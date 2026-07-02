Honduras

Consulados de Honduras en Estados Unidos suspenderán atención por feriado del Día de la Independencia

La red consular hondureña permanecerá cerrada el viernes 3 de julio debido al asueto por la celebración del 4 de julio en Estados Unidos. Los servicios se reanudarán el próximo lunes

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La red consular, incluida la representación diplomática en Washington, cerrará por el feriado previo al Día de la Independencia estadounidense y retomará sus actividades el lunes 6 de julio, según informó Cancillería.
La red consular, incluida la representación diplomática en Washington, cerrará por el feriado previo al Día de la Independencia estadounidense y retomará sus actividades el lunes 6 de julio, según informó Cancillería.

Los consulados hondureños en Estados Unidos suspenderán la atención al público el viernes 3 de julio de 2026 por el feriado previo al Día de la Independencia estadounidense. La medida alcanza a la Embajada de Honduras en Washington y a todos los consulados del país; los servicios se reanudarán el lunes 6 de julio.

La suspensión fue informada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional. Durante esa jornada no habrá atención presencial para gestiones consulares.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos hondureños tomar previsiones si tenían programada alguna diligencia y verificar con anticipación las fechas disponibles para reprogramar citas en caso de ser necesario.

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Qué trámites se verán afectados

Entre los servicios que ofrecen los consulados se encuentran la emisión y renovación de pasaportes, autenticación de documentos, registros civiles, poderes notariales, asistencia legal y orientación para ciudadanos hondureños residentes o en tránsito por Estados Unidos.

También atienden solicitudes relacionadas con inscripciones de nacimientos, matrimonios y defunciones ocurridos en el extranjero, además de otros trámites para mantener actualizada la documentación.

Debido a la alta demanda que suelen registrar las oficinas consulares, especialmente durante la temporada de verano, las autoridades aconsejaron revisar la disponibilidad antes de acudir.

Estados Unidos alberga la comunidad hondureña más numerosa fuera del territorio nacional. Cientos de miles de compatriotas residen en distintas ciudades del país, donde los consulados funcionan como enlace entre los migrantes y el Estado hondureño.

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El presidente Nasry Asfura anuncia la pronta finalización de consulados y embajadas de Honduras en Estados Unidos, España y otros países. (Foto de cortesía)
El presidente Nasry Asfura anuncia la pronta finalización de consulados y embajadas de Honduras en Estados Unidos, España y otros países. (Foto de cortesía)

Además de los servicios documentales, las representaciones consulares brindan acompañamiento en casos de emergencia, orientación migratoria, protección consular y apoyo a ciudadanos que enfrentan situaciones legales, laborales o familiares.

En muchos casos, estas oficinas también sirven como punto de contacto para la organización de jornadas móviles de documentación y programas de asistencia dirigidos a comunidades hondureñas que viven lejos de las sedes consulares.

¿Por qué cierran el viernes?

El cierre coincide con el Día de la Independencia de Estados Unidos, que conmemora la adopción de la Declaración de Independencia el 4 de julio de 1776.

Cada año, el Gobierno federal, los estados y la mayoría de las instituciones públicas suspenden actividades durante esta fecha, a la que se suman desfiles, actos conmemorativos, espectáculos de fuegos artificiales y reuniones familiares en distintas ciudades del país.

Qué hacer ante una emergencia

Cuando la festividad coincide con un fin de semana, como ocurre en esta ocasión, las autoridades estadounidenses suelen trasladar el día de descanso oficial al viernes o al lunes para conformar un fin de semana largo. Esa situación también impacta en el funcionamiento de oficinas diplomáticas extranjeras acreditadas en el país.

Aunque la atención regular permanecerá suspendida durante el viernes, los consulados suelen mantener habilitados mecanismos de contacto para situaciones de urgencia que involucren a ciudadanos hondureños.

Los consulados mantendrán canales de emergencia para accidentes, fallecimientos, detenciones, hospitalizaciones y casos que requieran protección consular inmediata. EFE/Esteban Biba/Archivo
Los consulados mantendrán canales de emergencia para accidentes, fallecimientos, detenciones, hospitalizaciones y casos que requieran protección consular inmediata. EFE/Esteban Biba/Archivo

Este tipo de asistencia está destinada, por lo general, a casos excepcionales como accidentes, fallecimientos, detenciones, hospitalizaciones o situaciones que requieran protección consular inmediata.

Procesos de atención

Las autoridades recomiendan consultar previamente los canales oficiales de cada consulado para conocer los números telefónicos o medios de contacto destinados exclusivamente a emergencias, ya que estos servicios funcionan bajo protocolos distintos a la atención administrativa cotidiana.

Quienes necesiten renovar su pasaporte, gestionar documentos notariales o realizar cualquier otro trámite consular deberán tener en cuenta que la atención se restablecerá el lunes 6 de julio, cuando las oficinas retomarán su horario habitual.

Hasta entonces, la red diplomática hondureña permanecerá alineada con el calendario oficial estadounidense, una práctica común entre las representaciones extranjeras que operan en ese país.

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