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Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Erling Haaland y los suyos se miden ante los Elefantes en el AT&T Stadium de Dallas. El ganador jugará ante Brasil en los octavos de final

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Televisación: En Argentina por DSports, Disney+ y Paramount+; en Uruguay Canal 5; en Colombia Win Sports; en Perú Dsports; en México ViX Premium; en España por DAZN y Movistar Plus+; y en Estados Unidos FOX, Telemundo y Peacock. En todos los países donde opera DGO (DSports) y Disney+ ofrecen la transmisión vía streaming.

Horario: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 14:00 / Chile, Bolivia y Venezuela: 13:00 / Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 / México: 11:00 / España: 19:00.

09:24 hsHoy
Costa de Marfil vs. Noruega
Costa de Marfil y Noruega van a pelear por un cupo a los octavos del Mundial 2026 - crédito Vincent Carchietta /MAGN IMAGES vía Reuters / James Lang/IMAGN IMAGES vía Reuters

Bienvenidos al minuto a minuto del duelo de 16avos de final en el Mundial 2026 que animarán Costa de Marfil y Noruega en el AT&T Stadium de Arlington.

Así quedaron los grupos del Mundial 2026

Últimos partidos y el historial

Posiciones del grupo de Noruega

Posiciones del grupo de Costa de Marfil

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