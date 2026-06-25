Dónde ver Ecuador vs. Alemania de forma segura: evita Roja Directa, FútbolLibre y otras URL peligrosas

Alemania ya está clasificada mientras Ecuador tiene una última chance para pasar a la siguiente ronda. (Fotocomposición Infobae)

El Mundial 2026 mantiene en vilo a los aficionados y la atención de la jornada se centra en el enfrentamiento entre Ecuador y Alemania, con los sudamericanos con una última oportunidad para pasar a la siguiente ronda.

En medio de la emoción, surgió una problemática cada vez más común: varios usuarios exploran alternativas digitales poco confiables para seguir los partidos en directo, exponiéndose a riesgos de seguridad y posibles sanciones legales.

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Uno de los errores más frecuentes es recurrir a sitios como Roja Directa, FútbolLibre o XUPER TV, plataformas que representan un grave peligro para la seguridad digital y la privacidad.

FútbolLibre es una de los servicios piratas populares para ver eventos deportivos. (Foto: Google Play)

Frente al auge de URL fraudulentos, especialistas en ciberseguridad,insisten en la importancia de elegir opciones legales y seguras para acceder a la transmisión, tanto en televisión como por streaming.

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Cuáles son las opciones legales y seguras para ver Ecuador vs. Alemania

Para evitar riesgos innecesarios y disfrutar de una experiencia sin sobresaltos, varias cadenas de televisión y plataformas digitales ofrecen cobertura autorizada del partido.

En Ecuador, la señal abierta de Teleamazonas transmitirá el encuentro de forma gratuita. Los suscriptores de DSports (DirecTV) podrán acceder al partido a través de televisión satelital, y quienes prefieran el streaming cuentan con DGO y Paramount+ como opciones oficiales y seguras.

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La FIFA le cede los derechos de transmisión del Mundial a un grupo exclusivo de plataformas. (Foto: REUTERS/Dylan Martínez)

En el resto de la región andina, la oferta se mantiene sólida. En Colombia, el partido se emitirá en señal abierta por Caracol TV y Canal RCN, Por su parte, los aficionados en Perú podrán seguir la transmisión en América Televisión y mediante DSports o DGO en formato digital.

A qué hora juega Ecuador en cada país

El pitazo inicial de Ecuador vs. Alemania está previsto para la tarde de este jueves 25 de junio, según el cronograma oficial de la FIFA. La diferencia horaria en América Latina determina el horario exacto en cada país.

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En México (zona centro), el partido comenzará a las 14:00; en Ecuador, Colombia y Perú, a las 15:00; en Chile, Paraguay y Venezuela, a las 16:00; mientras que en Argentina y Uruguay, la cita será a las 17:00.

Ecuador ha sido muy criticado por la afición por sus malos resultados. (Foto: REUTERS/Issei Kato)

Se sugiere conectarse con al menos 15 minutos de anticipación para acceder a la previa, los análisis tácticos y la ceremonia de los himnos nacionales. Esta práctica permite no perder detalles clave y disfrutar de la cobertura oficial desde el inicio.

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Por qué se debe evitar Roja Directa, FútbolLibre y otras URLs no oficiales

El uso de plataformas como Roja Directa, FútbolLibre o XUPER TV implica riesgos que van mucho más allá de la simple transmisión irregular de partidos. Según ESET, muchas de estas aplicaciones y sitios web no figuran en tiendas oficiales, lo que obliga a los usuarios a descargar archivos desde páginas alternativas.

Esta práctica pone en peligro la integridad de los dispositivos y la seguridad de la red doméstica, porque estos sitios suelen carecer de controles de calidad y protección.

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Los programas ilegales infectan los dispositivos sin que el usuario lo detecte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las señales claras de riesgo es la solicitud excesiva de permisos críticos por parte de estas apps. Al conceder dichos accesos, los usuarios abren la puerta a la instalación de malware, spyware o troyanos capaces de robar información personal, contraseñas bancarias y otros datos sensibles.

Se han documentado casos en los que la descarga de estas aplicaciones terminó en la infección masiva de dispositivos, con consecuencias económicas y legales para los afectados.

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Qué consecuencias legales hay por acceder a transmisiones no autorizadas

Utilizar servicios streaming no oficiales para ver partidos implica consecuencias legales. La retransmisión de contenidos deportivos sin autorización constituye una infracción a los derechos de propiedad intelectual.

Asimismo, en muchos países, los proveedores de servicios de internet bloquean el acceso a estos sitios por órdenes judiciales, y en algunos casos, los usuarios pueden enfrentar acciones legales por violar las normas de derechos de autor.

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