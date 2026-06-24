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Juegos gratis en Steam: los mejores métodos legales para llenar tu biblioteca

Entre los títulos destacados de la sección Free to Play se encuentran Counter-Strike 2 y Dota 2, que pueden descargarse y jugarse de forma permanente

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Steam integra varios contenido para diferente tipo de públicos. (Foto: Europa Press)
Steam integra varios contenido para diferente tipo de públicos. (Foto: Europa Press)

Conseguir juegos gratis en Steam es posible a través de métodos legales y seguros que permiten ampliar la biblioteca digital sin exponer la cuenta a peligros ni infringir las normas de la plataforma.

En una época donde abundan las ofertas tentadoras fuera de los canales oficiales, es fundamental conocer las alternativas legítimas para evitar ciberataques y proteger los datos personales.

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La plataforma Steam, propiedad de Valve, ofrece varias vías para acceder a títulos gratuitos de manera permanente o temporal. Estas opciones incluyen desde una selección de juegos sin coste fijo hasta promociones especiales y eventos de fin de semana.

Cómo encontrar juegos gratuitos en la plataforma de Steam

La reclamación de los juegos se realizan directamente en la plataforma Steam. (Foto: Europa Press)
La reclamación de los juegos se realizan directamente en la plataforma Steam. (Foto: Europa Press)

La categoría Free to Play de Steam reúne una amplia colección de juegos que se pueden descargar y disfrutar de manera permanente sin pagar. Esta sección, visible en la tienda de la plataforma, incluye títulos de amplia popularidad como Counter-Strike 2, Dota 2, Apex Legends, Warframe, PUBG y Path of Exile.

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Para acceder a esta biblioteca, solo hay que ingresar en la tienda de Steam, seleccionar la pestaña Tienda, dirigirse a Categorías y, finalmente, elegir la opción Gratuitos (Free to Play).

La descarga se realiza de forma directa, sin necesidad de completar formularios externos ni compartir información personal adicional.

Dónde se anuncian los juegos pagos que pasan a ser gratuitos por tiempo limitado

Steam lanza promociones en ciertas ocasiones para acceder a títulos pagos sin costo. (Foto: Europa Press)
Steam lanza promociones en ciertas ocasiones para acceder a títulos pagos sin costo. (Foto: Europa Press)

A diferencia de los juegos permanentes, algunos títulos de pago se ofrecen gratis durante intervalos específicos en promociones de “100% de descuento”.

Cuando un usuario reclama uno de estos títulos dentro del plazo indicado, el juego queda vinculado a su biblioteca para siempre, sin coste alguno. Esta modalidad no siempre aparece destacada en la portada de Steam, lo que puede dificultar su detección.

Para mantenerse informado sobre estas promociones, la web SteamDB (Steam Database) alberga una sección llamada Free Promotions, que actualiza en tiempo real los títulos disponibles con descuento total.

Además, existen comunidades digitales donde los usuarios publican alertas sobre ofertas y comparten códigos para canjear juegos.

Qué beneficios ofrecen los fines de semana gratuitos en Steam

Empresas como Ubisoft hacen eventos en Steam donde permiten a los jugadores probar los títulos. (Foto: Europa Press)
Empresas como Ubisoft hacen eventos en Steam donde permiten a los jugadores probar los títulos. (Foto: Europa Press)

Las grandes editoras, como Ubisoft, Electronic Arts (EA) y 2K Games, suelen organizar eventos de fin de semana gratuitos en Steam. Durante estos periodos, los usuarios pueden descargar y jugar títulos completos sin restricciones hasta la finalización del evento, que habitualmente concluye el lunes siguiente.

Esta estrategia permite probar juegos de alto presupuesto sin obligación de compra y resulta frecuente para promocionar lanzamientos recientes o expansiones.

La presencia de estos eventos se destaca en la portada de Steam bajo la etiqueta “Jugar gratis durante X días”. Aunque el acceso a estos juegos finaliza al término de la promoción, la experiencia sirve para completar campañas cortas o evaluar productos antes de invertir dinero en ellos.

Otro factor clave es que en ocasiones se ofrecen códigos de juegos gratis a través de campañas promocionales de desarrolladores o mediante bundles solidarios. Estos códigos se canjean directamente en la tienda mediante la función “Activar un producto en Steam”, sin pasar por páginas intermedias.

Cuáles consejos de seguridad son imprescindibles para evitar fraudes

Valve nunca solicitará información sensible por canales informales. (Foto: Europa Press)
Valve nunca solicitará información sensible por canales informales. (Foto: Europa Press)

El interés por juegos gratuitos puede ser aprovechado por ciberdelincuentes mediante páginas falsas, enlaces maliciosos o supuestos intermediarios. Para proteger la cuenta de Steam, nunca se debe compartir la contraseña, ni siquiera con personas conocidas.

Asimismo, es esencial desconfiar de enlaces recibidos a través de mensajes privados o redes sociales, incluso si provienen de contactos habituales, porque las cuentas comprometidas pueden ser utilizadas para propagar estafas.

Otra táctica frecuente consiste en hacerse pasar por representantes del Soporte de Steam, solicitando contraseñas o datos sensibles a través de plataformas como Discord o el propio chat de la tienda.

Valve nunca solicita datos privados fuera de los canales oficiales y sugiere activar la autenticación en dos pasos para añadir una capa adicional de protección.

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