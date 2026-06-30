“Vamos a sacarlo con vida”: Socorristas ticos encabezan un rescate titánico a nueve metros bajo tierra en La Guaira

El contingente de la Cruz Roja Costarricense trabaja en turnos continuos en el tercer piso subterráneo de la estructura colapsada en La Guaira para liberar a Hernán.

La vida es un hilo sumamente fino, una hebra casi imperceptible que a veces se niega rotundamente a romperse, incluso cuando está sepultada bajo el peso abrumador de toneladas de concreto y olvido. En el sector de La Guaira, Venezuela, esa delgada línea de esperanza hoy lleva un nombre propio: Hernán.

A sus 47 años, este hombre se encuentra atrapado en el tercer piso subterráneo de lo que solía ser un edificio residencial de ocho pisos, una estructura que colapsó por completo ante una tragedia inclemente que ha transformado la realidad del pueblo venezolano.

Desde el viernes anterior, una delegación de 16 cruzrojistas costarricenses compuesta por personal permanente y valerosos voluntarios de diversas disciplinas se trasladó al país sudamericano con el único propósito de tender una mano solidaria en medio del dolor.

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Nadie imaginaba la magnitud real del desastre hasta estar en el terreno; las imágenes televisivas y las redes sociales palidecen ante la devastadora inmensidad de un bloque habitacional reducido a una densa e inestable montaña de escombros. Sin embargo, la fe de estos rescatistas ticos permaneció intacta.

El rescate, que ya supera las treinta horas consecutivas de labor ininterrumpida, dio un giro milagroso gracias a la persistencia del equipo costarricense. El rescatista Alan Madrigal se introdujo en una de las grietas de la estructura comprometida para realizar el protocolo de llamado y escucha. En medio del silencio sepulcral, Alan percibió una señal tenue. De inmediato, llamó a su compañero Alfredo para confirmar el hallazgo.

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Un “sí” distante, un murmullo de supervivencia que brotaba desde las entrañas de la tierra, rompió el desánimo. Don Wagner, director de la misión, ingresó posteriormente para verificar el contacto acústico. Hernán esta vivo. Tras el hallazgo, el despliegue táctico nocturno se intensificó.

El equipo de la Cruz Roja Costarricense logró en la jornada del domingo hacer contacto auditivo con una persona que se encuentra bajo los escombros de un edificio desde el pasado 24 de junio, cinco días después de los terremotos que golpearon a Venezuela.

Los rescatistas ticos lograron acceder parcialmente hasta la posición de Hernán, logrando suministrarle hidratación líquida. Ese primer sorbo de agua, el primero que recibía desde el inicio de la tragedia, representó un bálsamo de vida en la oscuridad profunda del subsuelo.

Los reportes médicos de los paramédicos en la zona confirman que el paciente se encuentra consciente, alerta, orientado y notablemente estable dentro de la gravedad de su situación médica, esperando pacientemente el momento de volver a abrazar la luz del día.

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Arquitectura de la solidaridad y hermandad internacional

El entorno de trabajo es sumamente complejo y hostil. Luis Espino, arquitecto costarricense y especialista en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR), detalló que las condiciones del edificio son críticas, con un riesgo inminente de nuevos desprendimientos que en múltiples ocasiones ha obligado a detener las faenas para resguardar la vida del personal.

A nueve metros bajo el suelo, la labor técnica exige una precisión quirúrgica que ha propiciado una de las alianzas humanitarias más hermosas y conmovedoras de los últimos tiempos.

Lo que inició como un esfuerzo de la Cruz Roja Costarricense y la Cruz Roja Venezolana, pronto se convirtió en un imán de fraternidad continental. Al ver la constancia de los ticos y la confirmación de vida de Hernán, se sumaron al bloque de rescate especialistas de México, España, Portugal, Estados Unidos y El Salvador, formando una sola familia unida por el mismo latido.

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Un equipo de 16 cruzrojistas de Costa Rica se encuentra en Venezuela brindando ayuda humanitaria.

El colapso de múltiples estructuras residenciales como el edificio de ocho pisos en La Guaira donde permanece Hernán y los devastadores deslizamientos de tierra han cobrado la vida de al menos 1,719 víctimas mortales confirmadas, una cifra que amenaza con seguir aumentando a medida que los equipos de respuesta remueven las toneladas de concreto.

La presión sobre los servicios de emergencia y los hospitales de la zona es absoluta, registrándose ya 5,034 personas atendidas con lesiones de diversa gravedad. A este panorama crítico se suma el drama de los desaparecidos, cuyos familiares permanecen en los alrededores de las zonas de impacto esperando un milagro.

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