato cobra relevancia luego de la reciente aprobación de reformas legislativas que permiten el uso de leche en polvo en la industria nacional, un debate que ha puesto en primer plano la composición real de los alimentos disponibles en el mercado.

Durante su participación radial, Bonilla explicó que, mientras la legislación salvadoreña prohibía a la industria local emplear leche en polvo, los productos importados, especialmente quesos, ingresaban al país elaborados bajo normativas más flexibles de otras naciones latinoamericanas.

PUBLICIDAD

“En toda Latinoamérica se permite el uso de leche en polvo para la producción de lácteos, ya sea leche, queso o yogur”, indicó el representante de Asileche.

Uno de los ejemplos más notorios mencionados fue el quesillo, insumo clave para las elaboración de pupusas, cuya importación, según Bonilla, está dominada por proveedores nicaragüenses.

“El noventa por ciento del quesillo utilizado en pupuserías procede de Nicaragua”, detalló el empresario, quien agregó que estos productos suelen fabricarse con leche en polvo comprada a precios internacionales, lo que reduce costos frente a la leche fluida nacional.

La leche en polvo reconstituida puede usarse para fabricar queso, leche y yogur sin alterar el valor nutricional, aunque cambia el sabor./ (Foto: MAG)

Bonilla señaló que la leche en polvo es una materia prima de alta calidad, normalmente grado A, que se deshidrata para su conservación y transporte.

PUBLICIDAD

Al reconstituirse con agua, puede usarse para fabricar quesos y otros derivados lácteos sin afectar el valor nutricional, aunque sí con algunos cambios en las características organolépticas, principalmente el sabor. “La leche en polvo es leche grado A, la misma que usamos para nuestro queso. Lo único que ocurre es que el sabor varía, no es igual al de la leche fluida”, puntualizó Bonilla.

El dirigente gremial también afirmó que las diferencias de precio en el mercado internacional de la leche en polvo, que funciona como commodity, permiten a los importadores aprovechar momentos de bajos costos para almacenar grandes volúmenes y abastecerse durante todo el año.

PUBLICIDAD

Esta dinámica, explicó, no está al alcance de los productores nacionales, quienes dependen de la leche fluida local y no pueden importar ni almacenar grandes reservas.

Según Bonilla, la reforma aprobada por la Asamblea Legislativa permitirá que las industrias salvadoreñas puedan fabricar productos competitivos en precio y calidad, al igual que sus contrapartes extranjeras.

“No se trata de sustituir la leche fluida, sino de complementarla, especialmente en épocas de escasez derivadas de factores como el fenómeno de El Niño o la variabilidad climática”, destacó, recalcando que las empresas que opten por la leche en polvo deberán cumplir con los mismos controles sanitarios exigidos a los productos importados.

PUBLICIDAD

La leche en polvo se usaría como complemento de hasta un 20% para estandarizar proteínas, calcio y calidad de los quesos, según Asileche./(Freepik)

En cuanto al uso real de la leche en polvo en la producción nacional, el vicepresidente de Asileche aclaró que nunca se emplea en su totalidad. “Es un veinte por ciento máximo lo que se utiliza como complemento, el resto sigue siendo leche fluida”, sostuvo.

Esta mezcla ayuda a estandarizar las características del producto, como el contenido de proteínas y calcio, y facilita la producción de quesos con calidad homogénea, un reto cuando se depende exclusivamente de leche fluida que puede variar en su composición cada día.

Bonilla descartó que la incorporación de leche en polvo implique el desplazamiento de la producción nacional de leche fluida. “Nosotros vamos a continuar comprando la misma cantidad de leche fluida a los productores locales, porque no hay suficiente leche grado A en el país y el mercado sigue exigiendo esa calidad”, aseguró.

PUBLICIDAD

También subrayó que la reforma abre la puerta a nuevos productos, como quesos parrilleros y quesillos para pupuserías, que podrían fabricarse localmente con mayor competitividad.

Para el sector industrial, el acceso a la leche en polvo constituye una herramienta adicional para asegurar el abastecimiento y estabilizar precios, mientras que el desafío para los productores nacionales será continuar garantizando leche fluida de alta calidad y adaptarse a los nuevos parámetros del mercado.