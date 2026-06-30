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Así se verían Las Guerreras K-pop si fueran personajes de Inuyasha, según la IA

A través de un prompt en la aplicación de Gemini se puede adaptar la esencia de las protagonistas de la película de Netflix en el universo del anime

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Imagen dividida. Izquierda: tres personajes femeninos animados, ropa colorida, espadas brillantes. Derecha: personaje anime Inuyasha, pelo blanco, kimono rojo, espada
Las dos producciones tienen como protagonistas a personajes jóvenes. (Fotocomposición Infobae)

Para quienes se preguntan cómo lucirían las protagonistas de la película de Netflix Las Guerreras K-pop dentro del universo de Inuyasha, la inteligencia artificial (IA) permite explorar este cruce visual.

Los usuarios pueden generar una imagen con Gemini, la IA de Google, que fusiona los estilos y características de ambas producciones, mostrando una versión alternativa de las guerreras como si habitaran el mundo del anime japonés.

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El proceso para conseguir este resultado depende de la selección de imágenes adecuadas y la formulación de instrucciones o prompts precisos. Esta guía explica paso a paso cómo cualquier usuario puede generar una imagen que fusione las dos producciones, utilizando las herramientas que ofrece Gemini.

Cómo seleccionar las imágenes de referencia para subirlas a Gemini

(Netflix)
Las imágenes seleccionadas de Las Guerreras K-pop deben estar en buena calidad y con poses representativas de la película. (Foto: Netflix)

El primer paso consiste en identificar dos imágenes representativas de Las Guerreras K-pop y dos de Inuyasha. Estas imágenes deben reflejar tanto la esencia visual de las protagonistas como los elementos característicos del anime japonés.

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Por ejemplo, se sugiere optar por imágenes donde las integrantes de Las Guerreras K-pop aparezcan con atuendos o poses emblemáticas, y donde los personajes de Inuyasha muestren su estilo tradicional.

Para mejorar el resultado, se aconseja que las fotos tengan buena resolución y muestren de manera clara los rostros y vestimenta. El objetivo es que la inteligencia artificial disponga de suficientes detalles para fusionar los estilos de forma coherente.

De qué forma adjuntar las imágenes al chat de Gemini

Una vez seleccionadas las imágenes, el siguiente paso es acceder al chat de Gemini. En la interfaz, se encuentra la opción para adjuntar archivos visuales.

Gemini es una de las herramientas que permiten generar ilustraciones con IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Gemini es una de las herramientas que permiten generar ilustraciones con IA. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El usuario debe cargar primero las imágenes de Las Guerreras K-pop y luego las de Inuyasha. Esta secuencia facilita que la IA comprenda la relación entre los dos universos y pueda fusionarlos en una sola ilustración.

Es fundamental asegurarse de que las imágenes estén en formato compatible, como JPG o PNG, y que no superen el límite de tamaño permitido por la plataforma. Si alguna imagen presenta problemas de carga, conviene reducir la resolución o cambiar el formato antes de intentar una nueva subida.

Qué prompt específico se debe escribir para obtener el resultado deseado

El éxito de la generación de una imagen en Gemini como en otra herramienta de inteligencia artificial depende en gran medida de la redacción del prompt o instrucción.

Un ejemplo de prompt claro y efectivo podría ser: “Fusiona el estilo de Las Guerreras K-pop con el universo de Inuyasha, representando a las protagonistas como personajes de anime, manteniendo sus características distintivas, vestimenta inspirada en el período feudal japonés y una atmósfera similar a la serie original”.

Tres mujeres en trajes de combate con armas: arco, katana y tridente. Fondo de bosque nocturno con luna llena. Un niño con máscara de zorro
Así se ve una ilustración que fusiona la película surcoreana con la producción japonesa. (Foto: Gemini)

La clave está en describir de forma precisa el resultado esperado, detallando tanto los aspectos visuales como el contexto. Al especificar que se desea conservar los rasgos de las protagonistas y adaptar su vestimenta al estilo de Inuyasha, la IA interpreta mejor la consigna y produce una imagen fiel a ambas fuentes.

Cómo corregir errores o ajustar fallos desde el chat de Gemini

Al generar la imagen, a veces la IA puede interpretar de forma parcial algún elemento o mezclar estilos de manera inesperada. Desde el chat de Gemini, se puede solicitar una nueva versión con las modificaciones.

Por ejemplo, si algún color de vestimenta no coincide o los rasgos faciales no reflejan a las protagonistas, el usuario puede redactar una instrucción adicional como: “Ajusta el color del atuendo para que sea más cercano al uniforme original de Las Guerreras K-pop y suaviza los rasgos faciales para que se asemejen más a las integrantes”.

Gemini permite hacer ajustes en la ilustración generada antes de descargarla. (Foto: Europa Press)
Gemini permite hacer ajustes en la ilustración generada antes de descargarla. (Foto: Europa Press)

Este método de retroalimentación continua mejora el resultado final y permite experimentar con distintas variantes hasta lograr la ilustración que mejor represente la fusión de ambos mundos.

De qué forma descargar la imagen generada y usarla en redes sociales

Cuando la imagen cumple con las expectativas, el usuario puede descargarla directamente desde el chat de Gemini. Se sugiere revisar la resolución final antes de compartirla.

Asimismo, antes de publicar la imagen en redes sociales, conviene aclarar que se trata de una imagen producida mediante inteligencia artificial, para evitar confusiones sobre su origen.

En las descripciones de las publicaciones, se puede incluir un mensaje como: “Esta imagen fue creada con Gemini, la IA de Google, combinando referencias de Las Guerreras K-pop e Inuyasha”.

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