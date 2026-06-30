Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Televisación: En Argentina por DSports, Disney+ y Paramount+; en Uruguay Canal 5; en Colombia Win Sports; en Perú Dsports; en México ViX Premium; en España por DAZN y Movistar Plus+; y en Estados Unidos FOX, Telemundo y Peacock. En todos los países donde opera DGO (DSports) y Disney+ ofrecen la transmisión vía streaming.

Horario: Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 14:00 / Chile, Bolivia y Venezuela: 13:00 / Colombia, Ecuador y Perú: 12:00 / México: 11:00 / España: 19:00.