Epic Games regala tres juegos gratis: dos para PC y uno exclusivo para Android e iOS hasta el 2 de julio

Epic Games pone a disposición tres juegos sin costo: dos para PC y uno solo para móviles. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games regala tres juegos gratis por tiempo limitado: dos para PC y uno exclusivo para dispositivos móviles Android e iOS.

Los títulos RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, Voidwrought y Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge están disponibles sin costo en la Epic Games Store hasta el 2 de julio de 2026.

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Una vez reclamados, los juegos quedan asociados de forma permanente a la biblioteca del usuario, aunque la oferta expire.

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition es el clásico simulador de parques de Frontier Developments. (Epic Games)

Qué ofrece cada uno de estos títulos gratis de Epic Games

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition es el simulador de parques de atracciones de Frontier Developments, actualizado para resolución 1080p y pantalla panorámica.

La edición completa incluye las expansiones ¡Empapados! y ¡Salvajes!, que suman parques acuáticos y hábitats de animales al modo base.

Los jugadores pueden construir más de 300 atracciones y montañas rusas, gestionar personal y finanzas, y experimentar el parque en primera persona con la función CoasterCam. Dispone de modo libre sin restricciones económicas.

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Voidwrought es una plataforma 2D de horror cósmico con arte dibujado a mano. (Epic Games)

Voidwrought es una plataforma de acción 2D con estética dibujada a mano ambientado en un mundo de horrores cósmicos. El jugador controla al Simulacro, un ser destinado a recolectar la sangre de dioses en ruinas multidimensionales.

El juego ofrece más de 70 enemigos, 11 jefes y más de 50 reliquias y almas para personalizar el estilo de combate. Su diseño responde al género Metroidvania, con exploración no lineal y progresión por habilidades.

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Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge es un beat ‘em up de acción cooperativa inspirado en los clásicos de arcade de los años 80.

Disponible solo a través de la app móvil de Epic Games Store para Android e iOS (esta última únicamente en la Unión Europea), el título tiene un precio habitual de USD 24,99 en PC.

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TMNT: Shredder's Revenge es un beat 'em up cooperativo al estilo de los arcades ochenteros. (Epic Games)

Cómo descargar los juegos gratis

Para los títulos de PC, el proceso requiere una cuenta en Epic Games Store. El usuario debe ingresar a store.epicgames.com, localizar los juegos en la sección de ofertas gratuitas, verificar que el precio figure como cero y confirmar la reclamación sin necesidad de ingresar datos de pago.

Para TMNT: Shredder’s Revenge en móvil, la descarga no está disponible en Google Play ni en el App Store de Apple.

El usuario debe escanear el código QR que aparece en la página del juego dentro de la Epic Games Store, lo que redirige a la página de descarga directa de la app.

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Una vez instalada, hay que iniciar sesión con la cuenta de Epic Games y buscar el juego en la sección de títulos gratuitos.

Reclamar los juegos de PC solo requiere una cuenta en Epic Games Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos gratuitos hay en Epic Games

Algunos juegos gratuitos de Epic Games sin fecha límite son:

Rocket Bot Royale

MaSzyna

The Circle Move

Backrooms Lost Dimension

El Ascenso de los Pingüinos GB

We Were Here

XOCIETY

Shadows of Satoshi - Combat Showcase

Cardinal Fall

Dremica

Prologue: Go Wayback!

Byte Wars

Morimens

Where Winds Meet

ChronosWorlds

Wildgate

Wild West Idle Saga

DroneStone

Panic Room: Fantasmas del Pasado

Epic Cards Battle 3

Super-B

Operation Safe Place Tower Defense

Rage Quit

Epic Games cuenta con diversos juegos gratis sin fecha límite. (Epic Games)

Whole Armor

Spider Tanks: Cores of Chaos

Drift Legends 2

Warped Universe

Arcath Tales

PyramidValley: Reborn

Nemixar

Ghost Racer

Suuuiplash

Mobe

Iliad Returns

Bandits vs Lords: Epic Clash

Gravity

Night Games

Bryo

Road to Virtue

Flora Frontier

Rigel

BAO

Snowstorm

Fling

Propulsive Liberation

Armor of God

AI Girlfriend: Dating Sim

Los juegos gratis de Epic Games sin fecha límite incluyen diversos géneros. (Epic Games)

Myth of Empires: Throne

Steam To Teach CI Chemistry 11

Mandir Gods Untouched

Playa Golf

Chrono CCG

Force of Warships

ABOVE

RF ONLINE NEXT

Tylers Playrooms

Skybound

AI Cultivation World Simulator

GOALS

Wild Americas

Arena Breakout: Infinite

RXC: The Modern Era

ChronoForge

epic zone battleroyal

HORDEKILL

Wayfinder Mod Editor

Warborne Above Ashes

Warzone

skate.

The Four Kings Casino and Slots

Feverdream: Rainbow Chaser

Godzilla x Kong: Titan Chasers

Legends of Elysium

Spellfarers