“Igual que Maradona, bastardos”: la reacción de los hinchas ingleses al escuchar un popular cántico argentino

Un puñado de aficionados dio sus opiniones sobre el tema de cancha "el que no salta, es un inglés"

“El que no salta, es un inglés”. Ese cántico se ha transformado en una marca registrada del cancionero argentino en cada encuentro de la Selección nacional, e incluso a nivel clubes, por la rivalidad entre los dos países nacida en la guerra de Malvinas y extrapolada al fútbol. Y los hinchas ingleses fueron grabados reaccionando a esa canción para emitir sus opiniones.

“Igual que Diego. Bastardos“, fue el primer mensaje que sobresalió de un fanático con la camiseta del Aston Villa. Acto seguido, otra persona palpitó un posible cruce en semifinales del Mundial 2026: “No se puede esperar menos de los argentinos. Hay una larga historia, sangre pesada, así que, ya sabes. Pero capaz que ahora se pondrá divertido. Ya veremos en semifinales cuando les ganemos, ¿sí? No creo que vayan a estar saltando entonces”.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que Los Tres Leones superaron la primera fase como líderes de zona, eliminaron a RD Congo en los 16avos y se medirán este domingo a las 21:00 (hora argentina) a México en el Estadio Azteca, a pocos días de haberse cumplido 40 años del Gol del Siglo y la Mano de Dios de Maradona ante Inglaterra en ese recinto. “No vamos a celebrar con Argentina, ¿no?“, acotó un simpatizante y recibió la aprobación de un compatriota: “Yo no voy a saltar cuando pongan eso”. Sin embargo, matizó sus palabras segundos después: “Igual sigue siendo un gran ambiente”.

Diego Maradona dejó en el camino a Peter Shilton y está por sellar el mejor gol en la historia de los Mundiales (Crédito: Archivo El Grafico/Getty Images)

En diferente sintonía, uno de los testimonios aseguró: “Es una buena canción. Nosotros hacemos algo parecido sobre los escoceses, así que tampoco podemos decir mucho, pero ellos ya se fueron a casa, así que quizás ahora nos enfoquemos en Argentina”. Cabe recordar que hay un cántico inglés que dice “¡Levántense si odian a Escocia!“.

PUBLICIDAD

Una de las últimas voces evitó profundizar mucho en la temática: “No sé. No sé mucho del tema, pero yo saltaría”. “Vamos a saltar más fuerte que ellos”, cerró otro inglés con un claro desafío en un eventual cruce de semifinales. Antes, Argentina debe superar a Cabo Verde en 16avos, Australia o Egipto en octavos y Colombia, Ghana, Suiza o Argelia en cuartos.

Muchos podrían pensar que el origen del cántico “el que no salta, es un inglés” puede remontarse al doblete de Diego Maradona en el 2-1 correspondiente a los cuartos de final, pero se originó en la Plaza de Mayo durante los primeros días de abril de 1982, cuando se confirmó el inicio del conflicto por las Islas Malvinas, según consta en un documento oficial del Ministerio de Educación de la Nación.

PUBLICIDAD

Cuatro años después, Argentina e Inglaterra se midieron en un partido eliminatorio en el mítico Estadio Azteca y Maradona se despachó con la Mano de Dios y el Gol del Siglo, considerado por muchos hinchas como el mejor tanto en la historia de los Mundiales.

Una de las fotos que inmortalizó la Mano de Dios (Crédito: Archivo El Grafico/Getty Images)

Así lo analizó el goleador de aquella tarde en su autobiografía Yo soy El Diego de la gente: “Era como ganarle a un país, no a un equipo de fútbol. Si bien nosotros decíamos, antes del partido, que el fútbol no tenía nada que ver con la guerra de Malvinas, íntimamente sabíamos que habían muerto muchos pibes argentinos, que los habían matado como pajaritos. Esto era una revancha. ¡Un carajo iba a ser un partido más!”.

PUBLICIDAD

José Luis Tata Brown, otra de las grandes figuras del plantel de Carlos Salvador Bilardo, detalló cómo fue la arenga del Pelusa antes de afrontar ese compromiso y su inmediata reacción tras salir a la cancha, según reconstruyó Sports Illustrated: “Vamos eh, vamos que estos hijos de puta capaz nos mataron a un vecino, capaz nos mataron a un familiar. Llegás a mitad de cancha, te ponen el himno y me pongo el cuchillo entre los dientes... y salgo a correr. Era como lo pensábamos todos”.

Con el paso de los años, Maradona volvió a hablar del tema en una entrevista con C5N: “Después del partido celebramos hasta llorar. Sentimos que habíamos hecho justicia, bueno, quizás no justicia, pero algo por las madres que habían perdido hijos en las Malvinas”.

PUBLICIDAD