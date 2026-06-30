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WhatsApp permitirá vincular tu cuenta a otro dispositivo solo con tu huella o reconocimiento facial

La app prepara un sistema opcional de claves de acceso para aprobar conexiones desde el móvil principal con biometría o bloqueo de pantalla

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WhatsApp permitirá vincular nuevos dispositivos con huella o Face ID y reducirá la dependencia del código QR - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp permitirá vincular nuevos dispositivos con huella o Face ID y reducirá la dependencia del código QR - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

WhatsApp se prepara para introducir una mejora clave en la seguridad y comodidad al vincular cuentas a nuevos dispositivos. Pronto, los usuarios podrán aprobar la conexión de un segundo teléfono o tableta usando solo su huella digital, reconocimiento facial o el bloqueo de pantalla, sin depender del tradicional código QR. Este cambio busca reforzar la protección de la cuenta frente a accesos no autorizados y simplificar el proceso para quienes gestionan múltiples equipos.

La actualización responde a la necesidad de ofrecer alternativas más seguras y modernas al clásico código de verificación por SMS, aprovechando las capacidades biométricas que ya integran la mayoría de los teléfonos inteligentes. La vinculación basada en clave de acceso será opcional y coexistirá con el método QR, brindando mayor flexibilidad y control a los usuarios.

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Qué son las claves de acceso y por qué aumentan la seguridad en WhatsApp

Un hombre joven sonriente con chaqueta de mezclilla y sudadera gris sostiene un smartphone cerca de su oído para escuchar una nota de voz, con el logo de WhatsApp.
WhatsApp apuesta por claves de acceso para aprobar vinculaciones con biometría y dejar atrás el SMS como punto débil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las claves de acceso en WhatsApp funcionan como una capa adicional de autenticación. En lugar de depender únicamente de códigos enviados por SMS, el usuario puede validar su identidad utilizando los sistemas biométricos integrados en su dispositivo: huella digital, reconocimiento facial o el propio bloqueo de pantalla.

Esta tecnología, ya usada en el registro inicial de cuentas, dificulta que terceros puedan acceder a la cuenta incluso si obtienen el teléfono de la víctima. Ahora, WhatsApp busca extender este control al proceso de vinculación de nuevos dispositivos, limitando el riesgo de que alguien agregue un equipo sin autorización.

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Cómo funcionará la nueva función para vincular dispositivos

Al intentar vincular tu cuenta de WhatsApp en un nuevo dispositivo, tendrás la opción de usar una clave de acceso almacenada en tu gestor de contraseñas, siempre que esté configurada previamente. El sistema enviará una notificación al dispositivo principal para confirmar si la acción fue intencionada. El usuario puede aprobar o rechazar la solicitud con un solo toque, utilizando autenticación biométrica.

En ciertos casos, como medida adicional, WhatsApp podría requerir escanear el código QR la primera vez que se use esta función, reforzando la seguridad en el proceso inicial. Sin embargo, la clave de acceso se convertirá en el método preferente para la mayoría de los escenarios de vinculación.

WhatsApp tiene una nueva función en los chats.
Más rápido y más seguro, WhatsApp busca evitar escanear QR cada vez que se conecta una tableta o teléfono extra - (Foto: Meta)

La nueva función agiliza el proceso y elimina la necesidad de escanear códigos QR en cada intento de vinculación, algo especialmente útil para quienes usan varios dispositivos de forma habitual. Además, refuerza la protección de la cuenta, ya que solo el propietario con acceso biométrico podrá aprobar la conexión.

El uso de datos biométricos o del bloqueo de pantalla añade una barrera física difícil de sortear, haciendo más seguro el acceso a la cuenta y reduciendo el riesgo de ataques de suplantación o acceso no deseado.

Requisitos previos: cómo configurar tu clave de acceso

Para utilizar esta función, será necesario haber configurado previamente una clave de acceso en WhatsApp. Si aún no la tienes, la aplicación te solicitará crearla antes de poder vincular un nuevo dispositivo. El proceso requiere contar con un gestor de contraseñas compatible y un método biométrico o bloqueo de pantalla activo en el equipo.

Puedes configurar tu clave de acceso desde Ajustes > Cuenta > Claves de acceso. Una vez activa, esta clave se integrará en el flujo de autenticación cada vez que se intente añadir un nuevo dispositivo.

Cuándo estará disponible la función

De acuerdo con WABetaInfo, actualmente la vinculación de dispositivos mediante clave de acceso está en desarrollo y aún no se encuentra habilitada ni siquiera para los probadores beta de WhatsApp. La empresa no ha anunciado una fecha oficial de lanzamiento, pero se espera que llegue en una futura actualización para Android y, posteriormente, para el resto de plataformas.

El avance de la biometría y la integración de gestores de contraseñas han cambiado la forma en que los usuarios protegen sus cuentas. WhatsApp busca aprovechar estas tecnologías para ofrecer una experiencia más fluida y robusta, minimizando la dependencia de métodos vulnerables como los SMS y los códigos QR.

Con la vinculación por huella o reconocimiento facial, WhatsApp da un paso decisivo hacia la autenticación moderna y sin complicaciones.

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