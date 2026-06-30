Terremoto en Venezuela: las imágenes más buscadas en Google del antes y después de la tragedia

Las imágenes satelitales de la NASA y las comparaciones de Google Maps mostraron el impacto del doble terremoto en Venezuela del 24 de junio de 2026. (REUTERS)

Miles de usuarios han recurrido a internet para buscar imágenes que documenten el impacto del doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio de 2026.

Las imágenes satelitales difundidas por la NASA y las comparaciones de Google Maps han permitido dimensionar la magnitud de la destrucción en ciudades enteras, especialmente en la costa norte y en zonas como La Guaira y la Gran Caracas, donde los daños han sido más evidentes.

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Las secuelas del desastre no solo se reflejan en la cantidad de edificios derrumbados, sino en las transformaciones profundas que ha sufrido la superficie terrestre.

Imágenes satelitales que muestran el cambio en Venezuela

Las imágenes obtenidas por la misión NISAR, desarrollada en conjunto por la NASA y la agencia espacial india (ISRO), muestran en detalle cómo se modificó la corteza terrestre tras el doble evento sísmico. Utilizando técnicas como la Interferometría de Radar de Apertura Sintética (InSAR), los científicos compararon capturas del 13 y el 25 de junio para identificar desplazamientos de hasta 40 centímetros en cuestión de segundos.

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La misión NISAR de la NASA e ISRO detectó con tecnología InSAR desplazamientos de hasta 40 centímetros en la corteza terrestre tras el sismo en Venezuela.

Estos mapas no muestran la intensidad del sismo ni los daños materiales directos, sino el movimiento real del suelo visto desde el satélite.

El mapa difundido por la NASA representa la deformación del terreno a través de una escala de colores: los tonos azules indican sectores que se acercaron al satélite, los rojos los que se alejaron, y los verdes y amarillos reflejan desplazamientos menores.

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El contraste marcado entre Puerto Cabello, Maracay y la costa cercana a Caracas evidencia la ruptura de la falla geológica que atraviesa el norte del país.

La agencia espacial aclaró que estos productos son preliminares y que, aunque ofrecen información clave para los científicos y equipos de rescate, las mediciones no están calibradas respecto a un punto fijo en tierra. Por ello, deben interpretarse como una guía para localizar áreas de mayor deformación, más que como una medición definitiva.

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El contraste entre Puerto Cabello, Maracay y la costa cercana a Caracas evidenció la ruptura de la falla geológica del norte de Venezuela.

Google Maps y la dimensión visual del desastre

El impacto del terremoto en Venezuela también quedó plasmado en las imágenes de Google Maps y Street View, que han circulado profusamente en redes sociales y medios internacionales. Comparaciones del antes y el después muestran cómo edificios emblemáticos, hoteles y torres residenciales quedaron reducidos a escombros.

Lugares que antes destacaban por su arquitectura y actividad urbana ahora aparecen devastados o completamente colapsados, especialmente en La Guaira, declarada zona de desastre.

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En ciudades como Catia la Mar, los cortes de electricidad y el colapso de viviendas obligaron a muchos habitantes a pasar la noche en las calles o buscar a familiares entre los restos de las construcciones. La destrucción alcanzó también infraestructuras clave, como el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y el puerto, dificultando la llegada de ayuda y el traslado de personas.

Las imágenes de Google Maps y Street View documentaron edificios colapsados, hoteles derrumbados y torres residenciales reducidas a escombros en La Guaira.

Las imágenes satelitales y las capturas de Google Maps han servido para documentar el grado de destrucción y sensibilizar sobre la urgencia de la situación. Usuarios de todo el mundo han colaborado compartiendo estas comparaciones para mostrar el cambio radical en varias regiones del país.

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Datos satelitales y cooperación internacional en la gestión del desastre

La respuesta al terremoto no solo se apoyó en la observación directa en tierra. Diversas agencias espaciales activaron sus sistemas para proporcionar datos en tiempo real a los equipos de emergencia y al gobierno venezolano.

El sistema europeo Copernicus generó más de 25 mapas y 10 productos que permitieron evaluar el nivel de daños y los desplazamientos del terreno en 13 zonas de interés, identificando áreas prioritarias para el aterrizaje de aeronaves y el envío de ayuda humanitaria.

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La tecnología satelital también permitió estimar la cantidad de estructuras afectadas. Según los análisis de la NASA, aproximadamente 58.870 edificios resultaron dañados o destruidos en la región afectada, con especial incidencia en La Guaira y la Gran Caracas.

Captura de pantalla del mapa interactivo creado por del Sistema de Información Geográfica Earthdata de la NASA, que muestra en color rojo los edificios que tendrían más de un 75 % de probabilidades de estar dañados en la localidad de Caraballeda, en el Estado de La Guaira. Crédito: NASA

Estas estimaciones fueron ajustadas utilizando mapas de intensidad sísmica del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), con una tasa de falsas alarmas inferior al 1 %.

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El satélite PerúSAT-1, gestionado por la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial de Perú (CONIDA), también colaboró aportando imágenes de alta resolución para mejorar la evaluación de daños en Venezuela.

Además, la Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales (ABAE) compartió mapas interferométricos que muestran los cambios abruptos a ambos lados de la falla de San Sebastián, una de las estructuras tectónicas responsables de los sismos.