Deportes

Nuevo capítulo en la novela sobre el futuro de Julián Álvarez: el guiño del presidente del Barcelona en medio de las negociaciones

Las declaraciones de Joan Laporta reavivaron la expectativa sobre una posible transferencia, mientras el Atlético de Madrid enfrenta la presión del delantero y la insistencia blaugrana para concretar la operación

Guardar
Google icon
Julián Álvarez con la camiseta del Atlético de Madrid y Joan Laporta, presidente del FC Barcelona
Laporta realizó un juego de palabras con las declaraciones de Julián Álvarez (Montaje Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, dejó en claro su postura respecto al interés del club por el delantero argentino Julián Álvarez, quien manifestó públicamente su deseo de abandonar el Atlético de Madrid. La operación, aún abierta, moviliza tanto los despachos catalanes como la atención de los seguidores azulgranas en plena disputa del Mundial 2026.

De acuerdo con El Chiringuito, Laporta fue captado durante la celebración de su cumpleaños, donde, consultado sobre la situación de Álvarez, evitó nombrarlo de manera directa. No obstante, sus palabras fueron interpretadas como un guiño hacia el atacante: “Está claro que los deseos se hacen realidad si trabajas y luchas por ellos. La mayoría de jugadores, y esto nos llena de orgullo, quieren venir al Barça”, afirmó el dirigente. Agregó una frase que encendió expectativas: “Ojalá podamos cumplir los sueños de los jugadores que quieren venir al Barça”.

PUBLICIDAD

La intervención de Laporta coincidió con las expresiones del propio Julián Álvarez tras el partido entre Argentina y Austria en la Copa del Mundo. El delantero, de 26 años, confirmó su intención de resolver pronto su futuro y trasladó al club madrileño su intención de cambiar de aires: “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, manifestó Álvarez en zona mixta.

Julián Álvarez se entrena de cara al duelo contra Cabo Verde por el Mundial (Reuters)
Julián Álvarez se entrena de cara al duelo contra Cabo Verde por el Mundial (Reuters)

La reacción institucional del conjunto rojiblanco fue de distancia. El club excluyó al jugador de las imágenes promocionales de la nueva indumentaria, una decisión que medios españoles interpretaron como un punto de no retorno en la relación entre Álvarez y el Atlético. Fuentes cercanas al vestuario aseguraron que Diego Simeone, entrenador del equipo, considera la situación irreversible y pidió a la dirigencia que avance en la venta del futbolista.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la directiva del Barcelona se prepara para realizar una propuesta formal. Según Mundo Deportivo, Laporta tiene previsto presentar una oferta de 130 millones de euros por el atacante argentino. La cláusula de rescisión del contrato de Álvarez asciende a 500 millones de euros, aunque fuentes del club madrileño reconocen que la cifra real para iniciar negociaciones ronda los 150 millones, siempre que el pago sea inmediato y sin intercambio de jugadores.

El principal obstáculo para la operación es la negativa del Atlético de Madrid a reforzar a un competidor directo en la Liga de España. Sin embargo, la voluntad firme del delantero de vestir la camiseta azulgrana podría modificar el escenario. De hecho, equipos como el PSG de Francia y el Arsenal de Inglaterra se mantienen al asecho por si las negociaciones entre ambos equipos no llegaran a buen puerto.

El delantero del Atlético de Madrid Julián Alvarez pidió abandonar la institución en este mercado de pases (Efe)
El delantero del Atlético de Madrid Julián Alvarez pidió abandonar la institución en este mercado de pases (Efe)

En su mensaje, el presidente también se refirió al futuro institucional del club, aprovechando la jornada en la que celebraba su 64º aniversario y el comienzo de su segundo mandato consecutivo. “Seguiremos engrandeciendo al Barça a nivel institucional. Tendremos un estadio nuevo y un proyecto deportivo que seguirá por el camino del éxito”, sostuvo el dirigente.

La operación, que mantiene en vilo a la afición azulgrana, se encuentra en una etapa clave. El entorno del jugador y los propios dirigentes catalanes buscan cerrar el traspaso antes del cierre de la Copa del Mundo. Del otro lado, el delantero se prepara para disputar los 16avos de final ante Cabo Verde tras superar la primera ronda con puntaje ideal.

Temas Relacionados

deportes-internacionalJulián ÁlvarezFC BarcelonaAtlético MadridLiga de España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Erling Haaland y los suyos se miden ante los Elefantes en el AT&T Stadium de Dallas. El ganador jugará ante Brasil en los octavos de final

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Kylian Mbappé y Les Bleus, tras una fase de grupos perfecta, van por los octavos ante una Suecia que llega como mejor tercero y apuesta al tridente Isak-Gyökeres-Elanga en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Serena Williams regresa a Wimbledon y, con un patrimonio de USD 400 millones, demuestra que su desafío ya no pasa por el dinero

Forbes estimó que la estadounidense ganó USD 50 millones en los últimos 12 meses, superando incluso su mejor temporada alejada de la raqueta. En la antesala de un nuevo debut, Williams combina éxito financiero y ambición deportiva

Serena Williams regresa a Wimbledon y, con un patrimonio de USD 400 millones, demuestra que su desafío ya no pasa por el dinero

La dramática definición por penales en Países Bajos vs. Marruecos con Bono como héroe y una atajada inusual

El arquero marroquí se lució en la serie definitiva, detuvo el remate clave y celebró con una expresión espontánea en castellano. En octavos de final se medirán ante Canadá

La dramática definición por penales en Países Bajos vs. Marruecos con Bono como héroe y una atajada inusual

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 30 de junio, resultados, clasificados, batacazos y todas las novedades del día

Este martes continúan los partidos de 16avos de final con encuentros que prometen estar cargados de emociones

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 30 de junio, resultados, clasificados, batacazos y todas las novedades del día

DEPORTES

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Serena Williams regresa a Wimbledon y, con un patrimonio de USD 400 millones, demuestra que su desafío ya no pasa por el dinero

La dramática definición por penales en Países Bajos vs. Marruecos con Bono como héroe y una atajada inusual

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 30 de junio, resultados, clasificados, batacazos y todas las novedades del día

TELESHOW

Quién fue la última participante eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada

Quién fue la última participante eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada

Ecko cerró Infobae Mundial con un show a pura música con sus éxitos

El impacto de Darío Barassi por su descubrimiento frente al espejo: “No más defectos, Dios”

Dallys Ferreira festejó el triunfo de Paraguay en el Mundial y recordó su video viral del Bailando: “Lo logramos”

La firme postura de Anita Pauls: “Amo ser soltera; no hay nada que un tipo le pueda aportar a mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

Hermann Hesse, escritor alemán: “El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo”

Hermann Hesse, escritor alemán: “El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer tiene que destruir un mundo”

Delegaciones de Estados Unidos e Irán se dirigen a Doha, aunque persisten las dudas sobre un encuentro

Mercosur respaldó a Rodrigo Paz y condenó los bloqueos en Bolivia antes de la cumbre presidencial en Asunción

Atentado terrorista en el centro de Mónaco: un paquete bomba dejó a tres heridos

Corredor Seco en alerta: sequías por El Niño, violencia y un recorte del 59% de la ayuda empujan a Guatemala y Honduras al límite