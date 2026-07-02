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La contundente respuesta de Marta Fort al tener que elegir entre Argentina o Estados Unidos en un partido del Mundial

En medio de su cobertura por la Copa del Mundo, la modelo se sinceró al dar a conocer por cuál país mostraría su apoyo

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En medio de su cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos, Marta Fort fue consultada si elegiría hinchar por Argentina o Estados Unidos (Blender/Tik Tok)

La emoción por la Selección Argentina sigue atravesando fronteras y generaciones en el Mundial 2026, y una de las figuras que más repercusión genera en Miami es Marta Fort. Desde que aterrizó en la ciudad, la hija de Ricardo Fort se convirtió en el centro de todas las miradas: no solo por sus coberturas, sus vlogs y sus looks elegidos para cada transmisión, sino también por una definición que dejó en claro su identidad futbolera y que rápidamente se volvió viral.

En medio de una charla en Blender at Night (Blender), ciclo que compartió con Pachu Peña, Diego Della Sala, Seba Almohada y Jorge “Carna” Crivelli, Marta fue consultada sobre cuál es su equipo favorito en un posible cruce entre Argentina y Estados Unidos, país donde nació y del que tiene ciudadanía. La modelo, sin rodeos y con una naturalidad que la caracteriza, respondió: “Sabía que me iban a preguntar esto, te juro. Voy a ser sincera: si se tratara de un partido de básquet entre Argentina y Estados Unidos, ahí sí iría por Estados Unidos porque son mejores en ese deporte”.

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Pero cuando la conversación giró hacia el fútbol, su respuesta fue categórica: “El fútbol para mí es Argentina…”. Y Fort reforzó su postura con una definición que circuló por todas las redes sociales: “El día que me vean hinchando por Estados Unidos con la casaca viendo un partido por Argentina, me devuelven para mi casa”.

El look de Marta Fort para ver el debut de Argentina en el Mundial 2026
Marta Fort dejó en claro su lealtad por el seleccionado argentino (Instagram)

La sinceridad sinceridad y sentido del humor de la influencer conectaron de inmediato con los hinchas argentinos y con aquellos que siguen cada paso de la joven empresaria y modelo. Los comentarios de los usuarios no tardaron en multiplicarse: “Qué grande, Martita. Una genia total”; “No la perdamos nunca”; “La crío bien Ricardo”; “Digna hija del comandante”; “Es la mejor”; “Es una genia”.

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Sus palabras no fueron un hecho aislado. A lo largo de la Copa del Mundo, Marta viene mostrando su entusiasmo y su pertenencia en cada cobertura. Ya sea en transmisiones, publicaciones o historias, elige la camiseta argentina para celebrar, cantar y sumarse a la fiesta de los hinchas. Días atrás, en uno de los festejos más resonantes tras el triunfo por 2-0, se la vio rodeada de una multitud que la reconocía por su apellido y por su actitud siempre abierta al contacto con la gente. Con la celeste y blanca puesta y el micrófono en la mano, la joven participó de los cánticos y fue protagonista de un homenaje espontáneo a Ricardo Fort cuando la hinchada entonó el clásico “Olé olé olé, Ricky, Ricky”. Entre banderas, saltos y abrazos, la ovación la encontró sonriente y visiblemente emocionada, fusionando el presente deportivo con la memoria de uno de los personajes más queridos de la cultura pop argentina.

En medio de su cobertura del Mundial 2026, Marta Fort celebró con hinchas argentinos y conmemoró a su fallecido padre, Ricardo Fort (Instagram)

Marta supo instalarse como una de las cronistas más originales e inesperadas de la cobertura mundialista. Su manera de relatar el clima de la previa, de sumarse al folclore local y de compartir las vivencias con los hinchas la posicionó como una figura cercana y auténtica. Ya sea por sus outfits, sus ocurrencias o la espontaneidad de sus respuestas, logró que cada frase suya se convirtiera en contenido viral. Las plataformas digitales se llenaron de clips, memes y mensajes que la celebran y la adoptan como una hincha más, sin importar el lugar de nacimiento ni el contexto.

Así, entre festejos, definiciones sinceras y tributos inesperados, Fort se consolida como una de las protagonistas de la cobertura mundialista. Su presencia en Miami, su participación en Blender at Night y sus gestos de hincha la transforman en referente para quienes celebran la autenticidad, la espontaneidad y el orgullo de llevar la celeste y blanca, sin importar el lugar donde se haya nacido.

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