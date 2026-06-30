Nacho Levy habló por primera vez luego de las acusaciones de Cecilia Ce: “Necesito pedirles perdón”

Nacho Levy rompió el silencio en sus redes sociales(Instagram @nacholevy80)

Días atrás, la psicóloga y sexóloga Cecilia Ce, acusó de violencia psicológica, control y manipulación emocional a una de sus exparejas. Si bien la profesional lo hizo de manera anónima, el nombre de Nacho Levy se impuso casi de inmediato en las redes sociales. Hace unas horas, el dirigente se disculpó por las “dinámicas emocionalmente violentas” que reconoció haber generado en sus relaciones, en medio de un escándalo en el que se sumaron los testimonios de otras mujeres y que derivó que La Poderosa, organización social de la que Levy era referente, anunciara su desvinculación total mediante la activación de su protocolo de géneros.

En su descargo, Levy reconoció haber generado “relaciones tóxicas” y ser “protagonista de prácticas” que su propia organización venía revisando. “Necesito pedirles perdón a quiénes hayan padecido a mi lado las dinámicas emocionales que intenté trabajar con medicación y terapia. Violencia psicológica, que desde adentro no se ve”, escribió en un texto blanco sobre letras negras. Y agregó: “No pretendo salpicar a nadie ni diluir los señalamientos a mi persona en patrones generales, porque tengo claro mi responsabilidad y mi obligación: trabajar en mí, para regular mi ánimo, sanar heridas y poder sumar sin restar”.

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En este sentido, aseguró que transita “horas duras” y que se propuso “profundizar desde hoy un tratamiento intenso para mi salud mental, que será la prioridad de mis días. Ahí estará mi compromiso de reparación personal, para que pueda, cuando sea, contribuir también a la reparación colectiva”.

El comunicado de Nacho Levy luego de las denuncias en su contra

“A veces no hay golpes, ni delitos, ni crímenes, pero hay dinámicas que sí, son emocionalmente violentas”, prosiguió Levy en su descargo. Y añadió: “Sin detener la marcha, me enfoqué en la obra y descuidé el camino, poniendo ideas por delante de las personas”. Sobre su participación en el movimiento feminista, escribió: “Jamás me sentí un impostor en el movimiento social ni en el respaldo a mis compañeras, porque no veía la contradicción directa con ciertas conductas que hicieron daño”.

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Finalmente, el dirigente anticipó cómo serán sus próximos días: “Me pongo en manos de profesionales, al calor de mis afectos. Ahora me toca cerrar la boca, escuchar y demostrar que las cosas del adentro también se pueden transformar. Lo siento mucho”.

El comunicado de Levy llegó tras una semana en la que las voces en su contra se multiplicaron. La primera en hablar fue Cecilia Ce, quien, sin nombrarlo, describió en sus redes un patrón de conducta sistemático: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”. Y agregó: “Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”. El nombre de Levy circuló de inmediato y las redes sociales se poblaron de testimonios.

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El mensaje de Cecilia Ce que encendió las alarmas

Gloria Carrá, actriz y cantante que mantuvo una relación con Levy entre 2020 y 2023, también se pronunció, aunque sin detallar episodios propios. “Me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Sé que no es un camino sencillo y que todas merecemos ser escuchadas, acompañadas y respetadas”, escribió en sus historias de Instagram. Además, aclaró que desde el primer momento se había comunicado en privado con Ce y que elegía no hacerlo públicamente: “Es la manera que encuentro de cuidarme”.

Poco después, Sofía Monachelli, periodista de Crónica TV, tomó la palabra al aire de su propio programa y rememoró un hecho ocurrido a sus 18 años, cuando estudiaba en Deportea y Levy era su profesor. Lo que comenzó en ese vínculo derivó en un noviazgo de aproximadamente dos años y medio. “Yo sentí exactamente lo mismo”, dijo Monachelli respecto a lo denunciado por Ce. Con dos décadas de distancia, pudo nombrar lo que entonces no tenía nombre: “Yo entendí después que había sido una relación violenta, que había sido una relación que me había llenado de inseguridades, de miedos, de no contar”. Al terminar el vínculo, tuvo que cambiar su número de teléfono por el volumen de llamadas y mensajes que recibía.

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Ante ese escenario, La Poderosa emitió un comunicado colectivo en el que explicó los pasos seguidos. “Activamos nuestro protocolo de géneros, una herramienta generada de manera asamblearia para el abordaje de todo tipo de violencias hacia las mujeres y disidencias sexuales. En esta línea, decidimos avanzar en el corrimiento total de Nacho Levy de la organización. No miramos para otro lado ni relativizamos los hechos", señalaron. El texto también precisó los límites de su herramienta política frente a la situación: “No usamos el escrache y la cancelación porque no las creemos estrategias efectivas frente a la violencia machista, sino que nos hacemos responsables desarrollando herramientas de abordaje colectivo".