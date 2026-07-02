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Eka Ojeda desafió a la China Suárez en medio de su crisis con Mauro Icardi: “Tendría que ser un poco más segura”

La joven de 22 años, señalada como la tercera en discordia en la pareja, apuntó contra la actriz y aseguró que no comenzaría una relación con el delantero

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La tercera en discordia entre la pareja volvió a dar su versión de lo que sucedió en el boliche de costanera y opinó sobre la crisis (Video: Intrusos-América TV)

La historia que Ekaterina Ojeda protagonizó hace menos de dos semanas en un reconocido boliche de la Costanera tuvo este miércoles un nuevo capítulo. La joven, que se convirtió en el centro de una tormenta mediática luego de que la China Suárez la echara del VIP del local en un episodio que involucró a Mauro Icardi, habló ante las cámaras de Intrusos (América TV) tras días de repercusiones que sacudieron al mundo del espectáculo. El detonante inmediato fue Yanina Latorre, quien reveló que la pareja Icardi-Suárez atraviesa una crisis profunda a raíz de lo ocurrido esa noche y que la actriz abandonó la casa que compartían.

La nota arrancó con la pregunta directa: qué había pasado la segunda noche que se presentó en Tequila. Ekaterina no tardó en responder. “Se acerca uno de los chicos que organiza Tequila. Me pide por favor si puedo no ir al VIP, no acercarme, no mirar, no hacer nada”, contó. El cronista quiso saber el motivo. Ella fue igualmente directa: “La China pidió que yo no, por favor, que no esté en el VIP. Que le molesta. Tendría que ser un poco más segura, ¿o no?”.

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“Me pasaron su teléfono para disculparme”, contó. Le ofrecieron el contacto del futbolista para que él pudiera pedirle disculpas por lo que sucedió y lo aceptó. “Obviamente acepté, ¿no? Por las dudas, nunca se sabe”, dijo entre risas. Pero aclaró que no le escribió ni tiene planes de hacerlo. La pregunta siguiente fue más directa todavía: ¿saldría con Mauro Icardi? “No, no saldría. No me gusta, no es mi tipo. Es grande, tiene familia, tiene un montón de cosas que no van conmigo”, respondió sin dudar.

La joven de 22 años habló de los rumores de crisis (Video: SQP-América TV)

El cronista le preguntó entonces si la había sorprendido la repercusión que alcanzó el tema. “Obvio que me sorprendió, no me lo esperaba”. Pero lo que vino después de esa declaración fue la frase más reveladora de toda la charla. “Pero bueno, me conviene, me sirvió, así que la vamos a usar, la vamos a explotar”, dijo, y se rió.

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No hubo en esa respuesta ningún intento de disimular el cálculo. Ekaterina reconoció sin filtro que una situación en la que fue, en cierta forma, víctima de un pedido humillante se convirtió en una oportunidad, y que tiene intención de aprovecharla. Esa transparencia fue, paradójicamente, uno de los momentos más simpáticos de la nota.

La oportunidad ya tiene forma concreta: Wanda Entertainment la contactó y la representa. “Sí, una locura. Estoy muy contenta”, dijo cuando el cronista lo mencionó. La empresa se puso en contacto con ella y desde entonces están organizando “un montón de cosas” que, según Ekaterina, se verían durante esa misma semana.

El detalle de cómo funciona esa representación quedó claro en el intercambio que siguió. El cronista le preguntó si había hablado directamente con Wanda Nara. “No, siempre con la empresa”, respondió. Hasta el momento de la nota, no había tenido contacto directo con ella. “Me encantaría conocerla. Me da mucha intriga”, admitió.

Fotografía en blanco y negro de una mujer con cabello rubio ondulado, enmarcada con estilo polaroid. Texto "BIENVENIDA EKATERINA" y "WMM WORLD MARKETING MODELS"
La agencia World Marketing Models da la bienvenida a Ekaterina Ojeda, su nueva modelo, en una imagen en blanco y negro.

La intriga tiene su lógica: Wanda Nara es la ex mujer del hombre cuyo teléfono Ekaterina tiene guardado, la empresaria que decidió representarla en medio de un escándalo que la involucra directamente, y una figura que en los días previos había hablado públicamente sobre la China Suárez con una contundencia que resonó en todos los medios.

Hacia el final de la nota, el cronista abrió otro tema: MasterChef. Le preguntó si la habían llamado. “No sé todavía. No me llamaron”, respondió Ekaterina. Pero dejó en claro que le gustaría: “Obvio que me gustaría. Me encantaría. Me divertiría mucho”. La imagen de ella cocinando junto a Wanda Nara en el mismo programa la entusiasmó visiblemente.

El cierre de la nota fue un mensaje directo al aire, con el cronista de facilitador. “Wanda, si estás mirando esto, primero te mando un beso enorme y te agradezco todo lo que estás haciendo por mí. Y bueno, ojalá lleguemos”, dijo Ekaterina mirando a cámara.

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