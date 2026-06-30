Epic Games regala tres juegos gratis: dos para PC y uno exclusivo para Android e iOS hasta el 2 de julio

Epic Games regala tres juegos gratis por tiempo limitado: dos para PC y uno exclusivo para dispositivos móviles Android e iOS.
Los títulos RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition, Voidwrought y Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge están disponibles sin costo en la Epic Games Store hasta el 2 de julio de 2026.
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Una vez reclamados, los juegos quedan asociados de forma permanente a la biblioteca del usuario, aunque la oferta expire.
Qué ofrece cada uno de estos títulos gratis de Epic Games
RollerCoaster Tycoon 3: Complete Edition es el simulador de parques de atracciones de Frontier Developments, actualizado para resolución 1080p y pantalla panorámica.
La edición completa incluye las expansiones ¡Empapados! y ¡Salvajes!, que suman parques acuáticos y hábitats de animales al modo base.
Los jugadores pueden construir más de 300 atracciones y montañas rusas, gestionar personal y finanzas, y experimentar el parque en primera persona con la función CoasterCam. Dispone de modo libre sin restricciones económicas.
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Voidwrought es una plataforma de acción 2D con estética dibujada a mano ambientado en un mundo de horrores cósmicos. El jugador controla al Simulacro, un ser destinado a recolectar la sangre de dioses en ruinas multidimensionales.
El juego ofrece más de 70 enemigos, 11 jefes y más de 50 reliquias y almas para personalizar el estilo de combate. Su diseño responde al género Metroidvania, con exploración no lineal y progresión por habilidades.
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Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge es un beat ‘em up de acción cooperativa inspirado en los clásicos de arcade de los años 80.
Disponible solo a través de la app móvil de Epic Games Store para Android e iOS (esta última únicamente en la Unión Europea), el título tiene un precio habitual de USD 24,99 en PC.
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Cómo descargar los juegos gratis
Para los títulos de PC, el proceso requiere una cuenta en Epic Games Store. El usuario debe ingresar a store.epicgames.com, localizar los juegos en la sección de ofertas gratuitas, verificar que el precio figure como cero y confirmar la reclamación sin necesidad de ingresar datos de pago.
Para TMNT: Shredder’s Revenge en móvil, la descarga no está disponible en Google Play ni en el App Store de Apple.
El usuario debe escanear el código QR que aparece en la página del juego dentro de la Epic Games Store, lo que redirige a la página de descarga directa de la app.
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Una vez instalada, hay que iniciar sesión con la cuenta de Epic Games y buscar el juego en la sección de títulos gratuitos.
Qué otros juegos gratuitos hay en Epic Games
Algunos juegos gratuitos de Epic Games sin fecha límite son:
- Rocket Bot Royale
- MaSzyna
- The Circle Move
- Backrooms Lost Dimension
- El Ascenso de los Pingüinos GB
- We Were Here
- XOCIETY
- Shadows of Satoshi - Combat Showcase
- Cardinal Fall
- Dremica
- Prologue: Go Wayback!
- Byte Wars
- Morimens
- Where Winds Meet
- ChronosWorlds
- Wildgate
- Wild West Idle Saga
- DroneStone
- Panic Room: Fantasmas del Pasado
- Epic Cards Battle 3
- Super-B
- Operation Safe Place Tower Defense
- Rage Quit
- Whole Armor
- Spider Tanks: Cores of Chaos
- Drift Legends 2
- Warped Universe
- Arcath Tales
- PyramidValley: Reborn
- Nemixar
- Ghost Racer
- Suuuiplash
- Mobe
- Iliad Returns
- Bandits vs Lords: Epic Clash
- Gravity
- Night Games
- Bryo
- Road to Virtue
- Flora Frontier
- Rigel
- BAO
- Snowstorm
- Fling
- Propulsive Liberation
- Armor of God
- AI Girlfriend: Dating Sim
- Myth of Empires: Throne
- Steam To Teach CI Chemistry 11
- Mandir Gods Untouched
- Playa Golf
- Chrono CCG
- Force of Warships
- ABOVE
- RF ONLINE NEXT
- Tylers Playrooms
- Skybound
- AI Cultivation World Simulator
- GOALS
- Wild Americas
- Arena Breakout: Infinite
- RXC: The Modern Era
- ChronoForge
- epic zone battleroyal
- HORDEKILL
- Wayfinder Mod Editor
- Warborne Above Ashes
- Warzone
- skate.
- The Four Kings Casino and Slots
- Feverdream: Rainbow Chaser
- Godzilla x Kong: Titan Chasers
- Legends of Elysium
- Spellfarers
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