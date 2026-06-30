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Epic Games regala tres juegos gratis: dos para PC y uno exclusivo para Android e iOS hasta el 2 de julio

Los títulos gratis son RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, Voidwrought y Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

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Epic Games pone a disposición tres juegos sin costo: dos para PC y uno solo para móviles. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games pone a disposición tres juegos sin costo: dos para PC y uno solo para móviles. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo

Epic Games regala tres juegos gratis por tiempo limitado: dos para PC y uno exclusivo para dispositivos móviles Android e iOS.

Los títulos RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, Voidwrought y Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge están disponibles sin costo en la Epic Games Store hasta el 2 de julio de 2026.

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Una vez reclamados, los juegos quedan asociados de forma permanente a la biblioteca del usuario, aunque la oferta expire.

Juego RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition. Parque de atracciones nocturno con esqueleto gigante, casa embrujada, atracciones, gente. Logo, ESRB, "GRATIS"
RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition es el clásico simulador de parques de Frontier Developments. (Epic Games)

Qué ofrece cada uno de estos títulos gratis de Epic Games

RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition es el simulador de parques de atracciones de Frontier Developments, actualizado para resolución 1080p y pantalla panorámica.

La edición completa incluye las expansiones ¡Empapados! y ¡Salvajes!, que suman parques acuáticos y hábitats de animales al modo base.

Los jugadores pueden construir más de 300 atracciones y montañas rusas, gestionar personal y finanzas, y experimentar el parque en primera persona con la función CoasterCam. Dispone de modo libre sin restricciones económicas.

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Pantalla del videojuego Voidwrought: un personaje lanza fuego a otro, con la interfaz de usuario, logo, calificación, oferta y botones de descarga visibles
Voidwrought es una plataforma 2D de horror cósmico con arte dibujado a mano. (Epic Games)

Voidwrought es una plataforma de acción 2D con estética dibujada a mano ambientado en un mundo de horrores cósmicos. El jugador controla al Simulacro, un ser destinado a recolectar la sangre de dioses en ruinas multidimensionales.

El juego ofrece más de 70 enemigos, 11 jefes y más de 50 reliquias y almas para personalizar el estilo de combate. Su diseño responde al género Metroidvania, con exploración no lineal y progresión por habilidades.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge es un beat ‘em up de acción cooperativa inspirado en los clásicos de arcade de los años 80.

Disponible solo a través de la app móvil de Epic Games Store para Android e iOS (esta última únicamente en la Unión Europea), el título tiene un precio habitual de USD 24,99 en PC.

Logotipo de Epic Games Store, título del juego Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, y texto sobre un regalo promocional gratuito para móviles y PC
TMNT: Shredder's Revenge es un beat 'em up cooperativo al estilo de los arcades ochenteros. (Epic Games)

Cómo descargar los juegos gratis

Para los títulos de PC, el proceso requiere una cuenta en Epic Games Store. El usuario debe ingresar a store.epicgames.com, localizar los juegos en la sección de ofertas gratuitas, verificar que el precio figure como cero y confirmar la reclamación sin necesidad de ingresar datos de pago.

Para TMNT: Shredder’s Revenge en móvil, la descarga no está disponible en Google Play ni en el App Store de Apple.

El usuario debe escanear el código QR que aparece en la página del juego dentro de la Epic Games Store, lo que redirige a la página de descarga directa de la app.

Una vez instalada, hay que iniciar sesión con la cuenta de Epic Games y buscar el juego en la sección de títulos gratuitos.

Vista trasera de un joven con auriculares jugando videojuegos en dos monitores, un PC y un celular, en un escritorio iluminado por un letrero de Epic Games.
Reclamar los juegos de PC solo requiere una cuenta en Epic Games Store. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué otros juegos gratuitos hay en Epic Games

Algunos juegos gratuitos de Epic Games sin fecha límite son:

  • Rocket Bot Royale
  • MaSzyna
  • The Circle Move
  • Backrooms Lost Dimension
  • El Ascenso de los Pingüinos GB
  • We Were Here
  • XOCIETY
  • Shadows of Satoshi - Combat Showcase
  • Cardinal Fall
  • Dremica
  • Prologue: Go Wayback!
  • Byte Wars
  • Morimens
  • Where Winds Meet
  • ChronosWorlds
  • Wildgate
  • Wild West Idle Saga
  • DroneStone
  • Panic Room: Fantasmas del Pasado
  • Epic Cards Battle 3
  • Super-B
  • Operation Safe Place Tower Defense
  • Rage Quit
Interfaz de la Epic Games Store mostrando carátulas de juegos como Mandir Gods Untouched, Playa Golf y Chrono, con filtros de precio y opciones de descarga
Epic Games cuenta con diversos juegos gratis sin fecha límite. (Epic Games)
  • Whole Armor
  • Spider Tanks: Cores of Chaos
  • Drift Legends 2
  • Warped Universe
  • Arcath Tales
  • PyramidValley: Reborn
  • Nemixar
  • Ghost Racer
  • Suuuiplash
  • Mobe
  • Iliad Returns
  • Bandits vs Lords: Epic Clash
  • Gravity
  • Night Games
  • Bryo
  • Road to Virtue
  • Flora Frontier
  • Rigel
  • BAO
  • Snowstorm
  • Fling
  • Propulsive Liberation
  • Armor of God
  • AI Girlfriend: Dating Sim
Nueve carátulas de videojuegos se organizan en una cuadrícula. Cada una muestra el título del juego, la leyenda 'Juego base' y 'Gratis'
Los juegos gratis de Epic Games sin fecha límite incluyen diversos géneros. (Epic Games)
  • Myth of Empires: Throne
  • Steam To Teach CI Chemistry 11
  • Mandir Gods Untouched
  • Playa Golf
  • Chrono CCG
  • Force of Warships
  • ABOVE
  • RF ONLINE NEXT
  • Tylers Playrooms
  • Skybound
  • AI Cultivation World Simulator
  • GOALS
  • Wild Americas
  • Arena Breakout: Infinite
  • RXC: The Modern Era
  • ChronoForge
  • epic zone battleroyal
  • HORDEKILL
  • Wayfinder Mod Editor
  • Warborne Above Ashes
  • Warzone
  • skate.
  • The Four Kings Casino and Slots
  • Feverdream: Rainbow Chaser
  • Godzilla x Kong: Titan Chasers
  • Legends of Elysium
  • Spellfarers

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