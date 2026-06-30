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Quién fue la última participante eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada

La definición del lunes quedó entre Nenu López y Campanita y dejó afuera a una de las jugadoras, tras un mano a mano entre las dos ingresantes de la segunda tanda de ingresos

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El versus inesperado de Gran Hermano Generación Dorada enfrentó a Campanita y Nenu López, que habían ingresado juntas el 20 de mayo (Video: GH, Telefe)

La 19° gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) deparó uno de los versus más inesperados de la temporada. Nadie dentro de la casa, ni afuera, había calculado que la definición de la noche del lunes 29 de junio terminaría enfrentando a dos de las participantes más nuevas del juego, en una mano a mano que dejó a una de ellas fuera de competencia con 19 jugadores aún en carrera.

La placa arrancó con cinco nominados bajo la modalidad de voto negativo: Steffany “Campanita” Pereira, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Nenu López y Yisela “Yipio” Pintos. El conductor Santiago del Moro fue revelando los resultados de a uno, y la tensión fue cediendo de a poco. El primero en bajar de placa fue Di Gioia, con apenas el 0,9% de los votos negativos. “Gracias a toda la banda que me hace el aguante. Siempre agradecido”, dijo el participante oriundo de San Martín al escuchar su nombre. Después llegó el turno de Hanssen, con el 2,5%, y luego el de Yipio, con el 17%.

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La placa de Gran Hermano Generación Dorada incluyó a Campanita, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Nenu López y Yisela Yipio Pintos bajo voto negativo
La placa de Gran Hermano Generación Dorada incluyó a Campanita, Emanuel Di Gioia, Matías Hanssen, Nenu López y Yisela Yipio Pintos bajo voto negativo

Cuando los tres bajaron, la pantalla mostró lo que nadie esperaba: el versus quedó definido entre Campanita y Nenu. Dos participantes que habían ingresado juntas en la misma tanda, el 20 de mayo, y que ahora se miraban desde los sillones de la sala sabiendo que una de las dos cruzaría la puerta esa misma noche. La tensión en la casa fue palpable. El grupo de Sol Abraham, Cinzia Francischiello, Sebastián Cola, Pincoya y Charlotte Caniggia (alianza que venía sosteniendo a Campanita desde su ingreso) contuvo la respiración.

Cerca de las 23:30, Del Moro reveló el nombre. El público eligió eliminar a Nenu López, quien acumuló la mayor cantidad de votos negativos en el duelo directo. La bailarina recibió la noticia con una calma que sorprendió a sus compañeros. Sin lágrimas ni reproches, se despidió de cada uno con abrazos y dejó un mensaje que arrancó risas: “Los quiero, rómpanla toda. No se peleen más por comida, que la vida es una sola”. Antes de cruzar la puerta, lanzó otro guiño: “Dejarán de hacer coreografías en la casa”, en referencia a su rol habitual como la que siempre llevaba la delantera en los bailes grupales. Y cerró con una frase que resumió sus prioridades: “Chau, los quiero. Que gane el mejor”. Del otro lado de la puerta, la esperaba el reencuentro con Franco Zunino, su pareja dentro del juego, eliminado semanas atrás también en un versus donde Campanita fue la otra protagonista.

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Nenu López fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en la 19° gala de eliminación
Nenu López fue la última eliminada de Gran Hermano Generación Dorada en la 19° gala de eliminación

El dato no es menor: Campanita ganó su segundo versus consecutivo, habiendo eliminado previamente al propio Zunino. La jugadora se consolida así como una de las participantes con más respaldo del público en esta etapa del juego. Su grupo de aliados festejó la continuidad con evidente alivio.

Nenu había ingresado a la casa el 20 de mayo junto a otros ocho participantes y completó 41 días de juego. Dentro de la casa formó pareja con Zunino y se convirtió en una presencia constante en las coreografías y los momentos de distensión del grupo.

El cierre de la gala trajo una novedad que el propio Del Moro anunció ante una casa que no lo esperaba: a partir de ese momento, todos los participantes quedaron nominados. La medida fue celebrada a los gritos por varios jugadores, que desde hace semanas venían pidiendo una placa masiva para que el público tenga la posibilidad de eliminar a quienes consideran “plantas”, es decir, participantes sin juego visible. Hasta el miércoles, la votación será positiva, el público vota para salvar a quien quiere que se quede, y a partir de ahí se convertirá en negativa hasta la próxima gala de eliminación, fijada para el lunes 6 de julio.

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