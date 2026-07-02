Panamá evalúa 20 líneas de café entregadas a la red de Cooperación Regional para la Caficultura en Mesoamérica

Crece la expectativa por mejorar la competitividad de Panamá en el exigente mercado internacional de cafés especiales. EFE/ Marcelino Rosario

Panamá completó la evaluación de 20 líneas de café entregadas a la red de Cooperación Regional para la Caficultura en Mesoamérica (PROMECAFÉ), marcando un hito en el desarrollo de variedades adaptadas a las condiciones y necesidades de los productores panameños.

Los resultados señalan avances en resistencia, productividad y calidad de taza, aspectos considerados clave para la sostenibilidad y competitividad del sector cafetalero nacional.

Las 20 líneas de café arábica, desarrolladas por el Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), en colaboración con PROMECAFÉ, fueron seleccionadas tras un proceso de mejoramiento genético orientado al rendimiento en campo, la tolerancia a enfermedades y la obtención de perfiles de taza superiores.

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Según un reporte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, estas líneas fueron evaluadas en fincas experimentales nacionales bajo diferentes condiciones agroclimáticas, lo que permitió identificar materiales con estabilidad productiva y potencial comercial.

La iniciativa, según se informó, responde a la necesidad de renovar plantaciones envejecidas y enfrentar retos derivados del cambio climático.

Se espera que la adopción de estos materiales comience en el próximo ciclo agrícola.

El proceso de evaluación se centró en tres pilares: la resistencia a enfermedades, la productividad y la calidad de la bebida final. Especialistas del IDIAP detallaron que “varias líneas mostraron alta tolerancia a la roya del café (Hemileia vastatrix) y al ojo de gallo (Mycena citricolor), dos de las enfermedades más limitantes en la región”.

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Este atributo fue confirmado mediante análisis fitopatológicos sistemáticos, realizados en diferentes ciclos productivos, lo que fortalece la confianza en la adaptabilidad de los nuevos materiales.

En materia de productividad, los ensayos registraron rendimientos superiores a 35 quintales por hectárea en las líneas más destacadas, cifra que supera el promedio nacional reportado por el ministerio.

“Los materiales seleccionados mostraron uniformidad en el desarrollo vegetativo y estabilidad en la producción de frutos”, aspectos que favorecen la planificación agronómica y la rentabilidad de las explotaciones cafetaleras. Este enfoque busca reducir la variabilidad entre ciclos y minimizar los riesgos económicos para los productores.

Uno de los aspectos más valorados por los caficultores y exportadores panameños es la calidad de taza.

El grano panameño goza de gran aceptación entre los consumidores.

Catadores certificados, en coordinación con PROMECAFÉ, realizaron pruebas sensoriales en laboratorios reconocidos, donde “al menos siete líneas obtuvieron puntajes superiores a 85 puntos bajo el protocolo de la Specialty Coffee Association”, según compartió el IDIAP.

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Los atributos más sobresalientes incluyeron acidez brillante, cuerpo balanceado y notas florales, factores que posicionan al café panameño en segmentos de alto valor en mercados internacionales.

El proyecto, respaldado por financiamiento regional y asesoría técnica internacional, busca fortalecer la cadena de valor cafetalera en Panamá y contribuir a la seguridad alimentaria, la generación de ingresos y la estabilidad rural.

PROMECAFÉ, que agrupa a los principales institutos de café de Mesoamérica, ha destacado la importancia de la colaboración científica y la transferencia de tecnología para enfrentar los desafíos del sector.

“Estos avances representan una oportunidad para los productores panameños, quienes enfrentan presión por la competencia global y el cambio climático”, señaló un vocero de la red PROMECAFÉ.

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Un hombre selecciona granos de café geisha, que ha batido récord en la preferencia de los consumidores. EFE/Bienvenido Velasco

La entidad enfatizó que la próxima etapa contempla la diseminación de las líneas más prometedoras hacia unidades productivas de diferentes regiones del país, acompañada de capacitaciones y monitoreo participativo.

La incorporación de nuevas variedades resistentes, productivas y de alta calidad de taza se perfila como una estrategia prioritaria para la sostenibilidad del café panameño.

Se proyecta que la adopción de estos materiales comience en el próximo ciclo agrícola, con seguimiento técnico por parte del IDIAP y PROMECAFÉ, y con la expectativa de mejorar la competitividad de Panamá en el exigente mercado internacional de cafés especiales.