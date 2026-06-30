Las cuatro funciones escondidas de Windows 11 que te ayudarán a usar mejor tu PC

Windows 11 cuenta con funciones que te ayudarán a manejar mejor tu PC. (Microsoft)

Windows 11 incorpora diversas herramientas que pasan desapercibidas para la mayoría de los usuarios, pero que pueden mejorar significativamente la productividad y facilitar las tareas diarias. Desde un portapapeles con historial hasta subtítulos automáticos en tiempo real, el sistema operativo de Microsoft ofrece funciones integradas que permiten optimizar el uso del computador sin necesidad de instalar programas adicionales.

Aunque muchas personas utilizan Windows 11 únicamente para navegar por internet, trabajar con documentos o ejecutar aplicaciones, el sistema incluye opciones pensadas para ahorrar tiempo, organizar mejor el flujo de trabajo y personalizar la experiencia de uso. Varias de ellas permanecen ocultas o desactivadas por defecto, por lo que muchos usuarios desconocen su existencia.

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A continuación, cuatro funciones de Windows 11 que pueden hacer más eficiente el trabajo diario en una PC.

Los trucos de Windows 11 para mejorar tu experiencia con el sistema operativo de Microsoft. (Microsoft)

1. Historial del portapapeles para recuperar textos e imágenes

Una de las funciones menos conocidas de Windows 11 es el historial del portapapeles. En lugar de almacenar únicamente el último elemento copiado, esta herramienta guarda varios textos e imágenes para que el usuario pueda recuperarlos cuando los necesite.

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Esto resulta especialmente útil al trabajar con documentos, hojas de cálculo o investigaciones, ya que evita tener que volver a copiar información que fue reemplazada por otro contenido.

Para activarla, basta con presionar Windows + V. Si es la primera vez que se utiliza, aparecerá la opción Activar. Desde ese momento, cada vez que se pulse la misma combinación de teclas, Windows mostrará el historial de elementos copiados para seleccionar cuál pegar.

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Esta función puede ahorrar tiempo en tareas que implican copiar y pegar información de diferentes fuentes.

El portapapeles con historial.

2. Subtítulos en directo para cualquier audio

Windows 11 también cuenta con una herramienta capaz de generar subtítulos en tiempo real para cualquier audio que reproduzca el computador.

La función transcribe automáticamente el contenido de videos, videollamadas, conferencias o archivos multimedia, lo que facilita la comprensión del contenido, especialmente cuando el audio no es claro o se encuentra en otro idioma.

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Para activarla solo es necesario presionar Windows + Ctrl + L. La primera vez, el sistema puede solicitar la descarga de un paquete de idioma que permite procesar el audio directamente en el dispositivo.

Una vez configurada, aparecerá una barra en la parte superior de la pantalla donde se mostrarán los subtítulos conforme avanza la reproducción.

Además de mejorar la accesibilidad, esta herramienta puede resultar útil para seguir reuniones virtuales o consumir contenido multimedia en distintos idiomas.

Subtítulos en directo.

3. Ajustar el volumen de cada aplicación por separado

Otra función integrada en Windows 11 permite controlar el volumen de cada aplicación de manera independiente. En lugar de modificar el volumen general del sistema, el usuario puede decidir qué programas deben sonar más fuerte o más bajo.

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Esta opción resulta práctica cuando se escucha música mientras se trabaja o cuando un navegador, un videojuego o una plataforma de videollamadas generan un volumen superior al deseado.

Para acceder al mezclador de volumen hay que hacer clic derecho sobre el icono del altavoz ubicado en la barra de tareas y seleccionar Abrir mezclador de volumen.

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Allí aparecerá una lista de las aplicaciones abiertas junto con un control deslizante para ajustar el volumen individual de cada una.

De este modo, es posible mantener, por ejemplo, la música de fondo a un nivel bajo mientras una videollamada permanece con mayor volumen.

Mezclador de volumen por aplicación.

4. Sesiones de concentración para reducir las distracciones

Windows 11 incorpora una herramienta diseñada para mejorar la productividad mediante sesiones de concentración. Esta función aplica un temporizador inspirado en el método Pomodoro y ayuda a minimizar las interrupciones durante el trabajo o el estudio.

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Cuando se activa, el sistema reduce las notificaciones, limita las alertas visibles en la barra de tareas y crea un entorno más adecuado para realizar tareas que requieren atención continua.

Para utilizarla basta con hacer clic sobre la fecha y la hora en la esquina inferior derecha de la pantalla y acceder al panel de notificaciones.

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Desde allí es posible seleccionar la duración de la sesión utilizando los controles disponibles. El usuario puede programar distintos períodos de concentración según sus necesidades y volver a recibir notificaciones una vez finalizado el tiempo establecido.

Sesiones de concentración.

Funciones integradas que pueden mejorar la experiencia de uso

Muchas de las herramientas más útiles de Windows 11 no requieren aplicaciones externas ni conocimientos avanzados para aprovecharlas.

El historial del portapapeles, los subtítulos automáticos, el mezclador de volumen y las sesiones de concentración forman parte del sistema operativo y pueden activarse en pocos segundos.

Explorar estas funciones permite personalizar la experiencia de uso, optimizar tareas cotidianas y aprovechar mejor las capacidades que Microsoft ha incorporado en Windows 11 sin que la mayoría de los usuarios las utilice con frecuencia.