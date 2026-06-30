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La emoción de Rocío Igarzábal al recordar a Ernestina Pais: “Nunca me había tocado tan de cerca algo así”

La actriz compartió un video atravesado por el duelo y el dolor por la muerte de la conductora. El desafío de seguir adelante a pesar de todo y la enseñanza que adoptó para su vida

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Rocío Igarzabal habló sobre su amiga Ernestina Pais (Instagram)

El dolor por la muerte de Ernestina Pais se expresó de manera directa y conmovedora en las palabras de Rocío Igarzábal, compañera en la obra de teatro El divorcio del año, donde forjaron un vínculo que se hizo eterno. “Ya borré esta historia mil quinientas veces porque no sé cómo hablar de estas cosas”, confesó la actriz en un video, visiblemente afectada, sobre las dificultades para poner en palabras sus sentimientos. Igarzábal admitió que le resulta “un poco raro todo este mundo de las redes sociales”, pero necesitaba compartir el golpe que significó perder “a una gran amiga, más allá de lo profesional y de todo lo que veníamos compartiendo”.

En su mensaje, la ex Casi Ángeles remarcó la magnitud de la pérdida: “Nunca me había pasado de que me toque tan de cerca algo así. Entonces, vengo reflexionando y pensándola todo el tiempo. Es muy difícil, pero también quiero seguir compartiéndoles el día a día, la vida, la alegría de vivir, que ella todo el tiempo tenía muy presente”. Cerró reconociendo la dificultad para transitar el duelo, pero con la intención de honrar el espíritu vital de Pais: “La transición es rara, pero vamos a intentar”.

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La noticia del fallecimiento de Ernestina Pais sorprendió al ambiente artístico la noche del viernes. La conductora y actriz murió en un accidente ferroviario en San Isidro, cuando su auto fue arrollado por una formación del Tren de la Costa. El hecho ocurrió a las 19:25 y quedó registrado por una cámara de seguridad municipal. Pais se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre, donde esa noche tenía función como parte del elenco de la obra El divorcio del año.

Mujer de pelo castaño con gafas de sol y campera negra es abrazada por detrás por otra persona frente a la puerta de una casa velatoria
Rocío Igarzabal frente a la casa velatoria Zuccotti (RSFotos)

Poco después de conocerse la noticia, Igarzábal fue una de las primeras en manifestarse en redes, con una extensa publicación. "Hablamos a la mañana de hacer actos psicomágicos para que habites tu nueva vida. Llena de proyectos, de arte y de alegría. Sabía que algo te dolía siempre, en el corazón y, a pesar de eso, te aferrabas a tu risa explosiva", escribió la actriz en un emotivo mensaje que daba cuenta de su cercanía.

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El domingo siguiente al accidente, una casa velatoria de Villa Crespo se llenó de figuras del espectáculo, familiares y amigos. El ambiente se describió como un murmullo contenido, en el que los abrazos y las miradas cómplices intentaban sostener el peso de la pérdida.

Uno de los primeros posteos en redes sociales por parte de Rocío Igarzabal
Uno de los primeros posteos en redes sociales por parte de Rocío Igarzabal

Entre los presentes, la llegada de Federica Pais, hermana de la conductora, y de su hijo, Benicio Guyot, marcaron el pulso de la despedida. También estuvieron su madre, Milka Truol, y su expareja, Alejandro Guyot. Personalidades como Gastón Pauls, Romina Gaetani, Dalma Maradona, Malena Guinzburg, El Bicho Gómez, María Eva Albistur, María Carámbula y la propia Igarzábal se acercaron para acompañar a la familia y rendir homenaje a la actriz. A las 11:30, tras la última despedida en la sala, el cortejo trasladó los restos de Pais al Cementerio de la Chacarita.

El accidente y la investigación judicial

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano. Fuentes judiciales confirmaron que tanto la barrera como el sistema de señalización funcionaban correctamente al momento del impacto. La pericia accidentológica, aún pendiente, busca descartar otras hipótesis, como una posible falla mecánica en el vehículo.

El expediente continúa abierto y la fiscalía espera los resultados de los análisis toxicológicos y mecánicos. La causa de la muerte de Ernestina sigue bajo investigación, pero el dato central es que cruzó el paso a nivel con la barrera baja, lo que derivó en el trágico desenlace.

La autopsia preliminar determinó que Pais falleció de manera instantánea, producto de un traumatismo de cráneo y lesiones graves en el abdomen, como laceración hepática y contusión esplénica. El impacto fue tan severo que dificultó el reconocimiento del cuerpo. La confirmación de su identidad llegó cuando su familia, guiada por una corazonada, llamó a su teléfono personal y el sonido proveniente desde el interior del vehículo despejó las dudas.

Cinco artistas en el escenario, tres sentados y dos de pie, saludan a un público numeroso con las manos alzadas. Hay papeles sobre la superficie oscura.
Ernestina Pais y elenco de El Divorcio del Año en escenario con público

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