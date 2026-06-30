Economía

Impulsada por Vaca Muerta, la producción de acero creció 14% interanual en mayo

El sector energético se mantiene como uno de los principales motores para varias industrias, aunque la debilidad de otras actividades continúa representando un desafío

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En el acumulado entre enero y mayo, la producción de laminados evidenció una caída interanual del 11,4% (REUTERS)
En el acumulado entre enero y mayo, la producción de laminados evidenció una caída interanual del 11,4% (REUTERS)

La producción de acero crudo alcanzó las 399.400 toneladas en mayo, lo que representó un incremento del 6,3% respecto de abril y una suba del 14% en comparación con el mismo mes de 2025. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la actividad registró un crecimiento del 10,2% interanual.

En tanto, la producción de laminados, tanto planos como no planos, totalizó 325.900 toneladas durante mayo, según la Cámara Argentina del Acero (CAA). El volumen producido mostró un fuerte repunte mensual del 27,6% respecto de abril, aunque se ubicó un 1,8% por debajo del nivel registrado en mayo del año pasado. En el acumulado entre enero y mayo, la producción de laminados evidenció una caída interanual del 11,4%.

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“La dinámica por sectores sigue siendo heterogénea. La energía, de la mano de Vaca Muerta, junto con el agro continúan siendo los principales impulsores de la demanda real de acero”, señaló CAA en su último informe.

Dos gráficos de barras muestran la producción mensual de acero crudo y laminados en miles de toneladas. Cada gráfico tiene doce barras con valores numéricos
Evolución de la producción de acero (CAA)

En el resto de la cadena, el panorama continúa siendo más moderado. La actividad de la construcción sigue concentrada en obras privadas que se encuentran en etapas iniciales, una fase que demanda un menor consumo de acero. Al mismo tiempo, la industria automotriz muestra un crecimiento de las ventas, aunque la producción nacional permanece afectada por la creciente participación de vehículos importados.

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“Este panorama se agrava por el ingreso de importaciones —particularmente de origen chino y en condiciones de comercio subsidiado—, en un contexto en el que la estructura tributaria de los tres niveles de gobierno desalienta la agregación de valor local", alertó CAA.

De hecho, según datos del Indec, China se consolidó en abril como el principal origen de las importaciones argentinas, al concentrar el 22% del total. Entre los rubros más relevantes se destacaron las compras de maquinaria y material eléctrico, por USD 571 millones, seguidas por productos químicos (USD 187 millones) y automóviles y autopartes (USD 184 millones).

En el detalle por sectores, se observa que el sector de la construcción continúa con sus variaciones mensuales sin consolidar una tendencia. Los despachos de cemento se incrementaron en un 10,4% respecto de abril, pero mantienen todavía un rezago del 1,5% interanual. Al analizar el acumulado del año, se observa una caída del 3,3% en relación a igual periodo de 2025.

En el sector automotor, la producción alcanzó las 37.762 unidades en mayo, lo que representó una caída del 21,5% en comparación con el mismo mes de 2025, de acuerdo con datos de ADEFA.

Trabajadores en cascos blancos ensamblan una pickup plateada en la línea de producción de una fábrica de automóviles con luces y maquinaria industrial
En el sector automotor, la producción alcanzó las 37.762 unidades en mayo, lo que representó una caída del 21,5% en comparación con el mismo mes de 2025 (Infobae)

En la comparación con abril, en cambio, la actividad mostró una leve recuperación, con un incremento del 0,6%. De esta manera, el acumulado de los primeros cinco meses del año se ubicó un 19,3% por debajo del registrado en igual período del año anterior.

Respecto a maquinaria agrícola, “durante mayo se volvieron a encender alarmas al interrumpir el relativo incremento que se veía hasta abril”, aseguró CAA. Según datos de la División de Maquinaria Agrícola de ACARA, en mayo se patentaron 710 unidades entre cosechadoras, tractores y pulverizadoras. La cifra representó una caída del 16,8% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 853 unidades, y un retroceso del 13,6% respecto de abril.

En los sectores vinculados al consumo masivo, la producción de envases de hojalata y tambores continúa entre las más afectadas por la debilidad del mercado interno. En varias plantas del país, la capacidad ociosa se mantiene en torno al 50%, reflejando el bajo nivel de actividad.

Por su parte, el segmento de línea blanca, integrado por bienes durables fuertemente dependientes del poder adquisitivo y del acceso al financiamiento de largo plazo, registró en mayo una nueva caída interanual de dos dígitos en las ventas.

El sector energético, en especial el desarrollo no convencional en Vaca Muerta, mantuvo en mayo un elevado nivel de actividad. Desde enero se registran alrededor de 2.500 etapas de fractura mensuales, un 15% más que en igual período de 2025, mientras que permanecen operativos 38 equipos de perforación, un nivel que prácticamente agota la capacidad instalada disponible.

Las ampliaciones en la infraestructura de transporte continúan impulsando el crecimiento de la producción de hidrocarburos, al tiempo que avanzan nuevos proyectos, principalmente vinculados al gas y sus condensados. Sin embargo, dijeron desde CAA, la producción local de acero destinada a abastecer ese mercado sigue perdiendo participación frente al avance de las importaciones de origen asiático.

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