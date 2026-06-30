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Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Kylian Mbappé y Les Bleus, tras una fase de grupos perfecta, van por los octavos ante una Suecia que llega como mejor tercero y apuesta al tridente Isak-Gyökeres-Elanga en el MetLife Stadium de Nueva Jersey

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Televisación: DSports (Latinoamérica) / TyC Sports, DSports y Paramount (Argentina) / DANZ (España) / ViX (México) / DSports (Perú) / Caracol TV y RCN TV (Colombia) / DSports (Ecuador) / DSports (Uruguay) / Peacock, FOX, FOX One y Telemundo (Estados Unidos) / FOX (Centroamérica)

Horario: 18:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 17:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 16:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 15:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 23:00 (España).

10:45 hsHoy

Suecia, dirigida por Graham Potter, tuvo una fase de grupos con altibajos. Arrancó con una goleada sobre Túnez (5-1), luego sufrió una derrota por el mismo marcador ante Países Bajos y cerró con un empate 1-1 frente a Japón. Con cuatro puntos, los escandinavos avanzaron como uno de los ocho mejores terceros del torneo, lo que les abrió la puerta a esta instancia eliminatoria.

10:15 hsHoy

Los galos llegan al cruce como uno de los tres equipos que completaron la fase de grupos con puntaje perfecto. El técnico Didier Deschamps condujo a su selección a victorias ante Senegal (3-1), Irak (3-0) y Noruega (4-1), en ese último partido con una formación alternativa. Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé encabezan la lista de goleadores del equipo y pelean entre los máximos artilleros del torneo junto a Lionel Messi. Francia acumula seis victorias consecutivas ante selecciones europeas en Copas del Mundo.

09:30 hsHoy

Francia y Suecia se miden en los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la misma sede donde se jugará la final del torneo.

09:10 hsHoy

Probables formaciones:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Suecia: Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga; Alexander Isak y Viktor Gyökeres. DT: Graham Potter.

09:00 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del duelo de 16avos de final en el Mundial 2026 que animarán Francia y Suecia en el MetLife Stadium de New Jersey.

Francia enfrenta a Suecia en dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Francia enfrenta a Suecia en dieciseisavos de final del Mundial 2026. Crédito: Agencias

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