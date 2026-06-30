Guillermo Francos habló de la salida de Adorni: “No sé si era idóneo, por lo menos no quedó demostrado”

Declaraciones de Guillermo Francos sobre la salida de Manuel Adorni, cuestionando su idoneidad para el cargo. Crédito: Cadena 3 Rosario

El exjefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó el desempeño de su sucesor en el cargo, Manuel Adorni, al poner en duda su idoneidad para la gestión, luego de la renuncia en medio de los escándalos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

“No sé si era idóneo, por lo menos no quedó demostrado”, definió Francos, al ser consultado sobre el rol que tuvo Adorni en la jefatura de Gabinete. Dijo que su incorporación a ese rol por parte de Javier Milei “lamentablemente no salió bien”, aunque no puede decir “el Presidente se haya equivocado en el nombramiento”. “Él creyó que era necesario hacer algunos cambios. Había tenido un resultado electoral muy importante y le pareció que para avanzar en las reformas de esta segunda etapa necesitaba una personalidad como la de Adorni. Bueno, luego las cosas se complicaron“, expresó.

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Sobre las denuncias judiciales, Francos evitó dar una formulación más tajante: “Lo que pasó con Adorni lo tiene que explicar Adorni en la Justicia. Hubo cosas que no fueron claras para la opinión pública, pero no puedo hacer otra valoración”.

Aun así, Francos destacó que el presidente Javier Milei finalmente “optó por cortar por lo sano” para abrir una nueva etapa política, pese a que demoró en su decisión de reemplazarlo a Adorni de su puesto. “Es muy difícil opinar desde afuera. El Presidente expresó en algún momento de que el ataque de Adorni era un ataque contra el Gobierno Nacional, porque él expresó varias veces que tenía total confianza. Lo sigue expresando todavía, después de la aceptación de la renuncia”, introdujo, en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

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Sin embargo, aclaró: “Creo que duró demasiado tiempo este período y el costo fue que no se pudo avanzar en la explicación de las reformas que había encarado el Gobierno en esta segunda etapa, que son muy importantes”.

El exministro también negó la existencia de sobresueldos en el Poder Ejecutivo, uno de los puntos que salpican a la transparencia de la gestión del Gobierno: “Por lo menos que yo conozca, yo no recibí nunca un sobresueldo ni conozco que se hayan recibido sobresueldos. Sí hubo incrementos salariales dentro de la ley para ministros y funcionarios”.

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Guillermo Francos se refirió a la salida de Manuel Adorni y aseguró que su idoneidad “no quedó demostrada”

Elogios a Diego Santilli

Ante la llegada del “Colo” Diego Santilli al puesto coordinador del Gabinete, Francos señaló que aparece una oportunidad para reconstruir puentes políticos y consolidar consensos destinados a profundizar las reformas del presidente Javier Milei. “Es una designación que tiende a generar lazos, relaciones y acuerdos, que es lo que tiene que hacer un jefe de Gabinete con los distintos sectores del país, no solamente con los sectores políticos, sino también con el sector empresario y el sindical”, evaluó.

Al realizar un balance del Gobierno, Francos consideró que uno de los principales logros de la administración libertaria fue instalar el equilibrio fiscal como un objetivo compartido por buena parte del arco político. “Todos los sectores comenzaron a aceptar que el equilibrio fiscal era un valor del que no debían apartarse y eso me parece uno de los logros más importantes del cambio cultural que propicia el presidente”, sostuvo.

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“El presidente optó por cortar por lo sano”, afirmó Francos sobre la decisión de Javier Milei de remover a Adorni

Por otro lado, defendió la estrategia gradual del Gobierno para implementar las reformas estructurales y recordó las limitaciones con las que comenzó la gestión: “El Presidente no podía con 36 diputados y seis senadores encarar un proceso de reformas profundo. Hizo las reformas que podía hacer y fueron muchas”.

En este marco, mencionó la Ley de Modernización Laboral como una “fue una reforma muy importante, tendiente a solucionar los aspectos que agravaban más a los sectores empresarios y a los inversores”. Pero reconoció que las reformas previsional y tributaria siguen siendo asignaturas pendientes, que Javier Milei “tiene absolutamente en la cabeza”. “Para eso va a ser muy importante la elección del año próximo”, sostuvo.

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El futuro político de Francos

Consultado sobre su vínculo actual con el presidente Milei, Francos aseguró que mantiene una “relación de afecto personal”. Estoy siempre a disposición para lo que quiera consultarme si en algún momento lo necesita”. En cuanto a una posible candidatura en las próximas elecciones, evitó definiciones concretas: “Si puedo colaborar, colaboro. Si puedo ser candidato, por ahí lo soy, pero hoy no lo puedo anticipar porque las cosas son muy dinámicas”, indicó.

Francos evitó anticipar una candidatura y subrayó que las definiciones políticas son “muy dinámicas” (TOMAS CUESTA / AFP)

Ante la etapa política que afrontará el Gobierno, Francos deslizó que Javier Milei mantiene una estrategia de incorporación y alianza con otros sectores políticos, tanto para la gestión como para un contexto electoral. “El presidente tuvo perfectamente claro que la necesidad de contar con dirigentes de otras fuerzas era muy importante. La Libertad Avanza está en desarrollo y necesita sumar recursos y experiencia”, concluyó.

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