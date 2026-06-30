¿Necesitas tomar notas en tus reuniones de Google Meet? Así puede hacerlo Gemini por ti

Gemini de Google permite la transcripción y el resumen automático de videollamadas para usuarios de pago. (Captura/Google)

Google ha presentado una nueva función de Gemini que toma notas automáticamente en las videollamadas de Google Meet, disponible exclusivamente para quienes pagan por sus servicios avanzados de inteligencia artificial (IA). Según informaron fuentes oficiales de la compañía, la herramienta se ofrece a los suscriptores de Google AI Pro y Google AI Ultra, así como a ciertos clientes empresariales de Google Workspace.

La llegada de Take notes for me marca un paso más en la integración de Gemini dentro del ecosistema de productividad de Google. Los usuarios individuales pueden acceder a esta prestación a partir del plan Google AI Pro, que cuesta 19,99 dólares mensuales en Estados Unidos.

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De acuerdo con la compañía, solo quienes abonen esta suscripción o cuenten con planes empresariales compatibles podrán utilizar la función, que permite que Gemini tome notas de forma automática en las reuniones virtuales.

Solo los suscriptores de Google AI Pro, AI Ultra o clientes empresariales pueden acceder a la nueva herramienta. (Europa Press)

Una vez activada durante una videollamada, Gemini opera en segundo plano. Transcribe la conversación y genera un resumen con los puntos clave y las acciones a seguir. Este resumen se guarda automáticamente como un documento de Google en la cuenta del usuario y, tras finalizar la llamada, se envía también un correo electrónico con el resumen y los próximos pasos recomendados.

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Los usuarios pueden iniciar la toma de notas presionando el ícono de lápiz en la parte superior de la ventana de Meet. Existe también la opción de habilitar la función para todas las reuniones desde la configuración, en el apartado de Registros de la Reunión.

La empresa remarcó que todos los participantes son notificados cuando se activa la toma de notas, con el objetivo de evitar grabaciones encubiertas y mantener la transparencia durante las conversaciones virtuales.

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Gemini también ofrece traducción en tiempo real y mejora de imagen y sonido durante las videollamadas. (Europa Press)

Usos y ventajas para reuniones largas

El sistema de resúmenes automáticos y puntos de acción puede resultar útil para quienes participan frecuentemente en reuniones extensas o de seguimiento. Las notas generadas son accesibles desde Google Drive y pueden buscarse de forma sencilla, lo que facilita la organización y recuperación de información clave. Estas funciones, aunque no representan una novedad radical en el mercado de la colaboración digital, aportan valor añadido a los usuarios habituales de Google Meet.

Más herramientas de Gemini en Workspace

El lanzamiento de Take notes for me forma parte de una estrategia más amplia de integración de Gemini dentro del paquete de productividad de Google Workspace. Además de la transcripción y el resumen automáticos, Gemini incorpora otras funcionalidades avanzadas dirigidas especialmente a cuentas empresariales o educativas con suscripciones compatibles, como Gemini Business o Enterprise.

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Entre las herramientas disponibles se encuentra la opción “Resumen hasta ahora”. Si un usuario se incorpora tarde a una reunión, puede solicitar a Gemini un resumen instantáneo de lo que se ha tratado hasta ese momento, sin necesidad de interrumpir la conversación en curso. Además, un panel lateral permite formular preguntas en tiempo real sobre los temas y el contexto de la videollamada.

Todos los participantes de la llamada reciben una notificación cuando se activa la transcripción automática. (Google)

Gemini también potencia la calidad audiovisual de las reuniones. Ofrece funciones para optimizar el aspecto y la iluminación de la imagen de la cámara, corrigiendo problemas de baja luz o contraluz. En el plano sonoro, la herramienta filtra ruidos del entorno y ajusta la voz para mejorar la claridad. Si varias personas se conectan desde una misma sala física, el sistema sincroniza micrófonos y altavoces para suprimir el eco y el acople.

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Otra prestación destacada es la traducción en tiempo real. Gemini puede mostrar subtítulos traducidos a más de 60 idiomas y permite la traducción automática del habla, lo que facilita la comunicación entre participantes de distintos países.

Finalmente, la función de generación de fondos virtuales permite a los usuarios describir el ambiente deseado para su videollamada y obtener, en cuestión de segundos, un fondo personalizado creado mediante inteligencia artificial.

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