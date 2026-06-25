Neymar confesó que lloró “solo en el vestuario” y lanzó un contundente elogio sobre Lionel Messi

"EN LA CANCHA ES BUENO, IMAGÍNATE AFUERA. ES UN GRAN AMIGO. ÉL SABE QUE LO QUIERO MUCHO"



Neymar habló tras su debut con Brasil en el #MundialEnDSPORTS y se tomó un momento para dedicarle unas palabras a Lionel Messi en el día de su cumpleaños. @m_benedetto #FIFAWorldCup pic.twitter.com/xdNPtQPsue — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

Neymar protagonizó un regreso esperado con la camiseta de la selección de Brasil tras más de dos años de ausencia. El delantero volvió a disputar un partido oficial en el Hard Rock Stadium de Miami, durante la victoria por 3-0 ante Escocia en la Copa del Mundo, y su presencia no pasó inadvertida ni para el público ni para sus compañeros. El propio futbolista describió el momento como “muy especial”, subrayando la carga emocional que significó volver a representar a su país luego de 981 días sin vestir la camiseta nacional. En zona mixta atacante reconoció: “Hoy fue un momento muy especial, había pasado mucho tiempo que no jugaba con la selección y hoy es una emoción muy grande”.

La ausencia de Neymar se extendió desde octubre de 2023, fecha en la que sufrió una grave lesión de rodilla durante un encuentro de eliminatorias sudamericanas frente a Uruguay. El proceso de recuperación se vio complicado por una posterior lesión en la pantorrilla, que incluso lo marginó de los dos primeros compromisos de Brasil en el torneo. Además, la incertidumbre sobre su inclusión en la lista definitiva para la Copa del Mundo acompañó a la selección hasta días antes del debut.

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El delantero ingresó en la segunda mitad del partido contra Escocia, reemplazando a Matheus Cunha en el minuto 76. La ovación del público brasileño marcó su retorno al campo, con gritos que exigían su ingreso y celebraban su reaparición en el máximo escenario internacional. “No pensé nada cuando entré, solo agradecí el momento”, afirmó Ney.

El internacional brasileño agradeció el respaldo de los hinchas y de toda la afición nacional. “Agradezco a todos los brasileños que me animaron y me apoyaron”, declaró. Neymar acumuló, con este partido, su cuarta participación mundialista y se convirtió en uno de los pocos jugadores brasileños que ha disputado cuatro ediciones del torneo, junto a figuras como Djalma Santos, Pelé y Cafú.

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Neymar habló de Messi tras su debut en el Mundial (Reuters)

En la zona mixta, el delantero profundizó en el significado de su regreso. “Estoy muy contento de volver a vestir la camiseta de la selección nacional después de tres años. Me encuentro bien físicamente, gracias a Dios. Fue duro estar de baja estos últimos días, pero no estuve completamente inactivo. Llevo 25 días entrenando duro para estar en buena forma para los partidos”, aseguró. El futbolista añadió que su objetivo siempre fue disputar la Copa del Mundo y representar a su país, pese a las dificultades que enfrentó en el proceso de recuperación.

Durante la conferencia, Neymar también se refirió a su relación con Lionel Messi, quien cumplió años durante la cita mundialista. El brasileño dedicó palabras de afecto a su excompañero: “Messi es una persona que afuera de la cancha es mucho mejor. En la cancha es bueno, imaginate afuera. Por eso me alegro mucho de conocerlo, de haber jugado con él, es un gran amigo, hablamos mucho estos días también y él sabe que lo quiero mucho”, destacó. A su vez, el atacante, máximo goleador histórico de la selección brasileña con 79 tantos, tuvo palabras de agradecimiento para el público argentino "por el cariño que siempre me dan”.

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La relación entre ambos futbolistas se forjó en el F.C. Barcelona y se consolidó en el Paris Saint-Germain, donde compartieron vestuario antes de tomar caminos distintos a partir de 2023.

El regreso de Neymar no solo aportó experiencia y liderazgo en el campo, sino que también devolvió confianza al cuerpo técnico, que ahora planifica el próximo compromiso de Brasil en el torneo. El equipo sudamericano se medirá el lunes 29 de junio ante el segundo clasificado del Grupo F, con un Neymar que, según sus propias palabras, se siente listo física y mentalmente para continuar defendiendo los colores de su país.

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