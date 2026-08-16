Panamá
Agregar Infobae enGoogle

Panamá marca un hito en América con una cirugía ginecológica realizada a 440 kilómetros

La tecnología busca acercar procedimientos de alta complejidad al interior del país y reducir la necesidad de trasladar pacientes hacia la capital para acceder a especialistas.

Panamá realizó la primera telecirugía robótica ginecológica registrada en el continente americano, según informó la Caja de Seguro Social. Cortesía
Panamá realizó la primera telecirugía robótica ginecológica registrada en el continente americano, según informó la Caja de Seguro Social. Cortesía
Guardar

Una paciente permanecía en un quirófano de Chiriquí mientras el cirujano encargado de operarla se encontraba a unos 440 kilómetros de distancia, en la ciudad de Panamá. La Caja de Seguro Social (CSS) realizó la que identifica como primera telecirugía robótica ginecológica registrada en el continente americano, apenas semanas después de estrenar esta modalidad a distancia en el país.

La intervención se realizó en el Hospital Regional Dr. Rafael Hernández, en la provincia de Chiriquí, mientras el ginecólogo-oncólogo y cirujano robótico Miguel Cáceres Yap controlaba el procedimiento desde una consola quirúrgica instalada en Ciudad de la Salud, ubicada en la capital panameña. Ambos hospitales están separados por aproximadamente 440 kilómetros.

PUBLICIDAD

El procedimiento consistió en una histerectomía total acompañada de un muestreo de los ganglios pélvicos. La paciente presentaba un pólipo endometrial con atipias y tenía antecedentes de cáncer de mama, condiciones que llevaron al equipo médico a decidir la extracción del útero y estudiar los ganglios ante la posibilidad de encontrar células tumorales iniciales.

Una histerectomía es una operación destinada a extirpar el útero y puede realizarse por diferentes razones médicas, entre ellas algunos tipos de cáncer o lesiones con riesgo de evolucionar hacia una enfermedad maligna.

En este caso, además de retirar la matriz, los médicos tomaron muestras ganglionares para buscar posibles señales de propagación de células anormales.

Profesional de la salud con gafas de seguridad y guantes azules usa un microscopio. Sostiene una placa de Petri. Monitor muestra gráficos de activación genética y células dañadas.
La paciente presentaba un pólipo endometrial con atipias y antecedentes de cáncer de mama, factores considerados por los especialistas para realizar la cirugía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La particularidad estuvo en dónde se encontraban las manos que dirigían el robot. En Chiriquí, el equipo médico preparó a la paciente y conectó el sistema robótico instalado en el hospital, pero una vez colocado correctamente, Cáceres Yap tomó el control desde Panamá.

PUBLICIDAD

Los instrumentos dentro del quirófano reprodujeron los movimientos ordenados desde la consola ubicada en la capital.

“Tomaré control de la cirugía desde Panamá, ejecutaré todo el procedimiento y luego la paciente será desconectada del sistema”, explicó Cáceres Yap antes de la intervención.

La telecirugía va así más allá de una consulta o supervisión mediante videollamada: el especialista interviene directamente sobre el paciente mediante instrumentos robóticos controlados a distancia.

La cirugía robótica permite realizar procedimientos mínimamente invasivos mediante pequeñas incisiones y dispositivos capaces de ejecutar movimientos de gran precisión.

El ginecólogo-oncólogo Miguel Cáceres Yap tomó el control del sistema robótico desde Ciudad de la Salud para realizar la intervención a distancia. Cortesía
El ginecólogo-oncólogo Miguel Cáceres Yap tomó el control del sistema robótico desde Ciudad de la Salud para realizar la intervención a distancia. Cortesía

Para los pacientes puede traducirse, dependiendo de la intervención y de cada caso clínico, en menor sangrado, menos dolor postoperatorio y tiempos de recuperación más cortos frente a determinadas técnicas quirúrgicas convencionales.

La operación ginecológica representa además el segundo gran ensayo de telecirugía realizado durante agosto entre Ciudad de la Salud y Chiriquí.

A comienzos del mes, especialistas ubicados en la capital realizaron la primera telecirugía del país: una prostatectomía robótica a un paciente de 67 años que permanecía en el Hospital Rafael Hernández.

Aquella primera intervención duró aproximadamente dos horas y media y tuvo una latencia de transmisión de apenas 16 milisegundos, un intervalo prácticamente imperceptible entre el movimiento ejecutado desde la consola y la respuesta del robot.

Esa conexión permitió controlar a distancia los instrumentos con la precisión necesaria para una cirugía de alta complejidad.

La telecirugía abre la posibilidad de que pacientes del interior accedan a especialistas de alta complejidad sin tener que desplazarse necesariamente hasta Ciudad de Panamá. Cortesía
La telecirugía abre la posibilidad de que pacientes del interior accedan a especialistas de alta complejidad sin tener que desplazarse necesariamente hasta Ciudad de Panamá. Cortesía

El programa forma parte de una inversión que llevó a la CSS a adquirir tres sistemas de cirugía robótica para ampliar estos procedimientos fuera de la capital.

Los equipos fueron destinados a Ciudad de la Salud, el Hospital Rafael Hernández y el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera, con aplicaciones previstas en urología, ginecología, cirugía general y coloproctología.

El ginecólogo obstetra y cirujano robótico Jorge Ng Chinkee destacó que la combinación de tecnología y especialistas entrenados permite acercar procedimientos complejos a pacientes de otras provincias.

La posibilidad de permanecer en su región evita determinados traslados hacia la capital y puede facilitar una recuperación y retorno más oportunos después de intervenciones mínimamente invasivas.

El procedimiento fue seguido virtualmente por Martin Marino, director de la Sociedad Mundial de Cirugía Robótica (SRS) en Estados Unidos, quien participó como invitado.

La intervención ginecológica llega después de la primera telecirugía realizada en Panamá a comienzos de agosto, cuando un paciente de 67 años fue sometido a una prostatectomía robótica. Cortesía CSS
La intervención ginecológica llega después de la primera telecirugía realizada en Panamá a comienzos de agosto, cuando un paciente de 67 años fue sometido a una prostatectomía robótica. Cortesía CSS

Marino destacó que, de acuerdo con la información de la organización, se trata del primer caso de telecirugía robótica ginecológica registrado en el continente americano.

Además de Cáceres Yap desde Ciudad de la Salud, participaron el ginecólogo obstetra Jorge Ng Chinkee y la ginecóloga-oncóloga Aneth Bonilla, junto con personal médico y sanitario del Hospital Rafael Hernández.

La operación requirió así coordinación entre especialistas ubicados en dos puntos del país y una infraestructura tecnológica capaz de mantenerlos conectados durante la intervención.

El avance apunta especialmente a uno de los problemas históricos de los sistemas sanitarios: la concentración de especialistas y procedimientos de alta complejidad en las principales ciudades.

Con la telecirugía, el paciente puede permanecer físicamente en un hospital regional mientras la experiencia de un especialista ubicado a cientos de kilómetros llega hasta el quirófano mediante una conexión de alta capacidad.

La tecnología, sin embargo, plantea exigencias que van mucho más allá de comprar robots. Para sostener este modelo será necesario garantizar conexiones estables y de baja latencia, personal entrenado, mantenimiento especializado y protocolos frente a posibles interrupciones.

La apuesta es que la distancia deje de determinar quién puede acceder a determinadas operaciones, sin sacrificar los estándares de seguridad que exige una cirugía de alta complejidad.

Con esta segunda experiencia en cuestión de semanas, Panamá comienza a probar cómo trasladar conocimiento médico especializado sin trasladar necesariamente al paciente.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeCiudad de la SaludCirugía robóticaChiriquí

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los primeros 100 días de Laura Fernández y el desafío de gobernar con la seguridad como eje en Costa Rica

El balance del Ejecutivo, iniciado el 8 de mayo de 2026, estuvo atravesado por fricciones con la Sala Constitucional, disputas en el Congreso y debates por Crucitas, recortes presupuestarios y una propuesta naval en Limón

Los primeros 100 días de Laura Fernández y el desafío de gobernar con la seguridad como eje en Costa Rica

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

La intervención se realizó en una vivienda de la capital salvadoreña con apoyo de la unidad canina, y dejó además una balanza digital y tres teléfonos celulares que serán analizados para ampliar la investigación

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

Acuíferos, pueblos indígenas y biodiversidad: los tres pilares de la nueva alianza de El Salvador, Guatemala y Honduras

La Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio trabajó con la UNESCO en acciones para El Salvador, Guatemala y Honduras y abrió nuevas gestiones de financiamiento

Acuíferos, pueblos indígenas y biodiversidad: los tres pilares de la nueva alianza de El Salvador, Guatemala y Honduras

EE.UU. pone fin al TPS para Honduras y lanza ultimátum a los migrantes: “Salgan ahora o serán deportados”

Estados Unidos cerró definitivamente el TPS para Honduras, dejando a unos 50 mil connacionales sin esta protección migratoria y ante la necesidad de regularizar su situación, acogerse a otra vía legal o regresar al país.

EE.UU. pone fin al TPS para Honduras y lanza ultimátum a los migrantes: “Salgan ahora o serán deportados”

Fe y devoción: La Ciudad de Guatemala celebra este 15 de agosto a la Virgen de la Asunción

La conmemoración reúne ritos en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y actividades en el Hipódromo del Norte, donde se instalan juegos, comida y artesanías en una tradición colonial

Fe y devoción: La Ciudad de Guatemala celebra este 15 de agosto a la Virgen de la Asunción

TECNO

Amazon, Google y otras grandes tecnológicas dependen ahora en bolsa de cuánto invierten en IA

Amazon, Google y otras grandes tecnológicas dependen ahora en bolsa de cuánto invierten en IA

Ya es un hecho: los chatbots lograron reemplazarnos, conversan entre sí y el humano poco aparece

Conoce todo lo que un anillo inteligente puede espiar de ti en 90 días

Cómo ver Netflix o Prime Video en un Smart TV usando solo el celular y sin poner lcontraseña

Steam estrena cinco juegos regalo sin fecha límites: cómo descargarlos en PC

ENTRETENIMIENTO

Sally Field recordó cómo consiguió el papel que cambió su carrera después de años de rechazo en Hollywood

Sally Field recordó cómo consiguió el papel que cambió su carrera después de años de rechazo en Hollywood

Slipknot confirma la salida de Sid Wilson tras casi 30 años en la banda: “Le deseamos lo mejor”

Kathryn Hahn desata la euforia como Madre Gothel en el primer vistazo al live-action de “Enredados”

“Gossip Girl”: los 11 capítulos que mejor explican su fenómeno

La emotiva reaparición pública de Bruce Willis en la boda de su hija Tallulah

MUNDO

Rusia pidió explicaciones a EEUU y Turquía por un eventual envío de misiles y municiones a Ucrania

Rusia pidió explicaciones a EEUU y Turquía por un eventual envío de misiles y municiones a Ucrania

Un sismo de magnitud 3,9 afectó las inmediaciones del volcán Etna en Sicilia

El régimen de Irán dijo que acordó con Omán una ruta segura para navegar por el estrecho de Ormuz

Por qué aumenta la obesidad infantil en Italia pese a la tradición de la dieta mediterránea

El puerto yemení de Moca suspendió sus operaciones tras los ataques de los hutíes que provocaron la muerte de siete empleados