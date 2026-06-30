Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Televisación: DSports (Latinoamérica) / TyC Sports, DSports y Paramount (Argentina) / DANZ (España) / ViX (México) / DSports (Perú) / Caracol TV y RCN TV (Colombia) / DSports (Ecuador) / DSports (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Horario: 18:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 17:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 23:00 (España).