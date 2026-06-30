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Novak Djokovic exige un cambio drástico en los torneos de tenis para cautivar a las nuevas generaciones: “Partidos más cortos, dinámicos y atractivos”

El serbio no ocultó su fastidio por el calendario y las lesiones que sufren los tenistas tras la victoria ante Yibing Wu en Wimbledon

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Novak Djokovic avanzó a la segunda ronda de Wimbledon tras superar en cuatro sets a Yibing Wu, pero el foco de atención no estuvo únicamente en su victoria. La figura serbia expresó un fuerte malestar por la situación actual del circuito profesional, señalando que el tenis “necesita un reinicio a gran escala”. Nole abordó en conferencia de prensa el problema de las lesiones, el exceso de torneos y la falta de representación de los jugadores en la toma de decisiones.

El siete veces campeón en el All England Club, actualmente en busca de su vigésimo quinto Grand Slam, consideró que el actual sistema favorece a los intereses comerciales de los organizadores por sobre la salud y el bienestar de los tenistas. “Es una buena pregunta y creo que su observación es acertada. Las estadísticas muestran claramente que hay más lesiones”, afirmó Djokovic. “Creo que hay que analizarlo desde dos perspectivas. La primera, y probablemente la que domina hoy nuestro deporte, es la comercial. No solo ocurre en el tenis. Se intenta aumentar el valor comercial alargando la duración de los torneos e introduciendo pruebas de dos semanas en un calendario que ya estaba muy saturado. Yo ya no juego tanto como antes. Tengo el privilegio de poder elegir dónde competir y eso hace que no esté tan expuesto a un calendario tan intenso como la mayoría de los jugadores”.

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El tenista serbio subrayó su posición histórica frente a la extensión de los torneos Masters 1000 y las consecuencias económicas de estos cambios. “Ha habido mucho debate sobre si los Masters 1.000, sobre todo tras el cambio de formato, debían ampliarse y si los jugadores estaban realmente satisfechos con esa extensión. Yo siempre estuve en contra”, precisó Djokovic. “Desde un punto de vista comercial, evidentemente genera más valor. Pero, ¿para quién? Principalmente para los propietarios de los torneos. Una de las cosas que intenté explicar a los jugadores fue que entendieran bien el trasfondo de ese acuerdo de 30 años, para que vieran que en realidad ellos no se benefician tanto como creen. Esos cuatro días adicionales generan mucho más dinero para el torneo que para los jugadores. Pongo un ejemplo. Gracias a ese modelo, muchos propietarios de Masters han podido ampliar sus instalaciones y construir nuevos estadios. Pero esas inversiones luego se utilizan como argumento en las negociaciones con la ATP y terminan repercutiendo en el reparto económico. La ATP, es decir, los jugadores y los torneos, solo obtiene beneficios de esos estadios durante las menos de dos semanas que dura el torneo. ¿Y qué ocurre las otras 50 semanas del año? Todo ese dinero va al bolsillo del propietario de la instalación. Es solo un ejemplo. Hay muchas otras razones por las que siempre estuve en contra de ese acuerdo de 30 años. Los jugadores salieron claramente perjudicados. Ellos lo quisieron y lo impulsaron. En aquel momento yo era presidente del Consejo de Jugadores, pero no tenía suficiente poder ejecutivo para bloquearlo. Ahora hay que convivir con sus consecuencias”.

Djokovic remarcó que no es el único que muestra descontento con el estado del calendario. “Veo a Carlos Alcaraz y a otros jugadores quejarse de la duración de los torneos y de lo poco que pueden estar en casa. Los entiendo perfectamente. A mí tampoco me gusta”, subrayó el serbio. “Creo que el tenis necesita un reinicio a gran escala. Los circuitos no están funcionando bien. Hay muchas cosas que suceden entre bastidores, en las reuniones, y las relaciones entre las distintas partes no van por el buen camino. Los Grand Slams son los pilares de nuestro deporte. Siempre serán los torneos más importantes. Pero los circuitos deberían replantearse los formatos, las reglas y el calendario. Hay muchas quejas. Los jugadores latinoamericanos, por ejemplo, cada vez tienen una temporada de tierra batida más corta, cuando durante décadas esa región ha producido algunos de los mejores tenistas del mundo. Tengo la sensación de que estamos poniendo parches constantemente. Intentamos arreglar un problema moviendo un torneo de sitio o haciendo pequeños cambios”.

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El ex número uno del mundo propuso una solución concreta para abordar estos conflictos. “Si de verdad queremos que este deporte mejore y tenga un éxito sostenible durante las próximas décadas, además de competir en popularidad con otros deportes globales, debemos sentar en una misma mesa a todas las partes implicadas y decidir juntos qué hacer. Sinceramente, no veo que eso vaya a ocurrir. Por lo que he visto y escuchado en los últimos años, hay mucho más conflicto entre los organismos que gobiernan nuestro deporte que voluntad de trabajar unidos. Ha sido una respuesta larga, pero estoy totalmente a favor de la innovación y del cambio. Siempre respetando la historia y la tradición del tenis”.

Djokovic también se refirió a la dificultad que enfrenta el tenis para atraer a las nuevas generaciones y mencionó la necesidad de adaptar los formatos de los partidos. “¿Cómo conseguimos que los jóvenes se enganchen al tenis? Hace años, la PTPA (Professional Tennis Players Association) realizó un estudio y la edad media del aficionado al tenis en el mundo era de 61 años. Con todo el respeto, ¿Cómo hacemos para atraer a las nuevas generaciones? Quizá vean los Grand Slams, pero poco más. No van a sentarse cuatro o cinco horas al día a ver tenis. Simplemente no va a pasar. Su capacidad de atención es distinta y debemos entender cómo funciona el mercado. En mi opinión, habría que cambiar el formato de los circuitos, con partidos más cortos y dinámicos, algo más atractivo y de menor duración. Los Grand Slams son otra historia. Sobre los partidos al mejor de cinco sets tengo mi propia opinión. Pero al menos en los circuitos deberíamos experimentar con nuevos formatos. Es necesario. De momento no está ocurriendo, así que veremos qué pasa”, concluyó.

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