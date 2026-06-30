Serena Williams regresa a Wimbledon y, con un patrimonio de USD 400 millones, demuestra que su desafío ya no pasa por el dinero

La vuelta de Serena Williams a Wimbledon genera expectativa y reactiva el interés global por el tenis femenino (REUTERS/Andrew Couldridge)

A los 44 años, Serena Williams volvió a figurar en el circuito profesional, protagonizando su reaparición en torneos de dobles en Londres y Berlín, además de planificar su retorno al cuadro individual de Wimbledon.

Mientras algunos observan su regreso como una apuesta arriesgada tras casi cuatro años sin competir de manera regular, la estadounidense muestra que este desafío está lejos de responder a una necesidad financiera.

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Según un análisis de Forbes, la ex número uno mundial cuenta con un patrimonio estimado en USD 400 millones y generó alrededor de USD 620 millones en ingresos totales, situándose como la deportista femenina con mayor fortuna de la historia.

El objetivo deportivo sigue vigente: alcanzar el 24° título de Grand Slam, que le permitiría igualar la marca de Margaret Court. No obstante, queda claro que el aspecto económico ya no condiciona sus decisiones dentro de la cancha.

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La estadounidense administra un patrimonio que la posiciona como la atleta más exitosa fuera de las canchas (Action Images via Reuters/Andrew Couldridge)

El anuncio del retiro: matices y aclaraciones

En 2022, Williams comunicó a través de un ensayo en Vogue su decisión de dejar la raqueta para dedicarse a su familia. Ese anuncio, que generó interpretaciones sobre un retiro definitivo, fue matizado dos meses más tarde.

“No estoy retirada”, afirmó la multicampeona, según recogió Forbes, luego de cumplir 41 años y disputar tres partidos en el Abierto de Estados Unidos que muchos tomaron como su despedida. “Las posibilidades de volver son muy altas. Pueden venir a mi casa: tengo una cancha”.

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El medio económico subraya que, al momento de su primer alejamiento, Williams ya había acumulado cerca de USD 450 millones en ingresos desde el inicio de su carrera profesional en 1995, cuando tenía apenas 14 años.

Después de anunciar su alejamiento del tenis, aclaró que nunca descartó la posibilidad de regresar a la competencia (REUTERS/Andrew Couldridge)

Supremacía financiera y vigencia en la élite

El informe de Forbes destaca que Serena Williams encabeza por amplia diferencia el ranking de deportistas femeninas mejor remuneradas. Su principal rival en ese terreno, la rusa Maria Sharapova, se retiró en 2020 con USD 325 millones, cifra muy inferior a la de la estadounidense.

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En premios deportivos, Williams suma USD 94,8 millones, y la brecha con la actual número dos, Aryna Sabalenka, continúa siendo significativa.

Durante el último año, la tenista originaria de Saginaw generó USD 50 millones antes de impuestos y comisiones, superando en cinco millones su mejor temporada fuera de la cancha como jugadora activa. Este monto la acerca al récord de ganancias extradeportivas, alcanzado únicamente por Naomi Osaka en 2022 con USD 58 millones.

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Williams supera ampliamente a la rusa en ganancias acumuladas y permanece en la cima del ranking económico femenino (REUTERS/Reba Saldanha)

Expansión empresarial y proyección de marca

En su período alejada de la competencia, Williams mantuvo un perfil empresarial activo. Conserva 10 acuerdos de patrocinio de largo plazo, con firmas como Audemars Piguet, Lincoln, Nike y Wilson Sporting Goods, y sumó nuevas marcas como Factor, Heineken y Reckitt Catalyst.

Se convirtió, además, en el rostro visible de la empresa de telesalud Ro, que promociona medicamentos GLP-1 para control de peso. Forbes señala que su esposo, el empresario Alexis Ohanian, figura entre los primeros inversores de esa compañía.

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La diversificación de ingresos incluyó el lanzamiento de un libro infantil, The Adventures of Qai Qai, la producción de una autobiografía con Random House, y la creación en 2023 de Nine Two Six Productions para potenciar su trabajo en el sector audiovisual. Williams también conduce junto a su hermana Venus el pódcast Stockton Street.

Su versatilidad quedó reflejada al convertirse en modelo de una muñeca Barbie, diseñada con un traje de negocios, símbolo de su rol como directora ejecutiva de Serena Ventures.

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Mattel lanzó una edición especial inspirada en Serena, vestida de ejecutiva, para resaltar su perfil emprendedor (Barbie/Mattel)

Serena Ventures y el ecosistema de inversiones

La firma Serena Ventures se orientó a startups lideradas por mujeres y personas racializadas, apoyando hasta 16 “empresas unicornio” según datos de Forbes.

En 2022, el fondo recaudó USD 111 millones, después de haberse establecido originalmente como la oficina familiar de la jugadora. “Quiero ser parte de eso. Quiero estar en la infraestructura. Quiero ser la marca, en lugar de ser solo la cara”, explicó Williams en una entrevista de 2019 publicada por el mismo medio.

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El interés por los negocios deportivos no quedó fuera de su radar. Desde 2009, Williams forma parte del grupo accionario de los Miami Dolphins de la NFL, cuya valuación se incrementó un 640% y actualmente ronda los USD 7.500 millones.

En 2020, junto a Ohanian, integró el grupo fundador de Angel City FC en la National Women’s Soccer League y lideró la compra del Los Angeles Golf Club, uno de los equipos iniciales de la nueva liga de golf TGL.

Además, sumó participaciones en la liga de básquet femenino tres contra tres Unrivaled y en la franquicia Toronto Tempo de la WNBA.

El fondo de inversión de la tenista respalda startups con alto potencial, priorizando la diversidad y el liderazgo femenino (New York Stock Exchange)

Un modelo para nuevas generaciones

El universo de patrocinios y emprendimientos de Williams se consolidó como referencia para atletas jóvenes. La estadounidense Coco Gauff se ubicó en 2025 como la deportista activa con mayores ingresos, con un estimado de USD 33 millones antes de impuestos y comisiones, además de incursionar en la representación y el entretenimiento.

Al evocar su primer encuentro con Williams, Gauff declaró a Forbes: “Solo recuerdo que pasó caminando, y simplemente no parecía real. Podrían haberme dicho que era Jesús”.

La joven tenista estadounidense reconoce a Williams como fuente de inspiración y modelo a seguir en el circuito profesional (USTA)

La competencia, entre rumores y expectativas renovadas

El posible regreso de Serena Williams tomó fuerza en diciembre, al conocerse que había vuelto al sistema de controles antidopaje de la International Tennis Integrity Agency (ITIA), habilitando su retorno a la competencia oficial. Ella misma desestimó los rumores con una declaración en X: “Dios mío, no voy a volver. Este incendio está loco”.

A pesar de ese mensaje, Williams reapareció en el HSBC Championships, donde triunfó en su primer partido de dobles junto a la canadiense Victoria Mboko, quien debió abandonar por lesión. Luego, cayó en la primera ronda del Abierto de Berlín junto a la checa Karolina Muchova, aunque, según sus propias palabras, se sintió “más ágil, más firme y más rápida” que en su paso por el Queen’s Club.

Ya instalada en Londres, la norteamericana afronta Wimbledon sin ranking individual, producto de su inactividad prolongada, pero con la 17ª mejor cuota en las apuestas para quedarse con el trofeo el 11 de julio, por delante de figuras como Qinwen Zheng y la campeona de 2024, Barbora Krejcikova.

El regreso de Serena reavivó especulaciones y alimentó la ilusión de sus seguidores en todo el mundo (REUTERS/Toby Melville)

El esperado regreso individual: día, rival y horario del debut en Wimbledon

El regreso de Serena Williams al cuadro principal de Wimbledon ya tiene fecha y hora confirmadas. La estadounidense enfrentará hoy a la australiana Maya Joint, de 20 años y número 53 del ranking WTA, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club. Este partido, programado como el tercer turno de la pista central, comenzará aproximadamente a las 11:30 a. m. hora del Este y 8:30 a. m. hora del Pacífico.

La transmisión estará disponible a través de ESPN y plataformas digitales, según informaron medios especializados como Sporting News.

Si logra avanzar por su lado del cuadro, existe la posibilidad de que se cruce con Gauff en una eventual final del torneo de singles, una definición que genera gran expectativa entre los aficionados.

Debutará ante la australiana Maya Joint, en un duelo que podría marcar el inicio de una nueva campaña histórica (REUTERS/Andrew Couldridge)

Wimbledon y la búsqueda de un nuevo hito

El jueves 2 de julio, la ex número uno continuará su camino en Wimbledon con un partido de dobles junto a Venus Williams.

“No me estoy poniendo presión”, expresó Williams a comienzos de mes, en declaraciones retomadas por Forbes. “Un atleta es lo mejor que puedes ser en el nivel más alto, y tener una oportunidad de todavía poder hacer eso, posiblemente una última vez, es algo genial y emocionante”, agregó.

Las hermanas, referentes indiscutidas del tenis mundial, volverán a compartir el césped londinense como pareja de dobles (AP Foto/Tim Ireland, Archivo)

Un legado que trasciende la cancha

La huella de Serena Williams no se limita a los trofeos o récords deportivos. Su presencia como referente en el mundo de los negocios, las inversiones y la cultura popular la sitúa en un lugar único dentro del deporte femenino internacional.

Mientras Wimbledon ofrece una nueva oportunidad en lo deportivo, Williams continúa inspirando con su historia de superación, liderazgo y visión emprendedora.