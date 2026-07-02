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Por qué este es el Mundial más exigente de la historia para los futbolistas, según un médico deportólogo

En una entrevista con Infobae al Mediodía, Juan Herbella analizó cómo las largas distancias, el calor, la altura y la recuperación modifican la preparación de las selecciones y convierten a esta Copa del Mundo en un desafío sin precedentes

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Juan Herbella afirmó que este Mundial es uno de los más complejos desde el punto de vista físico para las selecciones

Mientras la Copa del Mundo avanza y las selecciones afrontan la fase decisiva del torneo, el desgaste físico comienza a ocupar un lugar cada vez más importante. A diferencia de Qatar 2022, donde las sedes estaban separadas por distancias relativamente cortas, el Mundial que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá obliga a convivir con extensos traslados, cambios de altura y condiciones climáticas muy diferentes entre un partido y otro.

Para el médico deportólogo y director del Centro de Estudios del Deporte de la UBA, Juan Herbella, esa combinación convierte a esta edición en una de las más complejas desde el punto de vista físico. “No cabe duda, este es un Mundial particular para todos los que vivimos cotidianamente el fútbol. Ver escenarios como estos son escenarios distintos”, sostuvo durante una entrevista en Infobae al Mediodía, donde dialogó con Maru Duffard y Fede Mayol.

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El especialista explicó que la exigencia no responde a un solo factor, sino a la suma de condiciones que deben administrar jugadores y cuerpos técnicos. “Es la caja de Pandora. En Qatar se jugaba todo en una hora de distancia como máximo entre las ciudades más lejanas y acá tenés la altura de México, el calor de Dallas, algunos estadios techados y otros descubiertos”, describió.

(Infobae en Vivo)
Juan Herbella afirmó que este Mundial es uno de los más complejos desde el punto de vista físico para las selecciones (Infobae en Vivo)

En ese contexto, advirtió que los viajes tienen un impacto mucho mayor del que suele percibir el público. “Cinco horas de viaje es más que no viajar. Ningún equipo quiere que le toque jugar en Venezuela o en Colombia por la cantidad de traslado”, ejemplificó, al señalar que ese desgaste se acumula con la tensión propia de un campeonato de semejante magnitud.

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Porque, según explicó, el aspecto físico no puede separarse del componente mental. “Estás estresado, compitiendo. Es un evento que se realiza una vez cada cuatro años, donde todo el mundo te está mirando y donde te estás jugando el puesto, porque son 26 que quieren aspirar a jugar entre los once”, afirmó.

El médico deportólogo explicó que la exigencia del Mundial surge de la combinación entre la altura de México, el calor de Dallas y las diferencias entre estadios (REUTERS/Hannah Mckay)
El médico deportólogo explicó que la exigencia del Mundial surge de la combinación entre la altura de México, el calor de Dallas y las diferencias entre estadios (REUTERS/Hannah Mckay)

Tecnología y recuperación

Herbella también destacó que la evolución de la medicina deportiva permitió que los futbolistas soporten una intensidad mucho mayor que décadas atrás. “El juego es mucho más exigente que antes, es más rápido y más intenso, pero también tiene ventajas. Hoy hay mucho más conocimiento, las intervenciones ante una lesión son menos invasivas, el jugador se recupera mejor y tiene mucho más monitoreo sobre cuán recuperado está”, explicó.

En ese seguimiento, el GPS se volvió una herramienta indispensable. “Hoy es condición sine qua non“, aseguró, antes de explicar que los cuerpos técnicos ya no solo analizan la carga externa —la distancia recorrida o la cantidad de esfuerzos realizados—, sino también la carga interna, es decir, cómo responde el organismo de cada futbolista. “Hay herramientas para monitorear eso también”, agregó.

El GPS se volvió una herramienta clave para que los cuerpos técnicos controlen la carga externa y la carga interna de cada futbolista (REUTERS/Issei Kato)
El GPS se volvió una herramienta clave para que los cuerpos técnicos controlen la carga externa y la carga interna de cada futbolista (REUTERS/Issei Kato)

Ese control, señaló, se extiende incluso fuera de la cancha. Lo que durante décadas se conoció como “entrenamiento invisible” hoy puede medirse con precisión. “Todo lo que hacía el jugador por fuera de lo que entrenaba visiblemente delante del cuerpo técnico ahora se mide”, resumió.

En esa línea, también buscó derribar algunos mitos sobre la alimentación durante las concentraciones. “Los jugadores no comen chorizo en medio del Mundial. Comen pollo, carne magra. Los permisos son excepcionales, no la regla”, aclaró.

Mucho más que entrenar

Para Herbella, sostener el máximo rendimiento durante un torneo de estas características exige encontrar un equilibrio entre distintos aspectos. “El problema a veces es pensarlo como algo unicausal. No hay nada unicausal en la vida. La nutrición es un pilar fundamental en el desarrollo de un deportista, pero también hay que descansar bien y mantener la cabeza en equilibrio”, sostuvo.

La medicina deportiva y el monitoreo permiten que los futbolistas afronten un juego más rápido e intenso y mejoren la recuperación tras una lesión (AP Foto/Charlie Riedel)
La medicina deportiva y el monitoreo permiten que los futbolistas afronten un juego más rápido e intenso y mejoren la recuperación tras una lesión (AP Foto/Charlie Riedel)

Con la misma contundencia se refirió al consumo de alcohol en la élite. “Estos chicos no toman alcohol. Desde inferiores te educan para entender que el alcohol es malo”, afirmó.

El médico consideró además que los avances científicos seguirán extendiendo la carrera de los grandes futbolistas y harán que casos como los de Lionel Messi o Cristiano Ronaldo dejen de ser una excepción. “Va a ser cada vez más común que lleguen a edades más avanzadas manteniendo un nivel muy competitivo, porque hoy la información que se tiene sobre cada jugador es muchísimo mayor”, explicó.

Antes de cerrar, Herbella también puso el foco en el enorme esfuerzo que implica intentar convertirse en futbolista profesional. “Uno de cada mil de una categoría vive bien del fútbol. Los otros novecientos noventa y tantos se dedican a otra cosa. Hicieron un esfuerzo enorme y no les pagaron nada”, reflexionó.

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