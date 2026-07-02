Se han avistado varios tiburones en una conocida playa de EE. UU. y activan cierres temporales en medio de una intensa ola de calor

Las autoridades aplican cierres temporales del baño por al menos una hora en un radio de 1,6 kilómetros tras cada avistamiento de tiburones. (Imagen ilustrativa Infobae)

La ciudad de Nueva York registró avistamientos de tiburones en la playa Rockaway y sectores cercanos, lo que llevó a implementar cierres intermitentes en zonas costeras durante los primeros días de julio. La situación afecta especialmente a quienes buscan alivio ante una ola de calor sin precedentes, con temperaturas y sensaciones térmicas que superan los 40 °C (105 °F), según lo informado por la Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York (NYC Emergency Management) y medios como CBS News New York.

Las autoridades municipales confirmaron que los primeros reportes surgieron el jueves 2 de julio, cuando socorristas y drones policiales detectaron tiburones cerca de la costa de Rockaway Beach y en playas de Long Island. El protocolo oficial incluyó el cierre temporal del baño en un radio de 1,6 kilómetros a partir del lugar del avistamiento, con advertencias expresas a turistas y residentes para cumplir las indicaciones del personal de seguridad. Todo esto ocurre en el contexto de una alerta meteorológica por calor extremo, que intensifica la concurrencia a balnearios y refuerza la vigilancia, según detalló el gobierno local en un comunicado recogido por CBS News New York.

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El fenómeno se enmarca en el inicio de la temporada alta de playas en el noreste de Estados Unidos, periodo en el que la migración anual de tiburones hacia aguas costeras de Nueva York y Long Island se intensifica. Según informes del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC) citados por Newsweek, la presencia de estos animales responde a ciclos ecológicos regulares, aunque la percepción de riesgo entre los bañistas aumenta debido a la cobertura y vigilancia reforzada en la zona.

¿Por qué se cierran playas en Nueva York por avistamientos de tiburones?

El cierre de playas ante la detección de tiburones responde a protocolos de seguridad diseñados para reducir cualquier riesgo a los bañistas. De acuerdo con la NYC Emergency Management, el procedimiento consiste en suspender el baño por al menos una hora en un tramo de aproximadamente una milla (1,6 km) a la redonda del sitio del avistamiento. Durante este tiempo, las autoridades despliegan drones, patrullas acuáticas y un refuerzo de socorristas para monitorear la presencia de escualos y garantizar la seguridad pública.

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La Patrulla de Tiburones del municipio de Hempstead opera con drones y equipos especializados, mientras que la ciudad de Nueva York mantiene contacto permanente con el Departamento de Salud y el DEC para evaluar la evolución de los reportes y activar o levantar las restricciones según corresponda. Este mecanismo se aplica de forma preventiva incluso si no se detectan incidentes directos, priorizando la integridad de los asistentes a las playas, según la información oficial recogida por CBS News New York.

Nueva York registró avistamientos de tiburones en Rockaway Beach y otras playas durante una ola de calor extremo. (REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Cuáles son los riesgos reales de los avistamientos de tiburones en Nueva York?

Según la guía “Shark Smart” publicada por el Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC) y citada por Newsweek, la presencia de tiburones en costas neoyorquinas es un fenómeno habitual y no implica necesariamente un aumento de ataques a personas. Más de 13 especies migran por la región cada verano, y la mayoría de los encuentros son breves y no peligrosos.

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El DEC sostiene que “los tiburones forman parte de un ecosistema marino saludable” y que los incidentes con humanos suelen darse por confusión, cuando el animal confunde a una persona con una presa natural. La misma fuente señala que la probabilidad de sufrir un ataque de tiburón en Nueva York es extremadamente baja y que no existen evidencias de un comportamiento más agresivo o de un incremento extraordinario en las poblaciones de escualos.

¿Qué medidas se han implementado ante la ola de calor en la ciudad?

La llegada de una ola de calor récord ha impulsado a la ciudad de Nueva York a reforzar su plan de contingencia. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por temperaturas que alcanzan los 38 °C (100 °F), con sensaciones térmicas superiores a los 40 °C (105 °F). Ante este escenario, el gobierno municipal habilitó centros de climatización adicionales, incluyendo el Centro de Convenciones Jacob Javits, y desplegó unidades móviles para chequeos de salud, según lo informado por el ayuntamiento y recogido por The New York Times.

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El Departamento de Salud recomienda evitar actividades físicas al aire libre y buscar refugio en lugares frescos, priorizando la atención a adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas. Estas medidas se mantendrán hasta, al menos, el 5 de julio, mientras se monitorea la evolución de la ola de calor.

La migración de tiburones hacia las costas de Nueva York y Long Island se intensifica en verano y forma parte de un ciclo ecológico habitual. (REUTERS/Shannon Stapleton)

¿Qué playas de Nueva York están bajo vigilancia o cierre temporal?

Las siguientes playas se encuentran bajo supervisión intensiva, de acuerdo con información oficial y reportes de New York Post:

Rockaway Beach (Queens): epicentro de los reportes y único balneario donde los muestreos de agua se realizan dos veces por semana.

Breezy Point (Queens)

Coney Island (Brooklyn)

Sea Gate (Brooklyn)

Orchard Beach (Bronx)

El Departamento de Salud advierte que los cierres pueden decretarse ante la presencia de tiburones, altos niveles de bacterias, residuos flotantes o reportes reiterados de enfermedades. El monitoreo es permanente y las restricciones se ajustan según la situación en cada balneario.

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¿Qué recomendaciones emiten las autoridades para bañistas y turistas?

El Departamento de Conservación Ambiental de Nueva York y la NYC Emergency Management emiten las siguientes recomendaciones para quienes acuden a las playas durante esta temporada:

Evitar zonas donde haya bancos de peces, aves alimentándose o aguas turbias.

No ingresar al mar durante la noche, el amanecer o el atardecer.

Nadar siempre en grupo y cerca de la orilla.

Seguir en todo momento las indicaciones de los socorristas y del personal de seguridad.

Salir inmediatamente del agua si se emite una advertencia por tiburones.

Las autoridades subrayan la importancia de colaborar con los procedimientos y respetar las restricciones temporales, tanto por la presencia de tiburones como por la ola de calor, para garantizar la seguridad de todos.

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La ciudad de Nueva York reforzó la vigilancia en las playas con drones, patrullas acuáticas y más socorristas ante los reportes de tiburones. (Foto AP/Frank Franklin II)

¿Qué antecedentes existen sobre la presencia de tiburones en playas de Nueva York?

La migración de tiburones hacia las costas de Nueva York y Long Island es un proceso documentado desde hace décadas. Cada año, entre junio y septiembre, varias especies llegan a la región en busca de alimento y mejores condiciones de temperatura. Según datos del DEC citados por Newsweek, este fenómeno es habitual y se intensifica durante los meses de verano, cuando se incrementa también la vigilancia y el uso de drones para detectar escualos cerca de la costa.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ordenó aumentar la cantidad de drones operativos a 46 y certificó a 67 operadores entre policías, socorristas y personal de parques, con el objetivo de prevenir incidentes y responder rápidamente ante cualquier avistamiento, de acuerdo con el comunicado oficial del 24 de junio.

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¿Cómo impacta la ola de calor en la seguridad y operación de las playas?

La ola de calor ha generado un aumento en la afluencia de público a las playas, lo que incrementa la presión sobre los sistemas de vigilancia y atención sanitaria. Según el Servicio Meteorológico Nacional y The New York Times, las temperaturas elevadas pueden provocar deshidratación, golpes de calor y otros problemas de salud, por lo que las autoridades han enfatizado la importancia de acudir a centros de enfriamiento y respetar los horarios establecidos para el uso de los balnearios.

El monitoreo de calidad del agua y la supervisión de la fauna marina se han intensificado en este contexto, con el fin de minimizar los riesgos tanto por causas ambientales como biológicas.

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La ola de calor en Nueva York llevó al gobierno municipal a abrir centros de climatización y desplegar unidades móviles de salud hasta al menos el 5 de julio. (AP Photo/Seth Wenig)

¿Qué puede esperarse en los próximos días respecto a los cierres de playas y la presencia de tiburones?

Las autoridades de Nueva York mantendrán la vigilancia reforzada durante todo el fin de semana largo por el Día de la Independencia. El Departamento de Salud y la NYC Emergency Management no descartan ampliar las restricciones si persisten los avistamientos de tiburones o si las condiciones ambientales lo requieren. Los operativos de control incluirán el uso de drones, patrullas acuáticas y un aumento en el número de socorristas en las áreas de mayor concentración de bañistas.

“Las decisiones sobre cierres temporales se toman de acuerdo con la evidencia recogida por nuestros equipos en tiempo real”, señala la municipalidad en el comunicado citado por CBS News New York. El objetivo es preservar la seguridad de los asistentes sin interrumpir innecesariamente el acceso a los espacios públicos.

La interacción entre el fenómeno natural de la migración de tiburones y la ola de calor obliga a la ciudad a mantener protocolos de seguridad y medidas de prevención sanitaria en sus playas más concurridas, en un contexto de alta demanda y atención pública.