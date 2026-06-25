Cómo usar un convertidor de TV antiguo a Smart TV para ver fútbol

Transformar un televisor antiguo en Smart TV permite ver fútbol, ligas y el Mundial 2026 sin comprar una pantalla nueva. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Transformar un televisor antiguo en Smart TV es una de las opciones que tienen los aficionados al fútbol para disfrutar de sus ligas favoritas o de torneos especiales como el Mundial 2026. Todo sin tener que comprar una nueva pantalla para su casa.

La expansión de plataformas de streaming ha revolucionado el modo en que se disfruta el deporte, y hoy cualquier pantalla con puerto HDMI puede convertirse en una opción para acceder a estas aplicaciones y ver los partidos.

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Así se puede convertir un televisor viejo en Smart TV

El mercado ofrece varias alternativas para dotar a un televisor convencional de las funciones inteligentes necesarias para acceder a partidos en directo y repeticiones.

Los dispositivos más populares son los sticks de streaming, como Roku Streaming Stick 4K, Amazon Fire TV Stick y Google Chromecast. Todos permiten acceder a aplicaciones en las que se emite el Mundial 2026, incluyendo ViX, Disney+, DGO, DAZN, Paramount+ y YouTube.

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Cualquier televisor con puerto HDMI puede convertirse en Smart TV para acceder a plataformas de streaming y ver partidos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción son las set-top boxes, como el Apple TV 4K o los dispositivos Android TV Box (por ejemplo, Xiaomi Mi Box). Estos equipos ofrecen mayor capacidad de procesamiento y suelen facilitar la navegación y la instalación de múltiples aplicaciones deportivas.

Qué se necesita para convertir el televisor en Smart TV

Para transformar tu pantalla tradicional y disfrutar del Mundial 2026, solo se requieren tres elementos básicos: un televisor con al menos un puerto HDMI disponible, conexión a Internet por WiFi y un dispositivo de streaming o caja inteligente.

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La instalación no demanda conocimientos técnicos: basta con conectar el aparato al HDMI, suministrar energía (a través de USB o adaptador de corriente) y encender el televisor.

El proceso de puesta en marcha es asistido por menús gráficos intuitivos. Al seleccionar la entrada HDMI correspondiente, el dispositivo guiará al usuario para conectar la red WiFi, crear una cuenta gratuita (en caso de ser necesario) y descargar las aplicaciones deseadas.

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Para convertir un televisor en Smart TV se necesita un puerto HDMI, conexión a Internet por WiFi y un dispositivo de streaming o caja inteligente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo instalar y configurar el convertidor para ver fútbol

El procedimiento de instalación es similar en todos los dispositivos. Una vez conectado el stick o la caja al televisor y a la corriente, se selecciona la entrada HDMI con el control remoto. Aparecerá en pantalla una guía paso a paso para configurar el equipo.

El primer paso es conectar el dispositivo a la red WiFi del hogar. En algunos modelos, como Chromecast y Android TV Box, puede hacerse usando un teléfono inteligente, lo que agiliza la transferencia de credenciales y preferencias.

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A continuación, se accede a la tienda de aplicaciones integrada para descargar las plataformas oficiales de transmisión del Mundial 2026: ViX, Disney+, DGO, DAZN, Paramount+ y YouTube. Es necesario crear o ingresar cuentas en cada aplicación, algunas de las cuales requieren suscripción de pago.

En pocos minutos, el televisor estará listo para mostrar partidos en directo, repeticiones, estadísticas y programas exclusivos, todo desde una interfaz moderna y fácil de usar.

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Actualizar un televisor antiguo con un dispositivo HDMI reduce residuos electrónicos, extiende la vida útil del equipo y también habilita películas, series y juegos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Ventajas de actualizar el televisor para ver fútbol

Renovar un televisor antiguo mediante un dispositivo HDMI tiene múltiples beneficios. Permite acceder a todas las transmisiones oficiales del fútbol internacional sin sustituir el equipo, lo que representa un ahorro considerable. Además, los fabricantes actualizan periódicamente el software, mejorando la seguridad y sumando funciones a lo largo del tiempo.

Esta solución también contribuye a la reducción de residuos electrónicos y alarga la vida útil de los dispositivos. La facilidad de instalación y el bajo costo consolidan esta opción como la más eficiente para quienes buscan disfrutar del deporte sin complicaciones ni gastos excesivos.

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Adicionalmente, este proceso también es una opción para acceder a películas y series en aplicaciones de streaming, así como juegos sencillos, transformando un TV viejo en una nueva experiencia.