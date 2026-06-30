Política

Javier Milei irá hoy a la residencia del embajador de los Estados Unidos y será el primer presidente argentino en celebrar allí el 4 de julio

El Presidente estará esta noche en el acto por el Día de la Independencia. Asistirá luego de tomarle juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

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Casa Rosada Peter Lamelas - Javier Milei
Javier Milei se abraza con Peter Lamelas en Casa Rosada

El presidente Javier Milei visitará esta noche la residencia del embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, en conmemoración al 250° Aniversario por el 4 de julio, Día de la Independencia de ese país. Así, será el primer presidente argentino en asistir a una ceremonia de estas características en la historia.

Milei, acompañado por otras autoridades nacionales, arribará a las 19.15 a la Residencia del Embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, quien lo recibirá en ese lugar para iniciar juntos la celebración. Milei y Lamelas encabezarán la celebración que como es habitual incluirá, tras los himnos de ambas naciones, palabras del embajador y un espectáculo musical, se informó en la Casa Rosada.

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El mandatario argentino asistirá a la embajada minutos después de tomar juramento como nuevo jefe de Gabinete de ministros a Diego Santilli, en una ceremonia que tendrá lugar a las 17.30 en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno.

Milei considera a Estados Unidos como uno de sus dos principales socios geopolíticos junto a Israel. En línea con la celebración del Día de la Independencia que se dará esta jornada; el presidente Javier Milei ya confirmó días atrás su viaje a Estados Unidos para participar en los festejos del 4 de julio. Se prevé que sea hasta el 7 de julio.

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ARCHIVO - El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)
ARCHIVO - El presidente Donald Trump saluda al presidente argentino Javier Milei en la Casa Blanca, el 14 de octubre de 2025, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon, Archivo)

La primera parada será Nueva York, aunque no se descarta que visite otras ciudades durante su estadía. Esta visita coincide con el aniversario número 250 de la adopción de la Declaración de Independencia estadounidense, una fecha de especial relevancia para el presidente Donald Trump. La presencia de Milei se dará en paralelo al Mundial 2026, aunque el mandatario argentino anticipó que no tiene previsto asistir a partidos de la selección nacional.

Con este viaje, Milei habrá visitado Estados Unidos 18 veces desde el inicio de su mandato en diciembre de 2023. Su última visita ocurrió a comienzos de mayo, cuando participó en la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles, donde mantuvo encuentros con empresarios y funcionarios. La agenda de Milei en sus recurrentes viajes responde a su alineamiento con Estados Unidos y a la intención de fortalecer la imagen de su gobierno ante inversores extranjeros. El vínculo bilateral se ha profundizado en distintas áreas, con recientes ejercicios militares conjuntos y encuentros de alto nivel entre funcionarios de ambos países.

Esa cercanía en política exterior ya se evidenció a lo largo de toda la administración libertaria y se percibe en aspectos cercanos de la gestión.

Ayer se conoció que la Argentina ingresó a Pax Silica, la alianza impulsada por Estados Unidos para financiar proyectos estratégicos y ordenar cadenas de suministro, minerales críticos e inteligencia artificial con un objetivo geopolítico explícito: contener el avance global de China y consolidar a Javier Milei como socio regional de la administración de Donald Trump.

La adhesión no implica inversiones automáticas, pero mejora la posición del país para competir por financiamiento del futuro Fondo de Pax Silica y por instrumentos como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional, según explicó el embajador ante la Casa Blanca Alec Oxenford en una entrevista con Infobae. El ingreso también ubica a la Argentina junto a Chile, Costa Rica, El Salvador y Panamá como los representantes latinoamericanos del esquema.

Al mismo tiempo, el ministro de Salud de Argentina, Mario Lugones, anunció este lunes la creación de un plan de trabajo conjunto entre organismos del país suramericano y de Estados Unidos, con el objetivo de “fortalecer la cooperación técnica” bilateral en materia de sanidad. “Este acuerdo, propiciado por el presidente Javier Milei como parte del vínculo estratégico de la Argentina con Estados Unidos, permitirá incorporar herramientas de un organismo de referencia internacional para mejorar los tiempos de evaluación, fortalecer los controles y sostener estándares de seguridad y calidad cada vez más exigentes para los productos que llegan a la población”, añadió el ministro.

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