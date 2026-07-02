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Las sugerentes declaraciones del representante de Enzo Fernández sobre su futuro: el nuevo guiño al Real Madrid

Mientras el mediocampista se destaca en el Mundial con la selección argentina, Javier Pastore confirmó que están evaluando opciones de salida del Chelsea de cara a la próxima temporada

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El ex River es titular en la selección argentina (Reuters/Jay Biggerstaff)
El ex River es titular en la selección argentina (Reuters/Jay Biggerstaff)

Javier Pastore confirmó este miércoles que el entorno de Enzo Fernández trabaja en una posible salida del Chelsea para la próxima temporada. "Estamos viendo posibilidades para salir, pero no hay nada firme ni confirmado en ningún club“, dijo el ex mediocampista del PSG, quien representa al volante de la selección argentina desde Miami, donde la delegación albiceleste tiene su base durante el Mundial 2026.

Las palabras de Pastore confirmaron algo que circulaba desde hacía semanas en el mercado europeo: el vínculo de Fernández con los Blues está lejos de ser una certeza de cara al próximo ciclo. El representante fue claro en señalar que las negociaciones son exploratorias y que todavía no hay un destino definido.

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Uno de los nombres que más sonó en las últimas semanas fue el del Real Madrid. Pastore no lo descartó, aunque sí relativizó la especulación. “Tiene muchos amigos allí, es muy amigo de Julián Álvarez -quien juega en el Atlético, aunque también podría partir-, y al final todo el tiempo que pueden pasar juntos están juntos allá será mejor. Yo también estoy viviendo en Madrid. Y aparte: ¿a quién no le gusta Madrid? Yo que no jugué allí hasta vivo ahí“, señaló el agente en diálogo con Marca.

Vale recordar que en abril el volante fue sancionado por los Blues con dos fechas de suspensión por haber declarado “me gusta mucho Madrid, es parecido a Buenos Aires. Viviría en Madrid”. El Merengue, que tiene como nuevo entrenador a José Mourinho, lo tiene como uno de los objetivos prioritarios en el mercado.

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El propio Pastore se encargó de poner el foco en el presente: Enzo Fernández está concentrado exclusivamente en el Mundial. “Hoy el jugador está tranquilamente pensando en la Selección, está jugando un Mundial, está muy cerca de pasar a octavos. Él está pensando solo en eso”, subrayó el representante.

Pastore brilló en l PSG y en Huracán, además de haber jugado en la selección argentina (REUTERS/Christian Hartmann)
Pastore brilló en l PSG y en Huracán, además de haber jugado en la selección argentina (REUTERS/Christian Hartmann)

Sobre el rendimiento del mediocampista en el torneo, el agente fue positivo. “Está bien, muy positivo, está haciendo un Mundial muy bueno. Los dos primeros partidos acompañó para que el equipo gane bien”, afirmó Pastore. También analizó la evolución táctica del jugador: “Ha cambiado muchísimo su posición en estos últimos años. Aquí en la Selección empieza en la base pero al final es el único mediocampista que llega a la línea de ataque y está cerca de Messi. Se adapta muy bien a cualquier tipo de posición".

Pastore, figura del PSG entre 2011 y 2018, también se refirió al dominio europeo del club parisino. “Tiene un plantel para seguir dominando, son jóvenes, tienen mucha ambición. Luis Enrique es un entrenador que tiene una ambición muy grande y el club le ha puesto todo a su disposición", sostuvo, en referencia a las dos Champions consecutivas conquistadas por el equipo francés.

En cuanto al camino de Argentina en el torneo, el representante de Fernández proyectó los cruces más exigentes que podría enfrentar el equipo de Lionel Scaloni en las instancias finales. "Francia y España son los rivales más difíciles que nos pueden llegar a tocar en una final. Así que esperemos poder llegar, que eso es lo más importante", concluyó el ex Huracán.

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