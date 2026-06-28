Tecno

Oculta los cables de tu televisor sin hacer agujeros: guía para un salón ordenado y moderno

Las canaletas de plástico autoadhesivas representan una de las alternativas más prácticas

Guardar
Google icon
TV - cables - Smart TV - tecnología - 28 de junio
Conseguir un ambiente moderno y ordenado no requiere obras ni grandes inversiones. (Imagen ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, el salón se ha transformado en un espacio donde predominan los dispositivos electrónicos y las conexiones, lo que puede generar un problema visual debido a la acumulación de cables. Conseguir un ambiente moderno y ordenado no requiere obras ni grandes inversiones.

Existen soluciones prácticas y accesibles para ocultar los cables del televisor y otros aparatos, manteniendo la estética minimalista y la funcionalidad del salón.

Soluciones efectivas para ocultar cables sin obras

La evolución del mobiliario en los salones ha pasado de lo recargado a lo minimalista, pero los dispositivos han seguido multiplicándose. Donde antes solo había un televisor y, ocasionalmente, un reproductor de video, ahora conviven barras de sonido, consolas, altavoces inteligentes y discos duros. Esta abundancia de aparatos implica una mayor cantidad de cables visibles, que pueden romper la armonía visual del espacio.

PUBLICIDAD

TV - cables - Smart TV - tecnología - 28 de junio
La evolución del mobiliario en los salones ha pasado de lo recargado a lo minimalista, pero los dispositivos han seguido multiplicándose. (Gemini)

Ahora bien, para resolver este desafío sin recurrir a obras ni cambiar de televisor, existen varios métodos.

Las canaletas de plástico autoadhesivas representan una de las alternativas más prácticas. Se pueden fijar fácilmente a la pared, disimular con pintura y su diseño articulado permite ocultar el cableado de forma sencilla.

PUBLICIDAD

Si el recorrido de los cables es más complejo, las minicanaletas con codos ofrecen flexibilidad para adaptarse a esquinas y diferentes trayectorias, permitiendo mantener todos los cables agrupados y ocultos.

TV - cables - Smart TV - tecnología - 28 de junio
Las canaletas de plástico autoadhesivas, las minicanaletas con codos y las bandejas para transformadores son alternativas que permiten mantener un salón ordenado y moderno. (Composición Infobae: Amazon)

Cuando el objetivo es simplemente organizar los cables para evitar enredos y desorden, los clips autoadhesivos facilitan mantenerlos juntos, tanto en el salón como en otras áreas de la casa. Son una solución económica y versátil que ayuda a prevenir la formación de marañas.

Para quienes prefieren no adherir nada a la pared o los muebles, las fundas y tubos organizadores ofrecen una alternativa funcional. Los manguitos y tubos en espiral permiten agrupar varios cables en un solo conducto, reduciendo el impacto visual y facilitando la gestión, ya que es posible extraer un cable por el punto necesario del recorrido. Estas opciones están disponibles en distintos colores, adaptándose a la decoración existente.

Las bandejas para cables son útiles para ocultar transformadores, regletas o el exceso de cables que suele acumularse debajo del televisor. Requieren de una mesa o superficie adecuada para su sujeción, pero permiten mantener fuera de la vista los elementos menos estéticos del sistema de conexiones.

TV - cables - Smart TV - tecnología - 28 de junio
Cuando el objetivo es simplemente organizar los cables para evitar enredos y desorden, los clips autoadhesivos facilitan mantenerlos juntos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Otra posibilidad clásica es la caja para cables, en la que se pueden guardar regletas y cables no utilizados. Disponibles en varios tamaños y colores, ayudan a concentrar y disimular el cableado en un solo punto, manteniendo el orden y la limpieza visual.

Opciones decorativas para disimular cables en el salón

No siempre es necesario recurrir a accesorios específicos para ocultar los cables del televisor. A veces, la mejor solución consiste en integrar el cableado en la decoración del propio salón. Colocar libros de diseño, jarrones altos o elementos decorativos justo delante de los cables puede taparlos eficazmente sin esfuerzo adicional. Así lo dio a conocer Gemini.

El uso de plantas de interior es otra estrategia efectiva. Un ejemplar de Sansevieria o Ficus, situado estratégicamente sobre el mueble o en el suelo, permite camuflar los cables que bajan por la pared o se extienden por el suelo, aportando además frescura y vida al espacio.

La organización del cableado no solo contribuye a la estética, sino que también facilita el mantenimiento y reduce el riesgo de accidentes. Un salón ordenado transmite calma y modernidad, permitiendo disfrutar de la tecnología sin sacrificar el diseño. Mantener los cables recogidos, agrupados y fuera de la vista es posible con soluciones económicas y accesibles, sin necesidad de hacer agujeros ni realizar cambios estructurales en la vivienda.

Temas Relacionados

TelevisorTVCablesCanaletasBandejasLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Por qué Roja Directa no es la mejor opción para Japón vs. Brasil y cómo ver el partido sin riesgos

El diseño de la página está pensado para incentivar la interacción con botones de reproducción falsos o descargas disfrazadas de complementos

Por qué Roja Directa no es la mejor opción para Japón vs. Brasil y cómo ver el partido sin riesgos

Jeff Bezos invierte tanto dinero en el espacio por cree que viviremos allí en pocos años

El fundador de Amazon ha destinado miles de millones de dólares a cohetes reutilizables y estaciones orbitales

Jeff Bezos invierte tanto dinero en el espacio por cree que viviremos allí en pocos años

Elon Musk planea fabricar 7.500 autos de Tesla a la semana para combatir el descenso en las ventas

Para lograr este objetivo, la empresa contratará a 1.000 empleados en su fábrica en Alemania

Elon Musk planea fabricar 7.500 autos de Tesla a la semana para combatir el descenso en las ventas

Por qué las personas más inteligentes prefieren estar solas y son desordenadas

El cuidado de la energía mental y favorecer la introspección son motivos que llevaban a estas personas a comportarse así

Por qué las personas más inteligentes prefieren estar solas y son desordenadas

Mark Zuckerberg está creando una plataforma de apuestas y quiere que la uses en Facebook y Messenger

La app permitiría hacer predicciones sobre deportes, política, economía, cultura y entretenimiento con un sistema de puntos

Mark Zuckerberg está creando una plataforma de apuestas y quiere que la uses en Facebook y Messenger

DEPORTES

Un ex compañero de Messi reveló cómo le afectaron las críticas antes de su primer título con Argentina: el secreto sobre el himno

Un ex compañero de Messi reveló cómo le afectaron las críticas antes de su primer título con Argentina: el secreto sobre el himno

Robert Lewandowski sorprendió al acordar su llegada a un equipo de la MLS y será rival de Lionel Messi

Escándalo en Corea del Sur tras la eliminación del Mundial: renunció el técnico y el presidente pidió “una investigación”

Bielsa acusó a los referentes de Uruguay en una tensa charla íntima: la dolorosa frase con la que se despidió del Mundial 2026

La denuncia por violación que sacude al plantel de Cabo Verde antes del choque ante Argentina en el Mundial

TELESHOW

El sentido posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, luego del funeral de su madre: “Gracias a todos”

El sentido posteo de Benicio, el hijo de Ernestina Pais, luego del funeral de su madre: “Gracias a todos”

Evangelina Anderson deslumbró en su regreso a Marbella: bikini rojo fuego, piscina y el sol del verano europeo

Wanda Nara mostró un chat privado con Maxi López que encendió las redes y dejó una indirecta para Mauro Icardi

Total-black y vestido corto, el look que eligió Juana Viale para su programa del domingo

Romina Gaetani habló de los últimos momentos de Ernestina Pais antes de su muerte: “Ella estaba muy feliz”

INFOBAE AMÉRICA

FAO destina más de 2 millones de dólares para fortalecer la seguridad alimentaria en Honduras

FAO destina más de 2 millones de dólares para fortalecer la seguridad alimentaria en Honduras

Un Rembrandt olvidado durante siglos sale a subasta con una historia familiar escondida en el lienzo

Irán amenazó a los buques que no respeten sus reglas en el estrecho de Ormuz: “Conducirá a situaciones más complejas”

La policía turca detuvo al menos a 50 personas en la marcha del Orgullo en Estambul: “No renunciamos; seguiremos saliendo a la calle”

República Dominicana: el 88% de la arena en ocho playas turísticas proviene de organismos marinos