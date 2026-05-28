Tecno

Las falsas tiendas del Mundial 2026 ya circulan en internet y buscan robar dinero y datos personales

Los ciberdelincuentes aprovechan la venta de entradas y camisetas del Mundial 2026 para lanzar nuevas estafas online

Guardar
Google icon
Laptop abierta en primer plano con pantalla mostrando pestañas de sitios falsos del Mundial FIFA 2026. Una mano sostiene una tarjeta de crédito desenfocada.
Una laptop muestra múltiples pestañas de navegador con sitios web falsos que imitan la venta de entradas y mercancía oficial del Mundial FIFA 2026, mientras una mano sostiene una tarjeta de crédito, alertando sobre fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A poco más de un año del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, expertos en ciberseguridad alertaron sobre la aparición de sitios web fraudulentos que imitan páginas oficiales para vender entradas y merchandising inexistente.

El objetivo de estas plataformas es robar datos personales, contraseñas e información bancaria de los aficionados que buscan asegurar boletos o productos relacionados con el torneo. La advertencia llega en un momento de gran expectativa por el Mundial que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

La compañía de ciberseguridad ESET detectó varias páginas falsas diseñadas para parecerse a la web oficial de la FIFA. Según los especialistas, los ciberdelincuentes aprovechan la emoción y urgencia de los fanáticos para engañarlos mediante ofertas falsas y supuestos accesos exclusivos.

Tablet muestra una página de 'Mundial 2026 en Vivo' con una advertencia roja 'CUIDADO FRAUDE' y un candado roto. Una mano toca el botón 'Descargar App'.
Una persona interactúa con una tablet que muestra una alerta de fraude sobre aplicaciones de transmisión del Mundial 2026, advirtiendo sobre sitios y apps falsas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan las falsas tiendas del Mundial 2026

Las páginas fraudulentas utilizan dominios que incluyen términos relacionados con “FIFA”, “World Cup” o “Mundial 2026”, acompañados por palabras como “shop”, “store” o “tickets”.

PUBLICIDAD

A simple vista, muchos de estos sitios parecen legítimos porque copian:

  • Diseños similares a la página oficial
  • Logos y colores del torneo
  • Formularios de compra reales
  • Fotografías oficiales
  • Promociones falsas de entradas y camisetas

Los especialistas explican que esta técnica recibe el nombre de “typosquatting”, una práctica que consiste en crear direcciones web casi idénticas a las originales cambiando apenas una letra, un símbolo o una extensión del dominio.

El objetivo es que los usuarios no detecten la diferencia y entreguen voluntariamente su información personal.

Imagen de un hacker con una pelota de fútbol oficial del Mundial 2026 por cara, tecleando frente a varios monitores con sitios web falsos de phishing del Mundial.
Un hacker con rostro de balón de fútbol manipula múltiples pantallas que muestran sitios de phishing relacionados con la Copa Mundial 2026, advirtiendo sobre estafas en línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué sucede cuando una persona entra en estas páginas

En la mayoría de los casos, las webs fraudulentas solicitan primero un registro obligatorio para supuestamente acceder a entradas o productos exclusivos.

Durante ese proceso, los ciberdelincuentes pueden pedir:

  • Nombre completo
  • Correo electrónico
  • Número telefónico
  • Contraseñas
  • Dirección personal
  • Datos bancarios

Luego, cuando el usuario intenta concretar la compra, aparece un formulario de pago falso diseñado para capturar los números de tarjeta y otra información financiera sensible.

Según ESET, el problema no se limita a una sola página, sino que existen múltiples sitios con estructuras prácticamente idénticas, lo que sugiere una campaña organizada.

Los delincuentes también registran varios dominios al mismo tiempo para mantener activas otras páginas en caso de que algunas sean eliminadas o bloqueadas.

Mujer frente a monitor de computadora muestra sitio fraudulento de láminas Mundial 2026. Íconos rojos de candados rotos, calaveras y alertas. Sostiene tarjeta y teclea.
Una persona intenta comprar láminas de la Copa Mundial 2026 en un sitio web fraudulento, con advertencias de ciberseguridad y un intento de phishing detectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entusiasmo por el Mundial favorece este tipo de engaños

Los expertos señalan que eventos masivos como un Mundial de fútbol suelen convertirse en terreno ideal para las estafas digitales.

La razón principal es que millones de personas buscan:

  • Entradas para partidos
  • Camisetas oficiales
  • Paquetes turísticos
  • Productos coleccionables
  • Accesos exclusivos

En muchos casos, la ansiedad por conseguir boletos antes de que se agoten hace que algunos usuarios no revisen cuidadosamente la autenticidad de las páginas.

Los ciberdelincuentes aprovechan precisamente ese sentido de urgencia para presionar a las víctimas mediante promociones limitadas o supuestas ofertas especiales.

El typosquatting y el uso de extensiones sospechosas como “.shop” o “.store” permiten que los sitios falsos aumenten su credibilidad ante usuarios desprevenidos. (ESET)
El typosquatting y el uso de extensiones sospechosas como “.shop” o “.store” permiten que los sitios falsos aumenten su credibilidad ante usuarios desprevenidos. (ESET)

La FIFA recuerda cuáles son los canales oficiales

Ante el crecimiento de estas estafas, la FIFA recordó que las entradas oficiales para el Mundial 2026 solo podrán adquirirse a través de los canales autorizados.

La organización recomendó evitar compras mediante enlaces compartidos en redes sociales, mensajes privados o páginas desconocidas.

Además, especialistas en seguridad digital aconsejan:

  • Revisar cuidadosamente la URL antes de comprar
  • Desconfiar de ofertas demasiado económicas
  • No compartir contraseñas fuera de plataformas oficiales
  • Verificar certificados de seguridad del sitio web
  • Utilizar métodos de pago protegidos

También recomiendan activar la autenticación en dos pasos en servicios bancarios y correos electrónicos para reducir riesgos en caso de filtraciones.

Los sitios fraudulentos imitan el diseño, las URLs y el proceso de compra legítimos para engañar a los fanáticos del Mundial 2026. (ESET)
Los sitios fraudulentos imitan el diseño, las URLs y el proceso de compra legítimos para engañar a los fanáticos del Mundial 2026. (ESET)

Las estafas digitales crecen alrededor de eventos masivos

El auge de este tipo de fraudes refleja una tendencia cada vez más común en internet: aprovechar grandes eventos deportivos, conciertos o lanzamientos populares para desarrollar campañas de phishing y robo de datos.

En los últimos años, ciberdelincuentes utilizaron tácticas similares durante competencias internacionales, Juegos Olímpicos y finales deportivas para engañar a usuarios en distintas partes del mundo.

Ahora, con el Mundial 2026 acercándose y el interés global aumentando, expertos advierten que las campañas fraudulentas probablemente seguirán creciendo durante los próximos meses.

Temas Relacionados

Mundial 2026EstafaCiberseguridadLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo limpiar la pantalla del televisor sin dejar manchas ni rayones

Entre los errores más comunes en este proceso están el uso de productos de limpieza no sugeridos por el fabricante del Smart TV y aplicar líquidos directamente

Cómo limpiar la pantalla del televisor sin dejar manchas ni rayones

Jeff Bezos cree que la IA hará que ya no sea necesario que una familia viva con dos sueldos

Esta tecnología transformará la economía del hogar, al reducir gastos en alimentación y estilo de vida

Jeff Bezos cree que la IA hará que ya no sea necesario que una familia viva con dos sueldos

Se filtran nuevamente los colores del iPhone 18 Pro y hay uno que está sorprendiendo a los fans de Apple

Apple apostaría nuevamente por colores más sobrios en el iPhone 18 Pro, aunque uno de ellos sigue generando debate entre los fans

Se filtran nuevamente los colores del iPhone 18 Pro y hay uno que está sorprendiendo a los fans de Apple

¿La inteligencia artificial destruye empleos? esto es lo que opina el CEO de Nvidia

El ejecutivo plantea que la adopción inteligente exige preparar equipos y redefinir funciones, como parte de una transformación gradual, y que culpar a la tecnologia simplifica decisiones complejas

¿La inteligencia artificial destruye empleos? esto es lo que opina el CEO de Nvidia

Así funciona el mini robot quirúrgico que opera, libera fármacos y corta tejidos en menos de un segundo

El diseño usa materiales flexibles y un módulo magnético central que activa funciones según la orientación del campo, permitiendo rodar con precisión en espacios estrechos

Así funciona el mini robot quirúrgico que opera, libera fármacos y corta tejidos en menos de un segundo

DEPORTES

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Boca Juniors deberá vencer a la Universidad Católica para clasificar a los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

La espeluznante patada de un caballo a una mujer antes de una carrera en un hipódromo: “Accidente desafortunado”

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su mejor actuación en la F1: la frase sobre el futuro del piloto argentino que causó ilusión

La camiseta especial que utilizará Boca Juniors en el duelo decisivo contra Universidad Católica por la Copa Libertadores

Estupor en Roland Garros: un tenista se metió adentro de una heladera tras ganar su partido por el calor extremo en París

TELESHOW

La curiosa estrategia de Laurita Fernández para ver por primera vez a su novio: “Quería saber si era el de la foto”

La curiosa estrategia de Laurita Fernández para ver por primera vez a su novio: “Quería saber si era el de la foto”

Zaira Nara y Paula Chaves se mostraron juntas y abrazadas después de años de distanciamiento: el video

Darío Barassi palpita la nueva temporada de Love is Blind junto a Wanda Nara: “¿Volvemos?”

Chechu Bonelli contundente sobre su separación de Darío Cvitanich: “Nunca me fue infiel”

Ivana Figueiras habló del escándalo entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich: “Ya me acusaron de robar un marido”

INFOBAE AMÉRICA

Tres buzos mueren durante labores de mantenimiento en Honduras

Tres buzos mueren durante labores de mantenimiento en Honduras

Delegación de Eurofront impulsa la modernización aduanera y la seguridad fronteriza en Guatemala

Diputados de oposición en Guatemala impulsan propuesta para trasladar personal temporal a plazas permanentes

El Salvador mantendrá su prórroga de subsidio al gas licuado hasta 2027

Corea del Sur desarrolla su primer submarino nuclear con una inversión récord y busca posicionarse como potencia naval