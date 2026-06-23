Epic Games Store y Steam regalan 4 juegos para PC: así puedes sumarlos gratis hoy

Epic Games Store y Steam regalan cuatro juegos para PC esta semana y amplían su catálogo sin costo

La semana llega con novedades para los entusiastas del gaming en PC: Epic Games Store y Steam ofrecen cuatro videojuegos gratuitos que pueden reclamarse sin costo alguno. La propuesta abarca desde shooters rítmicos hasta aventuras de rol, acción y supervivencia, adaptándose a distintos perfiles de jugadores y ampliando las opciones de entretenimiento digital.

Esta iniciativa responde a la estrategia de ambas plataformas de fortalecer su comunidad y atraer nuevos usuarios, mientras mantienen el interés de los jugadores habituales. Reclamar estos títulos resulta sencillo y no requiere experiencia previa en tiendas digitales, lo que facilita el acceso a experiencias valoradas por la crítica y la comunidad.

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Ambas tiendas digitales ponen a disposición una selección de títulos que cubren géneros diversos, desde el rol y la supervivencia hasta la acción frenética y la exploración de mazmorras.

Dos títulos gratis llegan a Epic Games Store con acción musical y narrativa espacial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los 2 nuevos juegos gratuitos de Epic Games Store

Robobeat: Un shooter roguelite donde la música define el ritmo de la acción. Saltos acrobáticos, carreras por las paredes y disparos sincronizados con la banda sonora forman la base de una jugabilidad diferente y adictiva.

Citizen Sleeper: Un RPG independiente ambientado en una estación espacial decadente. El jugador toma decisiones que afectan tanto el desarrollo de la trama como el destino del protagonista, en una propuesta narrativa profunda y flexible.

Cómo reclamar los juegos gratis en Epic Games Store

El proceso para obtener estos títulos es accesible para quienes ya tienen cuenta en la tienda y para quienes se inician en el mundo digital:

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Crear una cuenta o iniciar sesión: Ingresar en (store.epicgames.com) y registrarse con un correo electrónico, o bien utilizar una cuenta ya existente. Explorar la tienda: Identificar los juegos gratuitos destacados en la sección “Tienda”. Seleccionar y reclamar: Acceder a la ficha de cada juego, verificar que el precio sea “0” y seleccionar la opción para obtenerlo. No hace falta ingresar datos de pago. Añadir a la biblioteca: Los títulos quedan almacenados de forma permanente en la cuenta, listos para instalarse en cualquier momento, incluso si se eliminan del equipo. Instalar y jugar: Descargar el cliente de Epic Games Store, iniciar sesión, acceder a la biblioteca y elegir el juego que se desea instalar.

Juegos gratuitos de la semana en Steam

Prologue: Go Wayback!: Juego de supervivencia roguelike para un solo jugador, basado en mapas generados aleatoriamente de 64 kilómetros cuadrados. La exploración, el uso de brújula y la adaptación a condiciones cambiantes son clave para sobrevivir.

Soul of the Dungeon: Centrado en la exploración de mazmorras, el combate y la progresión del personaje, este título ahora puede descargarse gratuitamente, ampliando la oferta de aventuras en Steam.

Cómo descargar los juegos gratuitos en Steam

Steam suma juegos gratuitos con supervivencia en mapas enormes y exploración de mazmorras - crédito Valve

Steam mantiene una sección dedicada a títulos gratuitos, que se actualiza con frecuencia y suele incluir propuestas de estudios independientes. El proceso para reclamarlos es directo:

Acceder a la cuenta de Steam: Desde la aplicación en el computador o la web (store.steampowered.com). Buscar los juegos gratuitos: Utilizar la barra de búsqueda o navegar por las secciones de novedades y juegos gratuitos. Añadir el título a la biblioteca: Hacer clic en “Obtener”, “Añadir a la biblioteca” o “Jugar” cuando el precio sea cero. Confirmar la adquisición: El juego queda guardado en la biblioteca personal y puede instalarse en cualquier momento, sin límite de tiempo para reclamarlo mientras dure la promoción.

Las campañas de juegos gratuitos se han consolidado como una estrategia efectiva para fidelizar usuarios, incentivar el registro de nuevos jugadores y dar visibilidad a títulos independientes que buscan audiencia. Tanto Epic Games Store como Steam compiten por mantener a su base de usuarios activa y por captar la atención de quienes exploran el catálogo en busca de nuevas experiencias.

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Las promociones rotativas y la facilidad para reclamar títulos sin coste permiten a los jugadores construir una biblioteca robusta y variada. Estas ofertas, además, democratizan el acceso al gaming en PC, eliminando barreras económicas y acercando géneros poco explorados a nuevos públicos.