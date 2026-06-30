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¿Puede la creatina ayudar en la depresión? qué revelan las investigaciones recientes

La Universidad de Ottawa analizó cinco estudios clínicos y observó que este suplemento podría mejorar síntomas en algunos pacientes, aunque los autores señalaron que no hubo resultados concluyentes

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Mujer bebiendo creatina
Una revisión sistemática halló señales mixtas al evaluar creatina como complemento para tratar síntomas de depresión en adultos y adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La creatina es un suplemento muy utilizado por las personas que buscan aumentar su masa muscular. Está compuesta por tres aminoácidos y se encuentra principalmente en los músculos del cuerpo y en el cerebro, según la Clínica Mayo.

“El cuerpo almacena la creatina como fosfocreatina principalmente en los músculos, donde se usa para obtener energía. Como resultado, las personas toman este suplemento por vía oral para mejorar el desempeño atlético y aumentar la masa muscular", describió la clínica.

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Una reciente revisión sistemática concluyó que la creatina también podría aliviar síntomas de la depresión cuando se añade al tratamiento habitual.

El trabajo, realizado por de la Universidad de Ottawa (Canadá) y publicado en Brain Medicine, reúne ensayos previos que probaron el compuesto junto con antidepresivos o terapia psicológica y encontró señales de beneficio en algunos casos, sin resultados concluyentes en el conjunto.

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Cerebro humano con moléculas de creatina y ATP resaltadas y caminos luminosos sobre fondo azul oscuro.
Dos ensayos mostraron que añadir creatina al antidepresivo escitalopram redujo más los síntomas depresivos que el placebo tras ocho semanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cinco ensayos controlados aleatorios analizados se realizaron en Corea del Sur, Estados Unidos, Brasil, Israel y la India.

En total incluyeron 238 participantes al inicio: 126 recibieron creatina y 112 placebo, con una edad media de 36 años y una mayoría de mujeres; dos de los estudios incorporaron solo participantes femeninas.

El equipo de la Universidad de Ottawa no hizo un nuevo ensayo, sino que revisó la bibliografía existente y seleccionó seis informes que describían esos cinco estudios. Se trataba de ensayos en los que ni pacientes ni médicos sabían quién recibía el compuesto real y quién el placebo.

Dos ensayos detectaron beneficio y tres no encontraron diferencias

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Tres estudios no encontraron diferencias significativas entre el uso de creatina y el placebo en la reducción de síntomas depresivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos de los cinco ensayos, ambos derivados de un mismo estudio sobre mujeres con trastorno depresivo mayor, hallaron resultados favorables. En esos casos, añadir cinco gramos diarios de creatina al antidepresivo escitalopram redujo más los síntomas depresivos que el placebo después de ocho semanas.

Otro ensayo combinó creatina con terapia cognitivo-conductual y observó una disminución más marcada de los síntomas en un cuestionario estándar que la lograda con terapia más placebo. Esa señal positiva convivió, sin embargo, con tres estudios que no encontraron ventajas del suplemento.

Uno de esos ensayos no detectó efecto alguno en personas que no habían respondido a la medicación, ni con cinco ni con diez gramos diarios. Otro, realizado en adolescentes con varias dosis, tampoco encontró diferencias frente al placebo.

Polvo de creatina blanco en una cuchara medidora plateada, esparcido sobre una superficie negra, con un bote de creatina azul y blanco al lado derecho.
El suplemento parece tener efectos distintos según el diagnóstico, resultando útil en algunos cuadros depresivos pero no en otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

El quinto estudio se centró en personas con trastorno bipolar durante un episodio depresivo y tampoco observó beneficio. En ese ensayo, dos pacientes bipolares que tomaban creatina desarrollaron hipomanía o manía.

Ese dato concentra la principal advertencia del trabajo: la creatina no mostró el mismo comportamiento según el diagnóstico. Lo que puede parecer una intervención útil en algunos cuadros depresivos no necesariamente lo es en otros, y en trastorno bipolar aparecieron señales de riesgo.

Según explicaron los autores, la lógica de estos experimentos parte del alto consumo energético del cerebro. La creatina ayuda a las células a regenerar el trifosfato de adenosina, la molécula que sostiene ese trabajo, y por eso se considera plausible que tenga algún papel más allá del músculo.

Estudios anteriores en personas con trastornos de salud mental habían mostrado alteraciones en el metabolismo de la creatina en el cerebro. También se había planteado que una menor producción de energía podría ser una causa de fondo de la depresión, además de que el compuesto podría influir en vías relacionadas con la dopamina y la serotonina, neurotransmisores sobre los que actúan la mayoría de los antidepresivos.

Primer plano de una paciente sonriente con su psicóloga, ambas mujeres sentadas en un entorno de oficina luminoso con una planta y una ventana al fondo.
Un ensayo combinó creatina con terapia cognitivo conductual y observó una mayor reducción de síntomas depresivos frente a la terapia más placebo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los propios autores subrayaron, no obstante, que esa relación sigue siendo correlacional. La publicación remarcó que no se ha demostrado una relación de causa y efecto entre la creatina cerebral y el estado de ánimo, y que la biología de la depresión está atravesada por múltiples factores.

El investigador Bassam Jeryous Fare, director del estudio, resumió esa cautela al decir: “La señal es interesante, pero no es un veredicto”. Luego añadió: “Dos ensayos apuntaban en una dirección y tres en otra. Ese no es el tipo de evidencia con la que se cambia la práctica clínica. Es el tipo de evidencia que indica que merece la pena seguir explorando la cuestión”.

Nicholas Fabiano, autor principal del trabajo y también investigador de la universidad canadiense, describió la revisión como un punto de partida. “La creatina parece ser una intervención segura. Los efectos adversos que observamos se limitaron a molestias gastrointestinales leves. Todavía no podemos afirmar con fiabilidad que la creatina ayude a aliviar los síntomas depresivos ni si los resultados son generalizables a toda la población”.

La revisión identificó límites claros en la evidencia disponible: ensayos pequeños, desequilibrio entre sexos y calidad variable entre estudios. Por ese motivo, los investigadores advirtieron que los resultados no pueden generalizarse por ahora. Lo que proponen es una nueva etapa de investigación con ensayos más amplios y de mayor duración, que superen las ocho semanas, examinen dosis más altas y evalúen la creatina en combinación con ejercicio.

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