Crimen y Justicia

Detuvieron al hijo del presidente de Rosario Central con un revólver

Matías Belloso fue aprehendido junto a otros tres jóvenes en un procedimiento que realizó el Comando Radioeléctrico en Granadero Baigorria, ciudad vecina a Rosario. Tenían un calibre 22 largo en el Peugeot 208 en el que se desplazaban

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Matías Belloso
Matías Belloso fue desafectado recientemente de Almirante Brown

Matías Belloso (26), uno de los hijos del presidente de Rosario Central Gonzalo Belloso y ex futbolista de Almirante Brown, fue aprehendido en la tarde de este lunes en un operativo que realizó el Comando Radioeléctrico en Granadero Baigorria, ciudad vecina a Rosario. Estaba junto a otros tres jóvenes en un Peugeot 208 gris, donde la Policía incautó un revólver calibre 22 largo.

Según los datos recolectados por Infobae, la Policía acudió a las inmediaciones de Estanislao López y Pancho Ramírez tras un llamado que alertaba por sospechosos que habían entrado en un domicilio. Al llegar, dieron con dos jóvenes que se metieron rápidamente en el 208 Feline 1.6, en el que había otros dos ocupantes más.

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Los agentes hicieron bajar a los cuatro del auto y procedieron a hacer una requisa. Debajo de uno de los asientos incautaron el arma de fuego que será enviada a peritar.

La fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación Raquel Almada dispuso que los cuatro sean trasladados hasta la comisaría 24ª de Baigorria. Al tratarse de un arma de uso civil, podrían ser liberados con formación de causa penal. No obstante, solicitó una serie de medidas para avanzar con el caso.

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Revólver Matías Belloso
El revólver que le encontraron a Matías Belloso

No es la primera vez que figura Matías Belloso en una crónica policial. En enero de 2021 tuvo que comparecer ante la Fiscalía de Mar del Plata por una causa penal por una brutal paliza que había sufrido un joven en el boliche Ananá de la ciudad balnearia. En ese legajo, prestó declaración y quedó en libertad.

Por la golpiza en el boliche habían sido detenidos dos jóvenes más: Gabriel Galvano y Andrés Guillermo Bracamonte, alias “Andresito”, hijo de Andrés Bracamonte, por entonces jefe de la barra brava de Rosario Central, quien fue asesinado en noviembre de 2024 en las inmediaciones del estadio de Rosario Central, en un ataque que se presume que cometió la banda narco conocida como Los Menores.

Actualmente, Matías Belloso se encuentra sin club luego de ser dado de baja por el Club Almirante Brown a mediados de junio de 2026.

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