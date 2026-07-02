La broma de Colapinto a los empleados británicos de Alpine en medio del Mundial 2026: “¿Cuántas tiene Inglaterra?”

El argentin mostró su termo y aprovechó para hablar del Mundial 2026

Franco Colapinto afrontará el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 en medio del desarrollo del Mundial 2026. El piloto de Alpine tendrá actividad en el mítico circuito de Silverstone el mismo fin de semana en el que el combinado de Lionel Scaloni se enfrentará a Cabo Verde. El joven de 23 años bromeó sobre la participación de la Albiceleste y, rodeado de integrantes británicos que trabajan en el team con sede en Enstone, palpitó un presunto choque contra Inglaterra, que podría darse en semifinales.

El equipo de raíces francesas subió un video a sus redes sociales sobre los stickers que tiene Franco en su termo: “El Colapin-tour que todos han estado esperando”. El pilarense fue abordado por los empleados de Alpine en el hospitality del equipo en Silverstone. “Vamos, Messi. Coronados de gloria, papá. ¿Sabes lo que significa?”, inició Colapinto. “Una, dos y tres estrellas. ¿Cuántas tiene Inglaterra?”, comentó antes de soltar una carcajada por el único título que tienen los británicos, logrado en 1966.

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Mientras el pilarense realizaba el recorrido por los stickers de su termo, apuntó entre risas contra los ingleses: “Este es Messi diciendo ‘¡vamos, Franco!’. Las tres estrellas, que ustedes no tienen. Esperando por la cuarta”. Los empleados de Alpine no se cohibieron contra el argentino. “Vamos a ver, eh. Está viniendo a casa”. Inmediatamente, Franco palpitó un presunto choque entre ambas selecciones: “En las semifinales podemos vencer a Inglaterra. O sea, buena suerte con eso, ayer estaban perdiendo 1-0 con Congo”.

Cuando le respondieron que habían ganado de todas formas, el piloto albiceleste replicó: “Sí, pero, imagina cuántos goles les va a hacer Messi si Congo les marcó. La copa ya está en casa. No necesita volver a casa. Ya está en casa”.

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En una charla durante el media day del GP de Gran Bretaña, Colapinto se refirió al desarrollo del Mundial de forma más extendida. “Está raro. Tengo ganas de todo el Mundial, de que lleguen los equipos buenos como Argentina, que se pone muy emocionante. Hay que ir pasando cada ronda y no creerse que son equipos fáciles”, comentó con ESPN.

Al igual que en el intercambio con los empleados de Alpine, Colapinto puntualizó en un posible cruce entre Argentina e Inglaterra: “Hay que meter huevos y garra para pasar. Tengo ganas de que lleguemos contra Inglaterra... Creo que en las semifinales puede ser. Estoy rodeado de ingleses. Tenemos un buen recorrido por delante, por suerte no tocaron los rivales más difíciles. Al final, los equipos con los jugadores estrella funcionan mejor. Por suerte, tenemos al mejor del mundo. Hay que seguir disfrutándolo. Vamos a verlo desde Silverstone”.

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Más allá de su optimismo, Colapinto fue contundente y remarcó que no hace las mismas bromas con su compañero Pierre Gasly, que es francés y fanático del fútbol. “Francia está bien. Mucho no lo gasto, por las dudas”, soltó entre risas ante el poderío del combinado Galo.

Tanto Argentina como Inglaterra deben atravesar varias fases antes de un posible cruce en las semifinales. La Selección debe superar a Cabo Verde el próximo viernes, en los octavos de final al ganador de Australia-Egipto y en cuartos al que se imponga de las llaves de Suiza-Argelia y Colombia-Ghana. Del otro lado, tras eliminar a RD Congo por 2-1, los británicos se enfrentarán a México. En la siguiente fase chocarán ante el vencedor de Brasil y Noruega.

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En otro plano, Franco Colapinto hizo hincapié en el enorme trabajo de Alpine para dar un salto en el rendimiento respecto al desarrollo del fin de semana en Austria. “Volé de Austria directo a Enstone. Estuve en la fábrica varios días seguidos entendiendo cosas y trabajando para darme cuenta qué era lo que pasaba, el por qué Austria fue tan mal. Tuvimos limitaciones nuevas y un poco que me recordaban al año pasado. Creo que un poco entendimos el porqué”, explicó el pilarense.

No obstante, lanzó una importante advertencia sobre las dificultades para gestionar la batería eléctrica en Silverstone: “En las rectas vamos a ir lentos y las curvas van a ser difíciles. Al final, salimos a fondo desde la siete hasta la trece, es casi sin frenar. Es muy difícil llegar con energía al final de la vuelta. Este año va a ser un poco distinto y no vamos a poder hacer las curvas al límite. Hasta que no lo veamos en pista, no lo sé. La sensación fea es la de ir a fondo y perder mucha velocidad. Eso es lo que no nos gusta a los pilotos y lo que nos cuesta entender. Ir bajando cambios en la recta o estar con el pie en el acelerador a fondo y bajar cambios, no es algo muy lindo o natural”.

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La actividad en Silverstone comenzará el viernes a las 8:30 (hora argentina) con las únicas prácticas libres, ya que será un fin de semana especial con carrera Sprint. La atracción principal del Gran Premio de Gran Bretaña dará inicio a las 11:00 del domingo.