Las falsas tiendas del Mundial 2026 ya circulan en internet y buscan robar dinero y datos personales

A poco más de un año del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, expertos en ciberseguridad alertaron sobre la aparición de sitios web fraudulentos que imitan páginas oficiales para vender entradas y merchandising inexistente.
El objetivo de estas plataformas es robar datos personales, contraseñas e información bancaria de los aficionados que buscan asegurar boletos o productos relacionados con el torneo. La advertencia llega en un momento de gran expectativa por el Mundial que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.
PUBLICIDAD
La compañía de ciberseguridad ESET detectó varias páginas falsas diseñadas para parecerse a la web oficial de la FIFA. Según los especialistas, los ciberdelincuentes aprovechan la emoción y urgencia de los fanáticos para engañarlos mediante ofertas falsas y supuestos accesos exclusivos.
Cómo funcionan las falsas tiendas del Mundial 2026
Las páginas fraudulentas utilizan dominios que incluyen términos relacionados con “FIFA”, “World Cup” o “Mundial 2026”, acompañados por palabras como “shop”, “store” o “tickets”.
PUBLICIDAD
A simple vista, muchos de estos sitios parecen legítimos porque copian:
- Diseños similares a la página oficial
- Logos y colores del torneo
- Formularios de compra reales
- Fotografías oficiales
- Promociones falsas de entradas y camisetas
Los especialistas explican que esta técnica recibe el nombre de “typosquatting”, una práctica que consiste en crear direcciones web casi idénticas a las originales cambiando apenas una letra, un símbolo o una extensión del dominio.
PUBLICIDAD
El objetivo es que los usuarios no detecten la diferencia y entreguen voluntariamente su información personal.
Qué sucede cuando una persona entra en estas páginas
En la mayoría de los casos, las webs fraudulentas solicitan primero un registro obligatorio para supuestamente acceder a entradas o productos exclusivos.
PUBLICIDAD
Durante ese proceso, los ciberdelincuentes pueden pedir:
- Nombre completo
- Correo electrónico
- Número telefónico
- Contraseñas
- Dirección personal
- Datos bancarios
Luego, cuando el usuario intenta concretar la compra, aparece un formulario de pago falso diseñado para capturar los números de tarjeta y otra información financiera sensible.
PUBLICIDAD
Según ESET, el problema no se limita a una sola página, sino que existen múltiples sitios con estructuras prácticamente idénticas, lo que sugiere una campaña organizada.
Los delincuentes también registran varios dominios al mismo tiempo para mantener activas otras páginas en caso de que algunas sean eliminadas o bloqueadas.
PUBLICIDAD
El entusiasmo por el Mundial favorece este tipo de engaños
Los expertos señalan que eventos masivos como un Mundial de fútbol suelen convertirse en terreno ideal para las estafas digitales.
La razón principal es que millones de personas buscan:
PUBLICIDAD
- Entradas para partidos
- Camisetas oficiales
- Paquetes turísticos
- Productos coleccionables
- Accesos exclusivos
En muchos casos, la ansiedad por conseguir boletos antes de que se agoten hace que algunos usuarios no revisen cuidadosamente la autenticidad de las páginas.
Los ciberdelincuentes aprovechan precisamente ese sentido de urgencia para presionar a las víctimas mediante promociones limitadas o supuestas ofertas especiales.
PUBLICIDAD
La FIFA recuerda cuáles son los canales oficiales
Ante el crecimiento de estas estafas, la FIFA recordó que las entradas oficiales para el Mundial 2026 solo podrán adquirirse a través de los canales autorizados.
La organización recomendó evitar compras mediante enlaces compartidos en redes sociales, mensajes privados o páginas desconocidas.
Además, especialistas en seguridad digital aconsejan:
- Revisar cuidadosamente la URL antes de comprar
- Desconfiar de ofertas demasiado económicas
- No compartir contraseñas fuera de plataformas oficiales
- Verificar certificados de seguridad del sitio web
- Utilizar métodos de pago protegidos
También recomiendan activar la autenticación en dos pasos en servicios bancarios y correos electrónicos para reducir riesgos en caso de filtraciones.
Las estafas digitales crecen alrededor de eventos masivos
El auge de este tipo de fraudes refleja una tendencia cada vez más común en internet: aprovechar grandes eventos deportivos, conciertos o lanzamientos populares para desarrollar campañas de phishing y robo de datos.
En los últimos años, ciberdelincuentes utilizaron tácticas similares durante competencias internacionales, Juegos Olímpicos y finales deportivas para engañar a usuarios en distintas partes del mundo.
Ahora, con el Mundial 2026 acercándose y el interés global aumentando, expertos advierten que las campañas fraudulentas probablemente seguirán creciendo durante los próximos meses.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD