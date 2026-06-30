Alerta para amantes de los animales: estafadores usan IA y suplantación para pedir dinero por mascotas

Veterinarios “falsos” y fotos generadas, así operan los fraudes que explotan el miedo por una mascota extraviada - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amor por las mascotas puede convertirse en un blanco para estafadores cada vez más sofisticados. En los últimos meses, la Comisión Federal de Comercio (FTC) ha alertado sobre el aumento de fraudes que aprovechan inteligencia artificial, imágenes manipuladas y suplantación de identidad para engañar a quienes buscan ayudar o proteger a los animales. Estos delitos no solo ponen en riesgo tus finanzas, también explotan la confianza y la sensibilidad de la comunidad amante de los animales.

Las nuevas tácticas digitales permiten a los estafadores crear historias convincentes sobre mascotas extraviadas, emergencias veterinarias o campañas de adopción que parecen legítimas, cuando en realidad solo buscan obtener dinero o datos personales. Detectar estos fraudes y aprender a protegerse es más importante que nunca.

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Cómo operan las estafas con inteligencia artificial y suplantación

Cómo protegerse, evite pagos no rastreables y verifique campañas en sitios oficiales antes de donar por una mascota - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estafadores utilizan una variedad de técnicas para captar la atención y la confianza de los amantes de los animales:

Suplantación de veterinarios o agentes de la ley: Los delincuentes pueden contactarte diciendo que encontraron a tu mascota perdida tras una emergencia. A menudo, obtienen información de redes sociales o folletos, y pueden enviar imágenes falsas generadas por IA para convencerte de que debes pagar de inmediato por un procedimiento veterinario. Si el pago solo puede hacerse por tarjeta de regalo, aplicaciones de pago, criptomonedas o transferencias rápidas, es una señal clara de fraude.

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Falsas campañas de donación: Se hacen pasar por refugios o asociaciones de rescate, utilizando imágenes robadas o generadas artificialmente de mascotas necesitadas para pedir donaciones. Incluso crean páginas web y publicaciones falsas que aparentan ser organizaciones reales.

Premios y sorteos fraudulentos: A veces, los estafadores te hacen creer que ganaste un premio por haber donado previamente. Para “recibir” el premio, debes pagar una tarifa o entregar información personal, lo que confirma la estafa.

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Señales para identificar fraudes con IA en mensajes, llamadas y videollamadas

Los delincuentes crean páginas y publicaciones que parecen legítimas, usan imágenes robadas o sintéticas y piden aportes por vías poco rastreables, por lo que conviene verificar organizaciones antes de transferir y desconfiar de urgencias extremas

1. Mensajes de texto y correos electrónicos

Tono inusual o demasiado formal: Los textos pueden sonar robóticos, insistentes o faltos de naturalidad.

Falta de contexto: No incluyen detalles personales relevantes, como lo haría alguien conocido.

Errores y enlaces sospechosos: A veces se cuelan frases fuera de lugar, enlaces acortados o faltas de ortografía.

Qué hacer: Copia el mensaje sospechoso y pégalo en una herramienta de IA como ChatGPT, o verifica la autenticidad de los enlaces en comprobadores online antes de hacer clic.

2. Llamadas telefónicas con clonación de voz

Solicitudes urgentes de dinero: Simulan emergencias y piden transferencias inmediatas.

Patrones de habla anormales: Fíjate en pausas poco naturales, tono robótico o falta de respiración.

Qué hacer: Cuelga y contacta al supuesto remitente usando un canal conocido, como un mensaje directo o llamada a su número registrado.

3. Videollamadas y deepfakes

Baja calidad y movimientos extraños: Observa distorsiones, retrasos en labios u ojos vidriosos y parpadeo poco natural.

Preguntas capciosas: Haz preguntas personales o acuerda una contraseña previa con tus contactos para confirmar su identidad en emergencias.

Cómo protegerte ante estafas con mascotas y donaciones

Nunca pagues con métodos no rastreables: Los refugios y hospitales legítimos aceptan tarjetas de débito/crédito y transferencias bancarias formales.

Investiga antes de donar: Consulta sitios como (ftc.gov/charity) para verificar campañas. Haz una búsqueda inversa de imágenes para detectar fotos robadas o repetidas en internet.

Desconfía de la presión por actuar rápido: Los estafadores insisten en la urgencia para evitar que pienses o verifiques la información.

Verifica la identidad del remitente: Utiliza siempre canales oficiales y confirma los datos antes de transferir dinero o brindar información personal.

El uso de inteligencia artificial y suplantación de identidad ha hecho que las estafas sean más difíciles de detectar. La FTC y organizaciones de protección animal insisten en la importancia de la vigilancia y la educación digital. En un entorno donde la empatía por los animales puede ser utilizada como herramienta de manipulación, la prevención y el escepticismo informado se convierten en la mejor defensa.

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Estar alerta ante estas prácticas no solo protege tu dinero y tus datos, también ayuda a frenar el avance de quienes se aprovechan de la generosidad y el amor por los animales.