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Santiago del Moro apoyó a Laura Ubfal por las críticas que recibe: “Si tuviera 90-60-90 tendría su propio programa”

El conductor de Gran Hermano habló sobre los cuestionamientos al reality, elogió el profesionalismo de la periodista y el rol de Andrea del Boca como participante

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En esta entrevista exclusiva, Santiago Del Moro, vestido con una chaqueta negra, responde preguntas sobre las críticas recibidas

En medio de una entrevista con LAM, Santiago Del Moro dejó expuestos los matices y tensiones que surgen alrededor de Gran Hermano, uno de los formatos más discutidos de la televisión argentina. En el centro de la escena, las críticas de Flor de la V al reality y al propio conductor, y la forma en que Del Moro elige posicionarse ante los cuestionamientos, revelan la trama interna de la industria del espectáculo, donde el contenido, la imagen y la trayectoria personal se cruzan constantemente.

Lejos de cualquier respuesta altisonante, marcó su postura con claridad: “De toda la mier... que me puedan llegar a tirar, no veo absolutamente nada y toda la mier... que me tiran tenés que preguntar a ellos. Yo tengo tres pibitas, tengo mis viejos grandes, tengo una familia, tengo la radio, tengo todo este programa que veo absolutamente todo. Yo soy un trabajador de esto, como todos los que estamos acá. Y después lo que opinen el resto... creo que Gran Hermano nos da contenido a toda la industria, que hace tanta falta.”

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Al ser interpelado sobre si los comentarios de Flor de la V parecen apuntar cotidianamente a él o al programa, Del Moro elige no tomarlo en forma personal: “Yo no me tomo nada personal, nunca nada me molesta. Lo único que me molesta es cuando viene de gente por ahí que puedo llegar a conocer, o que estimo, o que conozco. Si no te conozco mucho, digamos, es tu mirada”.

Las valoraciones de terceros, como la de Mario Pergolini, también se filtran en la conversación. El conductor destaca la diversidad de opiniones sobre el formato: “Esa es su mirada, él sabe de eso. Es el formato que hacemos. Hay para todos los gustos”.

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El cruce de Licha en GH con Laura Ubfal: "Me sorprende tu fanatismo por Furia
Laura Ubfal es una de las grands panelistas de la historia de Gram Hermano

En medio de la entrevista, surge la figura de Laura Ubfal, panelista y referente del medio, a quien el conductor defiende con argumentos firmes. “Hay que respetar a Laura Ubfal. Se la subestima mucho en este medio. El otro día la venía escuchando que estaba en Bondi haciendo ella su programa y habló veinte minutos reloj de series, de festivales, de teatro, de cine. Es una mujer con una cultura general que tiene poca gente, es una consagrada de este medio. Es una amante de este programa, ella ama Gran Hermano y me parece que a veces... Lo que te voy a decir es polémico. Yo creo que a Laura le va muy bien, pero creo que si tuviera por ahí 90-60-9 o tuviera 25 años, a lo mejor tendría su programa y saldría desde el Mundial, desde Miami, ¿entendés? Hubiera tenido otra carrera. Pero a veces se la castiga mucho porque no tiene como esa imagen hegemónica ante los ojos de este lente que es tan cruel. Muy poca gente está tan preparada como Laura Ubfal para estar en este medio”.

Pero no quedó solo allí, sino que reforzó la relevancia de Ubfal en el equipo y menciona la importancia del respeto por los “rangos” y trayectorias: “Es muy importante ella. Por eso trabaja también con Ángel (de Brito), que le da su lugar”.

La actriz se emocionó al hablar en el Día del Padre del director y productor Nicolás del Boca (Video: Gran Hermano/ Telefe)

En cuanto a Andrea del Boca como participante del reality, Del Moro se mostró sorprendido. “A Andrea la queríamos para estar como panelista pero ella quiso entrar a la casa”, contó. "No cualquiera está 24 horas encerrado en esa casa, cagando en un mismo inodoro, chicos, y peleándose por un pancito. De hecho, ella lo dejó en claro muchas veces que es fanática del juego y lo sigue”, continuó..

El video es una cobertura de los Premios Martín Fierro. Se observa a personas en el escenario principal, interactuando y recibiendo galardones. Un público vestido formalmente aplaude desde mesas decoradas. La escenografía incluye pantallas con un diseño montañoso. Dos comentaristas aparecen en una pantalla dividida en la esquina derecha, observando los eventos. La producción es un registro de la ceremonia.

El conductor reconoció así la valentía de la actriz al exponerse en un formato que implica un trato igualitario, donde la fama previa deja de tener peso: “Es una carrera totalmente consolidada y ella dijo ‘bueno, rompo todo, rompo la matrix y voy para acá’. Y me parece que ella ganó. Creo que hay muy pocas artistas y estrellas de ese nivel que se animen a bajarse el nivel, al llano, a que sean todos iguales y como te decía, a dormir con veinte personas más en una misma habitación, a que te ronquen al lado o pelear por un huevo duro”.

Ante la pregunta sobre su continuidad como conductor, Del Moro fue categórico al descartar su salida de Gran Hermano, aunque sí consideró que su ciclo en los premios Martín Fierro podría haber llegado a su fin: “Yo creo que fue mi último Martín Fierro por mucho tiempo. El Martín Fierro sí. Creo que después de lo que vimos el otro día cuando se juntaron Moria con Georgina, es un broche de oro y creo que es momento de que lo haga otro conductor, pero Gran Hermano no, tenemos mucho, mucho futuro todavía para contar”.

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