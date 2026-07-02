Sociedad

Frío extremo: cuáles fueron las ciudades con la temperatura más baja tras la ola polar que azotó a todo el país

Las mínimas alcanzaron valores de menos 14 grados bajo cero y algunas localidades mantuvieron mínimas similares durante toda la jornada. Incluso, nevó en varias localidades de la provincia de Buenos Aires

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Hombre con abrigo negro, bufanda gris y gorro en una calle mojada de ciudad con tráfico y edificios, exhalando vaho en el aire frío.
La ola polar llegó a la Argentina y varias ciudades sufrieron el frío extremo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este jueves, gran parte de la Argentina atravesó la primera parte de una ola polar que todavía se extenderá en los próximos días y algunas localidades quedaron marcadas por el frío extremo que se vivió durante toda la jornada. Algunas localidades alcanzaron valores por debajo de dos cifras bajo cero e incluso nevó en varias localidades de la provincia de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elabora a cada hora un ránking con las temperaturas más frías y más cálidas que se viven en el país. En ese sentido, durante esta mañana sorprendió que la Ciudad de Buenos Aires llegó a tener una sensación térmica más baja (0,6°C) que en la base antártica Esperanza, que alcanzó los 5,7° (ST 1,2°).

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Mapa de Argentina con alerta de temperaturas extremas por frío en verde y amarillo. Incluye controles de zoom, título, fecha de emisión y logos SMN
Hubo advertencia amarilla por bajas temperaturas en gran parte del país

El SMN informó que este jueves son 31 las ciudades que registran temperaturas inferiores a los 0 ℃. El país se encuentra bajo una masa de aire polar que tiene como consecuencia la alerta amarilla por temperaturas frías extremas en numerosas provincias del territorio nacional.

La consecuencia más visible del frío extremo fue la caída de nieve en varias localidades de la provincia de Buenos Aires durante la noche del miércoles y la madrugada del jueves. El caso más significativo fue el de Mar del Plata, donde las precipitaciones pintaron de blanco toda la zona costera. El antecedente más cercano de nevada en esa ciudad data de 2007, cuando el fenómeno duró aproximadamente 20 minutos con temperatura bajo cero.

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Fachada de un edificio beige con columnas de piedra en la entrada, escaleras, árboles y arbustos con nieve sobre el suelo y un cielo nublado
El frente de un edificio de grandes columnas de piedra, con escalinatas y un jardín, aparece cubierto de nieve en Mendoza, en el contexto de una ola polar.

El ranking de las ciudades más frías del país

La localidad rionegrina de Maquinchao encabezó la tabla con una mínima de -14,2 ℃ y una humedad del 100%, convirtiéndose en el punto más frío de toda la República Argentina durante esta jornada. Le siguió Esquel (Chubut) con -8,4 ℃, una sensación térmica de -15,1 ℃ y 86% de humedad. El podio lo completó El Bolsón (Río Negro) con -8 ℃ y 91% de humedad.

El listado completo de las 10 ciudades más frías registradas a las 9:00, según el SMN, fue el siguiente:

  • Maquinchao (Río Negro): -14,2 ℃
  • Esquel (Chubut): -8,4 ℃ — ST -15,1 ℃
  • El Bolsón (Río Negro): -8 ℃
  • Neuquén capital: -7,8 ℃
  • Uspallata (Mendoza): -7,2 ℃
  • Perito Moreno (Santa Cruz): -7 ℃
  • Puerto Madryn (Chubut): -6,9 ℃
  • Cipolletti (Río Negro): -6,8 ℃
  • Victorica (La Pampa): -6,1 ℃
  • Trelew (Chubut): -5,6 ℃
Nieva en Buenos Aires y en el Interior del país

Más allá de las diez localidades que encabezaron la tabla, otras ciudades también registraron temperaturas bajo cero. En la provincia de Buenos Aires, Coronel Suárez marcó -4,8 ℃, San Carlos de Bolívar -4,5 ℃, Las Flores -3,3 ℃, Azul -2,2 ℃, Trenque Lauquen -1,6 ℃ y La Plata -1,1 ℃. Junín llegó a -0,9 ℃, mientras que Morón y José María Ezeiza marcaron -0,6 ℃ y -0,5 ℃ respectivamente. Benito Juárez y 9 de Julio anotaron -0,4 ℃ y Moreno cerró el listado bonaerense con -0,2 ℃.

En otras provincias, Malargüe (Mendoza) registró -5 ℃ y San Rafael -0,3 ℃; General Pico (La Pampa) llegó a -4,9 ℃ y Santa Rosa a -3,8 ℃; El Calafate (Santa Cruz) anotó -4,4 ℃; Paso de Indios (Chubut) -2,1 ℃; Chapelco (Neuquén) -2,4 ℃; San José de Jáchal (San Juan) -0,6 ℃; y Laboulaye (Córdoba) -0,3 ℃.

A las 14:00, el SMN registró una leve moderación de los valores más extremos, aunque el frío se mantuvo intenso en gran parte del territorio. Malargüe continuó siendo la localidad más fría del relevamiento de esa hora, con -2,7 ℃ y una sensación térmica de -4,9 ℃. Maquinchao, que había encabezado el ranking matutino con -14,2 ℃, se ubicó en -0,1 ℃ a esa hora. Por su parte, Chapelco (Neuquén) registró 0,2 ℃ con una sensación térmica de -5,3 ℃, y San Carlos de Bariloche (Río Negro) marcó 0,4 ℃ con ST de -5 ℃.

Nieva en Buenos Aires y en el Interior del país

Esquel subió a 1,5 ℃ con ST de -3,6 ℃, mientras que en Mendoza los registros oscilaron entre 1,6 ℃ en el Observatorio y 2,2 ℃ en la capital provincial. San Rafael alcanzó los 2,7 ℃ con una sensación térmica apenas sobre cero (0,1 ℃). En la provincia de Buenos Aires, San Carlos de Bolívar marcó 3,6 ℃ con ST de 1,2 ℃ y Villa Gesell 4,5 ℃ con ST de 0,6 ℃. En San Luis, Santa Rosa del Conlara registró 4,1 ℃ y la capital provincial 4,4 ℃. Perito Moreno (Santa Cruz) llegó a 4,8 ℃ con 92% de humedad.

Las nevadas que dejó la ola polar en Buenos Aires y el interior del país

Mar del Plata amaneció con -1 ℃, con nevadas y lluvias previstas hasta el mediodía y chaparrones por la tarde. Si bien desde el portal 0223 se informó que el Consejo Escolar señaló que “no hay un comunicado oficial desde Jefatura Distrital” por la cancelación de clases, sí quedó suspendida la fecha local de los Juegos Bonaerenses de atletismo. El plantel de fútbol del Club Atlético Kimberley entrenó bajo la nieve como preparación para su próximo partido del Torneo Federal A ante Sol de Mayo.

Nevó en Mar del Plata 1

Tres Arroyos recibió una cantidad considerable de nieve con -2 ℃ y lluvias fuertes en simultáneo. En Sierra de los Padres, dentro del partido de General Pueyrredón, los copos cayeron desde la noche anterior con -1 ℃ y pronóstico de nevadas y lluvias para toda la mañana. Necochea registró -1 ℃ con caída constante de agua nieve desde la madrugada, con chaparrones previstos para la tarde. La localidad de Ayacucho también amaneció cubierta de blanco.

El frío extremo no se limitó al territorio bonaerense. En Villa de Pocho (Córdoba), la nieve cayó de manera constante hasta la madrugada del jueves con -1 ℃, aunque el pronóstico indicaba una mejora hacia la tarde con ascenso hasta los 6 ℃. En El Portezuelo (Catamarca), las precipitaciones en forma de nieve fueron intensas y la localidad amaneció completamente cubierta de blanco con 3 ℃, con lloviznas previstas para la tarde y lluvias aisladas hacia la noche, según el SMN.

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