Nicaragua
Agregar Infobae enGoogle

Oro y Ejército de régimen nicaragüense entran en la mira de EE.UU, según Juan Sebastián Chamorro

Con la iniciativa para reactivar NICA Act, el Senado de Estados Unidos reforzará sanciones económicas contra el régimen de Nicaragua, de acuerdo con el economista exiliado

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
El Congreso de Estados Unidos impulsa una ofensiva legislativa contra el régimen de Nicaragua, enfocada en las finanzas del país. según explicó Juan Sebastián Chamorro (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)
Guardar

El Congreso de Estados Unidos impulsa una ofensiva legislativa contra el régimen de Nicaragua, orientando el foco hacia las finanzas. La reciente introducción en el Senado de la ley para la restauración de la justicia electoral y los derechos de la oposición a través de la rendición de cuentas de Nicaragua, conocida por sus siglas en inglés como REFORMAR, marca un endurecimiento de las sanciones económicas, extendiendo el alcance al sector del oro y al Instituto de Previsión Militar del Ejército (IPSM). Así lo explicó el economista Juan Sebastián Chamorro, quien destacó el carácter bipartidista y el alcance ampliado de la iniciativa.

La propuesta, presentada por los senadores Ted Cruz y Tim Kaine, busca reactivar y actualizar herramientas ya utilizadas en el pasado reciente. Según el análisis de Chamorro, la REFORMAR “reactiva la ley NICA Act del 2018, que expiró en 2023 y extiende su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2035, sujeta a una terminación anticipada si el presidente de Estados Unidos certifica que se han cumplido determinadas condiciones democráticas, como la celebración de elecciones libres, transparentes y competitivas y observadas”.

PUBLICIDAD

La norma, según el economista, llena el vacío legal generado por la expiración de la NICA Act y refuerza la presión internacional sobre Managua.

El proyecto permite sancionar a cualquier individuo o empresa en el sector del oro y podría extenderse a otros sectores económicos, subrayó Chamorro. (Cortesía: Juan Sebastián Chamorro)

Propuesta de EE. UU. fortalece sanciones y vigilancia sobre sectores económicos del régimen

En la exposición de motivos, la iniciativa del Congreso estadounidense documenta “las violaciones de derechos, como el encarcelamiento de opositores, la corrupción sistemática del régimen, el fin del Estado de Derecho, el arresto de los candidatos presidenciales en 2021, el cierre de ONG y la persecución religiosa, entre otros abusos”, detalló Chamorro.

El texto prevé que las sanciones puedan alcanzar a cualquier individuo o empresa que opere en el sector del oro, sin necesidad de demostrar previamente su vinculación con violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. “El proyecto de ley, y esto es lo más importante, permitirá extender esta facultad a cualquier otro sector de la economía”, enfatizó el economista exiliado.

PUBLICIDAD

La REFORMAR dota al Secretario de Estado y al Departamento del Tesoro de nuevas atribuciones. Ambos podrán identificar cualquier otro sector económico para la imposición de sanciones, lo que amplía el margen de maniobra del Ejecutivo. La lista de conductas sancionables también se amplía e incluye la “persecución por el ejercicio de la libertad religiosa, las condenas por motivos políticos contra actores democráticos, miembros de la sociedad civil o de organizaciones independientes y la provisión de apoyos significativos relacionados con Rusia e Irán”.

El Instituto de Previsión Militar se incorpora como objetivo prioritario de sanciones, lo que refleja la atención del Congreso sobre la infraestructura económica militar, afirmó Chamorro. (REUTERS/Fausto Torrealba)
El Instituto de Previsión Militar se incorpora como objetivo prioritario de sanciones, lo que refleja la atención del Congreso sobre la infraestructura económica militar, afirmó Chamorro. (REUTERS/Fausto Torrealba)

En palabras de Chamorro, “el Instituto de Previsión Militar, el sistema de seguridad social del ejército, se incorpora en esta nueva ley expresamente en la lista de objetivos prioritarios para la imposición de sanciones, lo que refleja la atención del Congreso sobre la infraestructura económica de las fuerzas armadas. Esto es claramente un mensaje al ejército”. Así, la estructura financiera de las Fuerzas Armadas nicaragüenses queda bajo la supervisión y potencial sanción directa de Estados Unidos.

La ley también prevé nuevos mecanismos de supervisión y exige informes periódicos del Ejecutivo sobre la implementación y eficacia de las sanciones. Este seguimiento incluye “una evaluación de las condiciones necesarias para una transición democrática en Nicaragua”, puntualizó Chamorro.

“La ley viene a fortalecer, desde el punto de vista del Congreso, con una iniciativa bipartidista, todas las acciones que el Ejecutivo decida tomar en un futuro cercano”, indicó Chamorro.

Temas Relacionados

NicaraguaDaniel OrtegaSancionesOroJuan Sebastián Chamorro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los primeros 100 días de Laura Fernández y el desafío de gobernar con la seguridad como eje en Costa Rica

El balance del Ejecutivo, iniciado el 8 de mayo de 2026, estuvo atravesado por fricciones con la Sala Constitucional, disputas en el Congreso y debates por Crucitas, recortes presupuestarios y una propuesta naval en Limón

Los primeros 100 días de Laura Fernández y el desafío de gobernar con la seguridad como eje en Costa Rica

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

La intervención se realizó en una vivienda de la capital salvadoreña con apoyo de la unidad canina, y dejó además una balanza digital y tres teléfonos celulares que serán analizados para ampliar la investigación

Capturan a tres personas y decomisan 12 porciones grandes de marihuana en San Salvador

Acuíferos, pueblos indígenas y biodiversidad: los tres pilares de la nueva alianza de El Salvador, Guatemala y Honduras

La Secretaría Ejecutiva Trinacional del Plan Trifinio trabajó con la UNESCO en acciones para El Salvador, Guatemala y Honduras y abrió nuevas gestiones de financiamiento

Acuíferos, pueblos indígenas y biodiversidad: los tres pilares de la nueva alianza de El Salvador, Guatemala y Honduras

EE.UU. pone fin al TPS para Honduras y lanza ultimátum a los migrantes: “Salgan ahora o serán deportados”

Estados Unidos cerró definitivamente el TPS para Honduras, dejando a unos 50 mil connacionales sin esta protección migratoria y ante la necesidad de regularizar su situación, acogerse a otra vía legal o regresar al país.

EE.UU. pone fin al TPS para Honduras y lanza ultimátum a los migrantes: “Salgan ahora o serán deportados”

Fe y devoción: La Ciudad de Guatemala celebra este 15 de agosto a la Virgen de la Asunción

La conmemoración reúne ritos en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y actividades en el Hipódromo del Norte, donde se instalan juegos, comida y artesanías en una tradición colonial

Fe y devoción: La Ciudad de Guatemala celebra este 15 de agosto a la Virgen de la Asunción

TECNO

Amazon, Google y otras grandes tecnológicas dependen ahora en bolsa de cuánto invierten en IA

Amazon, Google y otras grandes tecnológicas dependen ahora en bolsa de cuánto invierten en IA

Ya es un hecho: los chatbots lograron reemplazarnos, conversan entre sí y el humano poco aparece

Conoce todo lo que un anillo inteligente puede espiar de ti en 90 días

Cómo ver Netflix o Prime Video en un Smart TV usando solo el celular y sin poner lcontraseña

Steam estrena cinco juegos regalo sin fecha límites: cómo descargarlos en PC

ENTRETENIMIENTO

Sally Field recordó cómo consiguió el papel que cambió su carrera después de años de rechazo en Hollywood

Sally Field recordó cómo consiguió el papel que cambió su carrera después de años de rechazo en Hollywood

Slipknot confirma la salida de Sid Wilson tras casi 30 años en la banda: “Le deseamos lo mejor”

Kathryn Hahn desata la euforia como Madre Gothel en el primer vistazo al live-action de “Enredados”

“Gossip Girl”: los 11 capítulos que mejor explican su fenómeno

La emotiva reaparición pública de Bruce Willis en la boda de su hija Tallulah

MUNDO

Rusia pidió explicaciones a EEUU y Turquía por un eventual envío de misiles y municiones a Ucrania

Rusia pidió explicaciones a EEUU y Turquía por un eventual envío de misiles y municiones a Ucrania

Un sismo de magnitud 3,9 afectó las inmediaciones del volcán Etna en Sicilia

El régimen de Irán dijo que acordó con Omán una ruta segura para navegar por el estrecho de Ormuz

Por qué aumenta la obesidad infantil en Italia pese a la tradición de la dieta mediterránea

El puerto yemení de Moca suspendió sus operaciones tras los ataques de los hutíes que provocaron la muerte de siete empleados