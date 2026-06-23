DisplayPort vs. HDMI: qué diferencias tienen y cuál es la mejor opción para tu TV o PC

HDMI y DisplayPort son interfaces para transmitir video y audio de alta calidad entre televisores, monitores de PC y otros dispositivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

HDMI y Displayport son dos de las interfaces preferidas para transmitir video y audio de alta calidad entre dispositivos, por lo que son continuamente opciones de uso en casa, ya sea para los televisores o los monitores de PC.

Aunque ambos cumplen funciones similares, existen diferencias clave en sus características, aplicaciones y compatibilidad, por lo que conviene analizar al momento de elegir la conexión más adecuada para un televisor o un monitor de computadora.

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Cuál es el origendel del HDMI y el DisplayPort

El estándar HDMI (High-Definition Multimedia Interface) nació en 2003 impulsado por un consorcio de fabricantes como Sony, Philips, Panasonic y Toshiba.

Su objetivo era reemplazar conexiones analógicas como VGA y DVI, integrando video y audio en un solo cable. Por este motivo, HDMI se popularizó primero en televisores, consolas, reproductores Blu-ray y proyectores, extendiéndose luego a laptops y computadoras de escritorio.

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HDMI nació en 2003 para reemplazar conexiones analógicas como VGA y DVI e integrar video y audio en un solo cable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Displayport, en cambio, surgió en 2006 de la mano de compañías centradas en la informática y los gráficos. Fue pensado como sucesor digital del VGA y DVI en el ámbito profesional y de estaciones de trabajo.

Por eso, Displayport se encuentra sobre todo en monitores de computadora, tarjetas gráficas y equipos orientados a tareas que demandan alto rendimiento visual.

Diferencias claves entre el HDMI y el DisplayPort

La diferencia más notoria entre ambos estándares radica en el ancho de banda que ofrecen en sus versiones más recientes. HDMI 2.1 alcanza hasta 48 Gbps, permitiendo resoluciones de hasta 8K a 120 Hz con HDR.

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Displayport 2.0 y 2.1 elevan el máximo a 77,4 y 80 Gbps respectivamente, habilitando resoluciones superiores a 8K y tasas de refresco más elevadas, como 4K a 144 Hz o incluso 16K a 60 Hz en SDR.

La diferencia clave entre HDMI y DisplayPort está en el ancho de banda, con HDMI 2.1 en 48 Gbps y DisplayPort 2.0 y 2.1 hasta 80 Gbps. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta diferencia es relevante para usuarios que requieren conectar varios monitores de alta resolución simultáneamente, ya que Displayport permite el encadenamiento de monitores (daisy chaining) mediante Multi-Stream Transport (MST). HDMI, aunque es ampliamente compatible con muchos dispositivos, no soporta MST de manera nativa.

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Qué compatibilidad tienen y cuáles son sus usos

En la práctica, HDMI es el conector más común en el mundo del entretenimiento. Lo encontrarás en televisores, barras de sonido, consolas de videojuegos, proyectores y reproductores multimedia.

Además de transmitir video y audio digital, HDMI incluye funciones como canal de retorno de audio (ARC/eARC), canal Ethernet y control de dispositivos (CEC), lo que facilita la integración y el control de varios equipos con un solo mando.

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Displayport destaca en el segmento informático y profesional, especialmente en monitores de alta gama, estaciones de trabajo y tarjetas gráficas dedicadas. Su mayor ancho de banda, la capacidad de manejar múltiples monitores desde una sola salida y la compatibilidad con tecnologías como Adaptive Sync para videojuegos lo hacen preferible para usuarios que priorizan el rendimiento gráfico.

HDMI es el conector más común en televisores, consolas, barras de sonido, proyectores y reproductores multimedia por su amplia compatibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuál es la mejor opción para un televisor

Para televisores, HDMI es la opción recomendada. Los televisores actuales, incluidos los modelos 4K y 8K, integran puertos HDMI como estándar. Las consolas de juegos, reproductores Blu-ray, decodificadores y barras de sonido también utilizan HDMI.

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Además, las funciones adicionales como ARC/eARC y CEC permiten una experiencia más integrada, facilitando el uso de sistemas de audio externos y el control de múltiples dispositivos.

Si el objetivo es conectar una computadora al televisor para jugar o ver películas, HDMI resulta la opción más sencilla y compatible. Incluso los cables HDMI de calidad estándar pueden manejar resoluciones 4K y 8K, siempre que tanto el cable como los puertos sean de la versión adecuada (HDMI 2.0 en adelante para 4K60Hz, HDMI 2.1 para 8K).

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Cuál es la mejor opción para el monitor de PC

En el ámbito de los monitores de computadora, Displayport suele ser la mejor elección cuando se busca aprovechar al máximo el hardware gráfico. Su mayor ancho de banda soporta resoluciones y tasas de refresco elevadas, lo que es ideal para videojuegos, edición de video o trabajo profesional con múltiples monitores.

Para un monitor de PC, DisplayPort suele ser la mejor elección porque aprovecha mejor el hardware gráfico y soporta 4K a 144 Hz u 8K a 60 Hz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Displayport permite el uso de adaptadores para conectar otros estándares como VGA, DVI o HDMI, aumentando la versatilidad.

Si el monitor y la tarjeta gráfica disponen de Displayport 1.4 o superior, se pueden lograr resoluciones 4K a 144 Hz o 8K a 60 Hz, algo especialmente valorado en entornos profesionales y de gaming avanzado.

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Para usuarios con monitores estándar, HDMI 2.0 o superior también ofrece excelente desempeño, aunque sin las opciones avanzadas de Displayport en cuanto a encadenamiento de pantallas.