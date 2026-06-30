Tecno

¿Necesitas tomar notas en tus reuniones de Google Meet? Así puede hacerlo Gemini por ti

La función “Take notes for me” guarda las notas en Drive y envía resúmenes por correo al finalizar la reunión

Guardar
Google icon
Gemini - Google Meet
Gemini de Google permite la transcripción y el resumen automático de videollamadas para usuarios de pago. (Captura/Google)

Google ha presentado una nueva función de Gemini que toma notas automáticamente en las videollamadas de Google Meet, disponible exclusivamente para quienes pagan por sus servicios avanzados de inteligencia artificial (IA). Según informaron fuentes oficiales de la compañía, la herramienta se ofrece a los suscriptores de Google AI Pro y Google AI Ultra, así como a ciertos clientes empresariales de Google Workspace.

La llegada de Take notes for me marca un paso más en la integración de Gemini dentro del ecosistema de productividad de Google. Los usuarios individuales pueden acceder a esta prestación a partir del plan Google AI Pro, que cuesta 19,99 dólares mensuales en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la compañía, solo quienes abonen esta suscripción o cuenten con planes empresariales compatibles podrán utilizar la función, que permite que Gemini tome notas de forma automática en las reuniones virtuales.

Solo los suscriptores de Google AI Pro, AI Ultra o clientes empresariales pueden acceder a la nueva herramienta. (Europa Press)
Solo los suscriptores de Google AI Pro, AI Ultra o clientes empresariales pueden acceder a la nueva herramienta. (Europa Press)

Una vez activada durante una videollamada, Gemini opera en segundo plano. Transcribe la conversación y genera un resumen con los puntos clave y las acciones a seguir. Este resumen se guarda automáticamente como un documento de Google en la cuenta del usuario y, tras finalizar la llamada, se envía también un correo electrónico con el resumen y los próximos pasos recomendados.

PUBLICIDAD

Los usuarios pueden iniciar la toma de notas presionando el ícono de lápiz en la parte superior de la ventana de Meet. Existe también la opción de habilitar la función para todas las reuniones desde la configuración, en el apartado de Registros de la Reunión.

La empresa remarcó que todos los participantes son notificados cuando se activa la toma de notas, con el objetivo de evitar grabaciones encubiertas y mantener la transparencia durante las conversaciones virtuales.

Gemini también ofrece traducción en tiempo real y mejora de imagen y sonido durante las videollamadas. (Europa Press)
Gemini también ofrece traducción en tiempo real y mejora de imagen y sonido durante las videollamadas. (Europa Press)

Usos y ventajas para reuniones largas

El sistema de resúmenes automáticos y puntos de acción puede resultar útil para quienes participan frecuentemente en reuniones extensas o de seguimiento. Las notas generadas son accesibles desde Google Drive y pueden buscarse de forma sencilla, lo que facilita la organización y recuperación de información clave. Estas funciones, aunque no representan una novedad radical en el mercado de la colaboración digital, aportan valor añadido a los usuarios habituales de Google Meet.

Más herramientas de Gemini en Workspace

El lanzamiento de Take notes for me forma parte de una estrategia más amplia de integración de Gemini dentro del paquete de productividad de Google Workspace. Además de la transcripción y el resumen automáticos, Gemini incorpora otras funcionalidades avanzadas dirigidas especialmente a cuentas empresariales o educativas con suscripciones compatibles, como Gemini Business o Enterprise.

Entre las herramientas disponibles se encuentra la opción “Resumen hasta ahora”. Si un usuario se incorpora tarde a una reunión, puede solicitar a Gemini un resumen instantáneo de lo que se ha tratado hasta ese momento, sin necesidad de interrumpir la conversación en curso. Además, un panel lateral permite formular preguntas en tiempo real sobre los temas y el contexto de la videollamada.

La nueva herramienta de Google Meet llega primero a Estados Unidos y de manera gradual al resto de países. (Google)
Todos los participantes de la llamada reciben una notificación cuando se activa la transcripción automática. (Google)

Gemini también potencia la calidad audiovisual de las reuniones. Ofrece funciones para optimizar el aspecto y la iluminación de la imagen de la cámara, corrigiendo problemas de baja luz o contraluz. En el plano sonoro, la herramienta filtra ruidos del entorno y ajusta la voz para mejorar la claridad. Si varias personas se conectan desde una misma sala física, el sistema sincroniza micrófonos y altavoces para suprimir el eco y el acople.

Otra prestación destacada es la traducción en tiempo real. Gemini puede mostrar subtítulos traducidos a más de 60 idiomas y permite la traducción automática del habla, lo que facilita la comunicación entre participantes de distintos países.

Finalmente, la función de generación de fondos virtuales permite a los usuarios describir el ambiente deseado para su videollamada y obtener, en cuestión de segundos, un fondo personalizado creado mediante inteligencia artificial.

Temas Relacionados

GeminiGoogle MeetGoogleInteligencia artificialGemini en Google MeetTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo organizar los cables en el espacio de trabajo: soluciones prácticas y efectivas

El uso de soportes para monitor que cuentan con cajón integrado representa una de las alternativas más versátiles

Cómo organizar los cables en el espacio de trabajo: soluciones prácticas y efectivas

Tener varias apps abiertas al mismo tiempo si agota la batería de iPhone y Android

En Android y en iOS (iPhone) puedes evitar que las apps en segundo plano se actualicen y, así, reducir el consumo de batería y datos

Tener varias apps abiertas al mismo tiempo si agota la batería de iPhone y Android

Steam activa sus rebajas de julio 2026: GTA V, Cyberpunk 2077, EA SPORTS FC 26 y más juegos para PC

Otros títulos en rebaja son Red Dead Redemption 2, Baldur’s Gate 3 y Kingdom Come: Deliverance II

Steam activa sus rebajas de julio 2026: GTA V, Cyberpunk 2077, EA SPORTS FC 26 y más juegos para PC

GTA 6 requerirá un gran espacio en disco: estas son las cifras estimadas para PS5 y Xbox Series

Analistas proyectan una base de 100 a 130 GB y un escenario que podría acercarse a 150 o 200 GB con audio y contenidos extra

GTA 6 requerirá un gran espacio en disco: estas son las cifras estimadas para PS5 y Xbox Series

Tres errores al usar el router WiFi que pueden dejar tus datos en manos de ciberdelincuentes

Algo clave que se debe hacer es cambiar la clave por defecto con la que los operadores instalan el módem

Tres errores al usar el router WiFi que pueden dejar tus datos en manos de ciberdelincuentes

DEPORTES

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Mbappé será titular en Nueva Jersey

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: Mbappé será titular en Nueva Jersey

El gol de Haaland que clasificó a Noruega a los octavos de final del Mundial: la conmovedora reacción de su padre en la tribuna

Un investigador publicó una lista con los 10 mejores atajadores de penales del Mundial: en qué puesto está Dibu Martínez

Leandro Petersen, el impulsor de la marca AFA que quiere ser presidente de Boca Juniors

EN VIVO: Marcelo Bielsa habla en conferencia de prensa tras la eliminación de Uruguay en el Mundial 2026

TELESHOW

El paseo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone por los parques de Disney

El paseo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone por los parques de Disney

La emotiva despedida de los músicos por la muerte de Daniel Melingo: “¡Se nos fue un artista total!”

Homero Pettinato habló de los rumores de reconciliación con Sofía Gonet: “Repito mucho la ropa”

La reacción de Matías Martin y los Ratones Paranoicos al enterarse en vivo de la muerte de Daniel Melingo

Moria Casán y Pato Galmarini disfrutaron del show de Fito Páez: complicidad, romance y una noche a pura música

INFOBAE AMÉRICA

Impulsadas por remesas y exportaciones, las economías de Centroamérica y República Dominicana registran un crecimiento robusto

Impulsadas por remesas y exportaciones, las economías de Centroamérica y República Dominicana registran un crecimiento robusto

Una gaseosa tras salir viva de la vivienda derrumbada: el relato de Marlene Santana, el mensaje de Nayib Bukele y la búsqueda que no termina

Israel actualizó la Cúpula de Hierro tras la guerra con Irán para enfrentar drones y misiles de crucero

Netanyahu advirtió que Israel no retirará sus tropas del sur de Líbano mientras persista la amenaza de Hezbollah

Alertan en Honduras sobre creciente uso de mujeres como “mulas” del narcotráfico