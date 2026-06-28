Partidos de hoy 28 de junio del Mundial 2026: dónde verlos sin usar Roja directa o Pirlo TV

El Mundial 2026 inicia sus dieciseisavos de final con el partido entre Sudáfrica y Canadá en el Estadio SoFi de Los Ángeles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arranca la etapa más vibrante del Mundial 2026: los enfrentamientos directos que marcarán el camino a la gran final.

Hoy, domingo 28 de junio, todos los ojos están puestos en el único encuentro programado para inaugurar los inéditos dieciseisavos de final: Sudáfrica se enfrenta a Canadá en el Estadio SoFi de Los Ángeles, California.

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Horarios y detalles del partido Sudáfrica vs. Canadá

El encuentro entre Sudáfrica y Canadá corresponde al cruce entre los segundos clasificados del Grupo A y del Grupo B, respectivamente. El partido comenzará a las 12:00 PM (hora local de Los Ángeles). Las diferencias horarias obligan a los fanáticos a estar atentos para no perderse el inicio:

México (Centro): 13:00

Colombia, Ecuador, Perú: 14:00

Estados Unidos (Este - NY/Miami): 15:00

Estados Unidos (Oeste - L.A.): 12:00

Argentina, Chile: 16:00

España: 21:00

El partido Sudáfrica vs. Canadá se juega este domingo 28 de junio a las 12:00 PM en Los Ángeles y tendrá horarios distintos según cada país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué es peligro ver el Mundial 2026 en Roja Directa y Pirlo TV

Durante el Mundial 2026, la proliferación de plataformas ilegales como Pirlo TV y los clones de Roja Directa ha crecido ante la dificultad de acceder a todos los partidos por televisión abierta. La promesa de ver fútbol gratis resulta muy atractiva, pero acudir a estos sitios puede derivar en consecuencias graves para la seguridad digital, la privacidad y el bolsillo.

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Pirlo TV opera como un agregador que recopila enlaces piratas de señales oficiales, financiándose a través de anuncios extremadamente agresivos. Los usuarios que ingresan desde sus teléfonos móviles se enfrentan a un bombardeo de ventanas emergentes, botones falsos de “reproducir” y descargas engañosas.

En dispositivos móviles, sortear estos obstáculos es casi imposible, lo que aumenta la probabilidad de hacer clic en enlaces maliciosos.

Roja Directa, por su parte, ya no existe en su versión original. El vacío ha sido llenado por decenas de clones que sólo imitan el nombre y prometen acceso gratuito. Estos sitios suelen carecer de cualquier relación con sus creadores originales y presentan bajos estándares de seguridad, elevando el riesgo de descargar software malicioso sin que el usuario lo advierta.

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Pirlo TV reúne enlaces piratas y expone a los usuarios a anuncios agresivos, ventanas emergentes y descargas engañosas en dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de estas páginas expone a los aficionados a la posibilidad de instalar malware capaz de robar datos personales, contraseñas y hasta activar suscripciones a servicios de SMS Premium. Esto puede traducirse en cargos ocultos y recurrentes en la factura de teléfono, sin contar la recopilación y venta de datos personales a terceros.

Además, la experiencia de usuario dista mucho de ser óptima. Las retransmisiones ilegales sufren caídas constantes, baja calidad de imagen, retraso respecto al tiempo real y la frustración de perderse los momentos clave por cortes en la señal.

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La volatilidad de dominios, fruto de los bloqueos impuestos por autoridades y titulares de derechos, obliga a buscar direcciones alternativas cada jornada, incrementando aún más el riesgo de caer en páginas falsas controladas por ciberdelincuentes.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026

La recomendación para evitar estos peligros es clara: utilizar solo plataformas y canales oficiales que cuentan con derechos de transmisión. Para el partido de hoy entre Sudáfrica y Canadá, las opciones varían según el país, pero existen alternativas seguras en todos los mercados principales.

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DSports/DGO, Disney+, Paramount+, Televisa/TUDN, Fox Sports y Amazon Prime Video figuran entre las opciones oficiales para ver Sudáfrica vs. Canadá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las plataformas autorizadas para seguir el partido en vivo se encuentran DSports/DGO, Disney+, Paramount+, Televisa/TUDN, Fox Sports y Amazon Prime Video. Los usuarios deben consultar la programación local para confirmar la señal disponible en su región, ya sea en televisión por cable, streaming o señal digital de operadores como TyC Sports, Flow, Telecentro Play y Claro TV.

Utilizar estos canales oficiales garantiza no solo la calidad de la transmisión, sino también la protección de los datos personales y la tranquilidad frente a cargos inesperados o daños a los dispositivos móviles.

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