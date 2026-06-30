América Latina

Bolivia envía rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto

Un equipo de rescate y seis toneladas de alimentos, medicinas y otros insumos partieron hacia Venezuela la noche del lunes. El Gobierno también evalúa la repatriación de ciudadanos bolivianos afectados por la emergencia

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Bolivia envió rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar con la búsqueda de víctimas del terremoto
Bolivia envió rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar con la búsqueda de víctimas del terremoto

Bolivia envió este lunes un contingente de rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela para apoyar las labores de emergencia tras los terremotos que devastaron parte del país caribeño la semana pasada y dejaron más de 1.700 fallecidos, miles de heridos y un número aún indeterminado de desaparecidos.

La operación es coordinada por el Ministerio de Defensa boliviano, en conjunto con la Cancillería, y contempla, además, la posibilidad de evacuar a ciudadanos bolivianos que permanecen en territorio venezolano si las condiciones de la misión lo permiten. Según las autoridades, hasta 60 personas podrían ser repatriadas durante el operativo.

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El traslado se realiza a bordo de un avión militar Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). La aeronave partió desde la ciudad de Santa Cruz (este) con una tripulación de diez personas y un equipo de 20 rescatistas especializados —miembros del Servicio de Salvamento y Rescate de la FAB y de la Unidad Militar de Emergencia— equipados para realizar tareas de búsqueda y salvamento en las zonas afectadas por el desastre.

“Aunque Bolivia no ha enfrentado recientemente terremotos de gran magnitud, el contingente acumula una importante experiencia en operaciones de búsqueda y rescate durante inundaciones, riadas, derrumbes, accidentes en zonas de difícil acceso y otras emergencias registradas en el país”, señala una nota de prensa difundida por el Ministerio de Defensa.

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Bolivia envió rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar con la búsqueda de víctimas del terremoto
Bolivia envió rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela para colaborar con la búsqueda de víctimas del terremoto

Además del personal especializado, Bolivia envió aproximadamente seis toneladas de asistencia humanitaria, integrada por alimentos, medicamentos y otros insumos básicos recolectados en centros de acopio habilitados en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra.

El Ministerio de Defensa informó que la misión se desarrolla en coordinación con las autoridades venezolanas y forma parte de los esfuerzos internacionales para atender la emergencia generada por el doble sismo, considerado uno de los desastres naturales más graves registrados recientemente en el país sudamericano.

“Estamos trabajando bajo un enfoque único: salvar vidas. Aquí no hay colores políticos ni diferencias; existe un objetivo noble que nos ha encomendado el presidente Rodrigo Paz. Así como Bolivia ha recibido la solidaridad de otros países en momentos difíciles, hoy también tiene la capacidad y la voluntad de extender su mano a quienes más lo necesitan”, afirmó el viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche.

En Venezuela los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj para localizar sobrevivientes entre los escombros. De acuerdo con los reportes más recientes, los terremotos —de magnitud 7,2 y 7,5— provocaron el colapso de cerca de 800 edificios, de los cuales 189 quedaron completamente destruidos, lo que ha complicado las labores de búsqueda y la atención a los damnificados.

En la carretera hacia La Guaira, una iglesia destruida ponía de manifiesto la devastación causada por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles (NYT)
En la carretera hacia La Guaira, una iglesia destruida ponía de manifiesto la devastación causada por los terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles (NYT)

La Guaira permanece como el principal foco de las tareas de emergencia al concentrar la mayor cantidad de víctimas y daños materiales, mientras la zona sigue bajo vigilancia de las fuerzas de seguridad.

En las últimas horas, la agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), responsable de coordinar la respuesta en materia de protección y refugio para las personas afectadas por los terremotos en Venezuela, informó que la situación humanitaria en las zonas impactadas ha experimentado un rápido deterioro.

La entidad reportó una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un incremento de los riesgos de protección que enfrenta la población desplazada. A estos se suman las carencias del sistema hospitalario que se encuentra rebasado, con daños en la infraestructura y una reducción del personal en algunos centros, según un reporte de la Organización Mundial de la Salud.

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