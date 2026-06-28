Oculta los cables de tu televisor sin hacer agujeros: guía para un salón ordenado y moderno

Conseguir un ambiente moderno y ordenado no requiere obras ni grandes inversiones. (Imagen ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, el salón se ha transformado en un espacio donde predominan los dispositivos electrónicos y las conexiones, lo que puede generar un problema visual debido a la acumulación de cables. Conseguir un ambiente moderno y ordenado no requiere obras ni grandes inversiones.

Existen soluciones prácticas y accesibles para ocultar los cables del televisor y otros aparatos, manteniendo la estética minimalista y la funcionalidad del salón.

Soluciones efectivas para ocultar cables sin obras

La evolución del mobiliario en los salones ha pasado de lo recargado a lo minimalista, pero los dispositivos han seguido multiplicándose. Donde antes solo había un televisor y, ocasionalmente, un reproductor de video, ahora conviven barras de sonido, consolas, altavoces inteligentes y discos duros. Esta abundancia de aparatos implica una mayor cantidad de cables visibles, que pueden romper la armonía visual del espacio.

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La evolución del mobiliario en los salones ha pasado de lo recargado a lo minimalista, pero los dispositivos han seguido multiplicándose. (Gemini)

Ahora bien, para resolver este desafío sin recurrir a obras ni cambiar de televisor, existen varios métodos.

Las canaletas de plástico autoadhesivas representan una de las alternativas más prácticas. Se pueden fijar fácilmente a la pared, disimular con pintura y su diseño articulado permite ocultar el cableado de forma sencilla.

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Si el recorrido de los cables es más complejo, las minicanaletas con codos ofrecen flexibilidad para adaptarse a esquinas y diferentes trayectorias, permitiendo mantener todos los cables agrupados y ocultos.

Las canaletas de plástico autoadhesivas, las minicanaletas con codos y las bandejas para transformadores son alternativas que permiten mantener un salón ordenado y moderno. (Composición Infobae: Amazon)

Cuando el objetivo es simplemente organizar los cables para evitar enredos y desorden, los clips autoadhesivos facilitan mantenerlos juntos, tanto en el salón como en otras áreas de la casa. Son una solución económica y versátil que ayuda a prevenir la formación de marañas.

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Para quienes prefieren no adherir nada a la pared o los muebles, las fundas y tubos organizadores ofrecen una alternativa funcional. Los manguitos y tubos en espiral permiten agrupar varios cables en un solo conducto, reduciendo el impacto visual y facilitando la gestión, ya que es posible extraer un cable por el punto necesario del recorrido. Estas opciones están disponibles en distintos colores, adaptándose a la decoración existente.

Las bandejas para cables son útiles para ocultar transformadores, regletas o el exceso de cables que suele acumularse debajo del televisor. Requieren de una mesa o superficie adecuada para su sujeción, pero permiten mantener fuera de la vista los elementos menos estéticos del sistema de conexiones.

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Cuando el objetivo es simplemente organizar los cables para evitar enredos y desorden, los clips autoadhesivos facilitan mantenerlos juntos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra posibilidad clásica es la caja para cables, en la que se pueden guardar regletas y cables no utilizados. Disponibles en varios tamaños y colores, ayudan a concentrar y disimular el cableado en un solo punto, manteniendo el orden y la limpieza visual.

Opciones decorativas para disimular cables en el salón

No siempre es necesario recurrir a accesorios específicos para ocultar los cables del televisor. A veces, la mejor solución consiste en integrar el cableado en la decoración del propio salón. Colocar libros de diseño, jarrones altos o elementos decorativos justo delante de los cables puede taparlos eficazmente sin esfuerzo adicional. Así lo dio a conocer Gemini.

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El uso de plantas de interior es otra estrategia efectiva. Un ejemplar de Sansevieria o Ficus, situado estratégicamente sobre el mueble o en el suelo, permite camuflar los cables que bajan por la pared o se extienden por el suelo, aportando además frescura y vida al espacio.

La organización del cableado no solo contribuye a la estética, sino que también facilita el mantenimiento y reduce el riesgo de accidentes. Un salón ordenado transmite calma y modernidad, permitiendo disfrutar de la tecnología sin sacrificar el diseño. Mantener los cables recogidos, agrupados y fuera de la vista es posible con soluciones económicas y accesibles, sin necesidad de hacer agujeros ni realizar cambios estructurales en la vivienda.

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