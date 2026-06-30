Nuevo capítulo en la novela sobre el futuro de Julián Álvarez: el guiño del presidente del Barcelona en medio de las negociaciones

Laporta realizó un juego de palabras con las declaraciones de Julián Álvarez (Montaje Infobae) (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, dejó en claro su postura respecto al interés del club por el delantero argentino Julián Álvarez, quien manifestó públicamente su deseo de abandonar el Atlético de Madrid. La operación, aún abierta, moviliza tanto los despachos catalanes como la atención de los seguidores azulgranas en plena disputa del Mundial 2026.

De acuerdo con El Chiringuito, Laporta fue captado durante la celebración de su cumpleaños, donde, consultado sobre la situación de Álvarez, evitó nombrarlo de manera directa. No obstante, sus palabras fueron interpretadas como un guiño hacia el atacante: “Está claro que los deseos se hacen realidad si trabajas y luchas por ellos. La mayoría de jugadores, y esto nos llena de orgullo, quieren venir al Barça”, afirmó el dirigente. Agregó una frase que encendió expectativas: “Ojalá podamos cumplir los sueños de los jugadores que quieren venir al Barça”.

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La intervención de Laporta coincidió con las expresiones del propio Julián Álvarez tras el partido entre Argentina y Austria en la Copa del Mundo. El delantero, de 26 años, confirmó su intención de resolver pronto su futuro y trasladó al club madrileño su intención de cambiar de aires: “Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, manifestó Álvarez en zona mixta.

Julián Álvarez se entrena de cara al duelo contra Cabo Verde por el Mundial (Reuters)

La reacción institucional del conjunto rojiblanco fue de distancia. El club excluyó al jugador de las imágenes promocionales de la nueva indumentaria, una decisión que medios españoles interpretaron como un punto de no retorno en la relación entre Álvarez y el Atlético. Fuentes cercanas al vestuario aseguraron que Diego Simeone, entrenador del equipo, considera la situación irreversible y pidió a la dirigencia que avance en la venta del futbolista.

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Mientras tanto, la directiva del Barcelona se prepara para realizar una propuesta formal. Según Mundo Deportivo, Laporta tiene previsto presentar una oferta de 130 millones de euros por el atacante argentino. La cláusula de rescisión del contrato de Álvarez asciende a 500 millones de euros, aunque fuentes del club madrileño reconocen que la cifra real para iniciar negociaciones ronda los 150 millones, siempre que el pago sea inmediato y sin intercambio de jugadores.

El principal obstáculo para la operación es la negativa del Atlético de Madrid a reforzar a un competidor directo en la Liga de España. Sin embargo, la voluntad firme del delantero de vestir la camiseta azulgrana podría modificar el escenario. De hecho, equipos como el PSG de Francia y el Arsenal de Inglaterra se mantienen al asecho por si las negociaciones entre ambos equipos no llegaran a buen puerto.

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El delantero del Atlético de Madrid Julián Alvarez pidió abandonar la institución en este mercado de pases (Efe)

En su mensaje, el presidente también se refirió al futuro institucional del club, aprovechando la jornada en la que celebraba su 64º aniversario y el comienzo de su segundo mandato consecutivo. “Seguiremos engrandeciendo al Barça a nivel institucional. Tendremos un estadio nuevo y un proyecto deportivo que seguirá por el camino del éxito”, sostuvo el dirigente.

La operación, que mantiene en vilo a la afición azulgrana, se encuentra en una etapa clave. El entorno del jugador y los propios dirigentes catalanes buscan cerrar el traspaso antes del cierre de la Copa del Mundo. Del otro lado, el delantero se prepara para disputar los 16avos de final ante Cabo Verde tras superar la primera ronda con puntaje ideal.

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