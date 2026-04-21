Microsoft Teams quiere que pases menos vergüenza en las reuniones de trabajo con esta función

Microsoft Teams actualiza la barra de herramientas para evitar levantar la mano por accidente y mejorar las reuniones virtuales.(REUTERS/Dado Ruvic)

Microsoft Teams solucionará uno de los problemas más comunes que afectan la fluidez de las reuniones virtuales: levantar la mano de manera accidental. La plataforma prepara un cambio en su barra de herramientas que busca eliminar los episodios incómodos en los que alguien interrumpe la conversación al activar la función de levantar la mano por error.

Esta modificación, anunciada oficialmente por la empresa y con fecha de lanzamiento próxima, se suma a una serie de actualizaciones orientadas a optimizar la experiencia de usuario y reducir distracciones durante encuentros en línea.

El origen del problema en Microsoft Teams: clics accidentales y momentos incómodos

Quienes utilizan Microsoft Teams de forma habitual conocen bien la situación: en medio de una presentación o mientras se discute un tema relevante, un participante levanta la mano sin querer. El gesto, que debería indicar una intervención o duda, en muchos casos se activa por accidente, provocando confusión, interrupciones o incluso risas entre los asistentes.

La propia compañía reconoce que este error es uno de los más frecuentes y embarazosos en el entorno digital de trabajo.

La personalización de la barra en Teams permite configurar 20 opciones y elegir entre 10 preajustes para más productividad.

El botón de alzar la mano suele estar ubicado cerca de otras funciones y, debido a la proximidad, es fácil pulsarlo de forma involuntaria al intentar acceder a otro comando, como las reacciones con emojis. Este simple gesto puede cortar la continuidad de la conversación y generar situaciones incómodas, tanto para el que lo realiza como para el resto de los participantes.

Cuál es la solución que llega a Microsoft Teams

Ante este escenario, Microsoft decidió rediseñar la barra de herramientas de Teams. El cambio principal consiste en reubicar el botón “Levantar la mano” dentro de la opción “Reacciones”.

A partir de la actualización, quienes deseen utilizar esta función deberán dar un paso adicional, seleccionándola desde un menú desplegable de reacciones y no desde el acceso directo anterior. De este modo, se busca reducir la frecuencia de activaciones accidentales.

Esta modificación permitirá que el acto de levantar la mano en una reunión sea siempre intencional, dificultando que se active por error mientras se navega por otras funciones de la barra. La empresa estima que con este ajuste los errores relacionados con el botón disminuirán en un 20%.

Las mejoras de Microsoft Teams prometen disminuir los clics accidentales en la barra de herramientas en un 30%.

Además, se proyecta que los clics erróneos generales en la barra de herramientas se reducirán en un 30%, contribuyendo a un ambiente más fluido y profesional durante las reuniones.

Personalización y nuevas funciones: una barra de herramientas adaptable

El rediseño de la barra de herramientas no se limita a la reubicación del botón “Levantar la mano”. La actualización permitirá a los usuarios personalizar los controles que allí se muestran. Habrá 20 opciones disponibles y 10 configuraciones preestablecidas, lo que permitirá anclar, desanclar y reordenar funciones de acuerdo a las necesidades de cada usuario o equipo.

Este nivel de personalización busca adaptarse tanto a quienes prefieren una barra simple y limpia como a quienes requieren tener acceso rápido a múltiples funciones.

Según los datos proporcionados por la empresa, estas mejoras aumentarán la productividad en un 25% y optimizarán la experiencia general del usuario en un 40%. Además, el 75% de los usuarios de Teams se beneficiarán con la actualización, que iniciará su implementación desde el 15 de junio.

03/12/2025 Microsoft Teams POLITICA MICROSOFT

Cuándo llegarán estas soluciones a Teams

Microsoft anunció que el despliegue de la actualización comenzará el 15 de junio y se extenderá durante un plazo de 30 días. Se espera que el 90% de los usuarios tengan acceso a las nuevas funciones en un plazo de seis semanas.

La empresa ha invertido USD 5 millones en el desarrollo de esta actualización y proyecta un impacto financiero positivo de USD 10 millones en los próximos 12 meses, gracias a la mejora en productividad y eficiencia.

La actualización incluye, además del cambio en la barra de herramientas, un paquete de 25 nuevas características y 10 mejoras de seguridad, todo ello desarrollado en 18 meses y con el respaldo de 12 años de experiencia en software de colaboración.

Microsoft planea continuar con esta línea de innovación, con la perspectiva de lanzar 20 nuevas funciones y 10 mejoras adicionales de seguridad en los próximos 12 meses, así como expandir la plataforma a 15 nuevos países y 10 idiomas.