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Elon Musk tiene un plan para superar a Apple: así es su propio celular con IA

SpaceX desarrollaría un sistema operativo propio para su celular y usaría chips Snapdragon de Qualcomm

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SpaceX habría mostrado a inversores un prototipo de celular con inteligencia artificial para competir con el iPhone. (REUTERS/Joe Skipper//File Photo)
SpaceX habría mostrado a inversores un prototipo de celular con inteligencia artificial para competir con el iPhone. (REUTERS/Joe Skipper//File Photo)

SpaceX habría presentado a inversores un prototipo de dispositivo impulsado por inteligencia artificial, con la promesa de convertirse en el rival directo del iPhone y otros líderes del sector.

Aunque Elon Musk desmintió públicamente la existencia de este proyecto, The Wall Street Journal asegura que la compañía mostró un modelo temprano antes de su próxima salida a la bolsa.

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El supuesto aparato, aún sin nombre oficial, habría sido diseñado para operar con tecnología de xAI, la empresa de inteligencia artificial que SpaceX absorbió este año. Los detalles filtrados sugieren que el equipo sería más delgado que un iPhone y presentaría una apariencia cercana a la de un smartphone, pero con rasgos propios y diferenciadores.

Cómo sería el celular de SpaceX y Elon Musk

Según The Wall Street Journal, el prototipo mostrado tendría un diseño más estilizado y compacto que el iPhone actual. Algunos comparan su tamaño y formato con el del Rabbit R1, un dispositivo inteligente con pantalla táctil reducida, aunque aún no existe consenso sobre el aspecto final.

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El prototipo del celular de Elon Musk tendría un diseño más delgado y compacto que el iPhone, con un formato cercano al de un smartphone.(REUTERS/Kevin Lamarque/Pool)
El prototipo del celular de Elon Musk tendría un diseño más delgado y compacto que el iPhone, con un formato cercano al de un smartphone.(REUTERS/Kevin Lamarque/Pool)

El equipo estaría en una fase inicial de desarrollo, lo que implica que su diseño y funcionalidades todavía podrían experimentar cambios sustanciales. No se ha reportado un nombre definitivo ni fecha tentativa de lanzamiento, lo que alimenta la incertidumbre sobre su llegada al mercado.

Un elemento central de este dispositivo sería su sistema operativo propio, desarrollado por SpaceX para evitar depender de plataformas de terceros como Android. Esto permitiría una integración profunda con servicios de IA y facilitaría la creación de una interfaz nativa basada en inteligencia artificial, diferenciándose del enfoque tradicional de los móviles actuales.

En cuanto al hardware, los reportes mencionan el uso de chips Snapdragon de Qualcomm para procesar los modelos de IA desarrollados por xAI, en particular el asistente Grok, que Musk posiciona como el corazón de su apuesta en inteligencia artificial.

El dispositivo estaría en una fase inicial de desarrollo y todavía no tendría nombre oficial ni fecha de lanzamiento confirmada.(REUTERS/Mike Blake/File Photo)
El dispositivo estaría en una fase inicial de desarrollo y todavía no tendría nombre oficial ni fecha de lanzamiento confirmada.(REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Cómo sería la integración de la IA en el celular

El objetivo más ambicioso del proyecto de SpaceX es dotar al aparato de capacidades avanzadas de inteligencia artificial, integrando los desarrollos más recientes de xAI. El asistente Grok sería el encargado de interpretar instrucciones, gestionar tareas y ofrecer recomendaciones adaptadas al perfil de cada usuario.

La integración de IA en el celular permitiría automatizar acciones, anticipar necesidades y optimizar procesos cotidianos. En teoría, el dispositivo podría operar como un asistente personal autónomo, capaz de gestionar agenda, comunicaciones, pagos y acceso a servicios sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

Esta propuesta se alinea con la tendencia global de incorporar agentes de IA en dispositivos móviles, pines inteligentes y gafas de realidad aumentada, buscando transformar la manera en que los usuarios interactúan con la tecnología.

Vista cercana de las manos de una persona sosteniendo un teléfono inteligente negro, con la pantalla encendida y borrosa.
El hardware del celular de SpaceX usaría chips Snapdragon de Qualcomm para ejecutar Grok, el asistente de inteligencia artificial de xAI.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo sería el lanzamiento del celular de Elon Musk

A pesar de las expectativas generadas, el futuro del dispositivo es incierto. Elon Musk desmintió los rumores sobre el desarrollo de un nuevo móvil, calificando la información como “absolutamente falsa” en su cuenta de X. Declaraciones anteriores ya habían negado la existencia de un teléfono en desarrollo, incluso cuando Reuters publicó sobre un equipo para conectarse a la red de Starlink.

Expertos del sector señalan que SpaceX enfrenta el desafío de fabricar dispositivos a escala y competir contra plataformas consolidadas. Analistas de Vital Knowledge advierten que, aunque las empresas lideradas por Musk suelen beneficiarse de una confianza extraordinaria en el mercado, la transición de SpaceX al sector de la electrónica de consumo representa una apuesta compleja.

La propia compañía ha explorado una posible expansión en el mercado de telefonía móvil, con negociaciones para asociarse con operadores y aprovechar la infraestructura de Starlink. Sin embargo, no ha confirmado oficialmente el desarrollo del dispositivo ni su lanzamiento al público.

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