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Europa afronta escasez de agua y desigualdad en el acceso durante la ola de calor

Un estudio de Europe in Motion advierte que millones de personas padecen falta de agua, mientras países mediterráneos utilizan la mayor parte de sus recursos y otros sufren por infraestructuras obsoletas

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El informe alerta de que uno de cada diez ciudadanos de la unión europea ya afronta dificultades hídricas (AP Photo/Alessandra Tarantino)
El informe alerta de que uno de cada diez ciudadanos de la unión europea ya afronta dificultades hídricas (AP Photo/Alessandra Tarantino)

La ola de calor y la falta de lluvias colocan a varios países de Europa en una situación crítica respecto al acceso al agua. El informe de la organización Europe in Motion ‘Overheated and Underprepared’, y citado por la agencia Euronews, señala que uno de cada diez ciudadanos de la Unión Europea afronta escasez de agua. El consumo promedio del 5,8% de los recursos hídricos europeos no refleja las profundas diferencias existentes entre los Estados miembros.

Chipre representa el caso más grave, con un uso de hasta el 92% de sus recursos de agua dulce en verano, muy por encima del umbral de alerta del 20%. Según el informe, las autoridades chipriotas solicitan a la población una reducción del consumo del 10%, equivalente a dos minutos menos de uso diario por persona. El Gobierno promueve la instalación de plantas desalinizadoras para asegurar el suministro de agua potable, sobre todo en la temporada turística.

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Mediterráneo en alerta: los países con mayor estrés hídrico

Después de Chipre, otros países mediterráneos enfrentan presiones intensas sobre sus recursos hídricos. Malta registra un consumo anual del 33%, que escala al 67% en verano. De acuerdo con datos de la oficina estadística Eurostat y la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), la explotación hídrica alcanza niveles de alerta en Grecia (37%), Rumanía (34%), Portugal (31%), Italia (27%) y España (26,5%) durante los meses más cálidos.

El informe subraya que estos valores sitúan a estos países en zonas de alto riesgo, donde la combinación de altas temperaturas y aumento poblacional incrementa la presión sobre los sistemas de abastecimiento. La AEMA advierte que el impacto de la sequía y el cambio climático incrementará la frecuencia y la intensidad de estas crisis al menos hasta 2030.

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Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias colocan a varios países en una situación crítica - REUTERS/Tom Nicholson
Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias colocan a varios países en una situación crítica - REUTERS/Tom Nicholson

Acceso desigual: infraestructura y distribución, factores clave

La escasez de agua no solo depende de la cantidad disponible. También de la capacidad de los sistemas de distribución. La AEMA indica que aproximadamente el 10% de los europeos tiene dificultades para acceder a agua limpia y segura. El problema es especialmente grave en Chipre (36,5%) y Grecia (31,5%), donde la proporción de población afectada supera ampliamente la media de la Unión Europea.

Llama la atención que países como Bulgaria, Hungría, Croacia e Irlanda, aunque no presentan tasas elevadas de explotación de recursos, enfrentan dificultades para garantizar el acceso debido a infraestructuras envejecidas y sistemas de suministro deficientes. De acuerdo con Euronews, esta situación sugiere que la escasez tiene menos relación con la cantidad de agua y más con la gestión y el mantenimiento de las redes hidráulicas.

Por otro lado, países como Francia, Portugal y España, a pesar de los desafíos en la explotación de agua dulce, lograron mantener bajo el porcentaje de población afectada por la falta de acceso a agua potable y segura. Sus sistemas de distribución muestran una capacidad de respuesta más eficiente, con cifras por debajo de la media europea del 9%.

Desafíos a futuro para la Unión Europea

Las proyecciones señalan que aumentarán la frecuencia y la gravedad de episodios vinculados a veranos más secos - REUTERS/Remo Casilli
Las proyecciones señalan que aumentarán la frecuencia y la gravedad de episodios vinculados a veranos más secos - REUTERS/Remo Casilli

El informe de Europe in Motion resalta que la gestión del agua se convirtió en un asunto prioritario para la Unión Europea, especialmente ante la perspectiva de veranos cada vez más calurosos y secos. La creciente demanda, el turismo estacional y el cambio climático complican la capacidad de los gobiernos para garantizar el suministro a toda la población.

La agencia de noticias internacional, recoge que la urgencia de actuar se refleja en las medidas adoptadas en Chipre y en las advertencias de la AEMA sobre la necesidad de modernizar infraestructuras y aumentar la resiliencia de los sistemas de distribución. La experiencia de los países mediterráneos podría anticipar retos similares en otras regiones si no se aplican soluciones sostenibles.

La disparidad entre los Estados miembros evidencia la necesidad de estrategias diferenciadas y coordinadas, en las que el acceso equitativo y la inversión en tecnología sean ejes centrales para evitar una crisis hídrica generalizada en el continente.

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